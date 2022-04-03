«Хіба ми не живемо в диктатури?» : Антоніо Аттоліні представить документальний фільм, що пропагує відкликання мандату

Цієї неділі, 3 квітня, відбудеться 64-е видання премій Греммі, найбільш очікуваної нагороди в музичній індустрії; однак мексиканський порядок денний матиме спеціальну презентацію, адже в Capital 21, о 20:00 (центральний мексиканський час) документальний фільм «Відкликання, хто є голосом демократії?» .

Аудіовізуальний матеріал зроблений фахівцями і має на меті представити, що демократія в Мексиці, з приходом Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ) до влади, «прогресує і прогресує добре».

АнтоніоАттоліні, Еліза Годинес та Віолета Васкес є головними промоутерами цього матеріалу, який підсилює роль відкликання мандату в суспільному житті країни. У зв'язку з цим ведучі заявили, що вони не просто переглянуть цю дорадчу вправу з негайною перспективою, але й відвідуватимуть більш глибокий феномен демократії в Мексиці.

AMLO será el primer presidente de México en someterse al proceso de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Під цим постулатом вони вказали, що вони навіть консультувалися з недоброзичливцями адміністрації AMLO і що в даний час вони активні як в Інституційній революційній партії ( PRI ), так і в Партії національних дій ( PAN ). З цієї причини в документальному фільмі будуть присутні такі голоси , як заступник Сантьяго Кріл, сенатор Даміан Зепеда або художник PRI Сезар Камачо Кіроз .

Аттоліні Мурра зазначив, що можливість депонування президента через консультативний механізм та організований мексиканськими інституціями підвищує рівень демократії. Вона також критикує стратегію, яку реалізує так звана політична опозиція ( PRI, PAN, PRD і MC ).

Що стосується критики опозиції, Аттоліні зазначив, що вони дуже передбачувані, це тому, що він стверджував, що «людина, яка біжить, викликає на вулицю більше людей, ніж його політичний проект», а отже, «його стратегія - не брати участь, щоб не втратити».

За цією логікою він наголосив на іронії в гаслах: «захищати демократію означає не брати участь у її процесах», яка представлена як стратегія промоутерів політичних програм, що не входять до кварталу 4. «Що право сказати, це те, що якщо вони проголосували 20, 30 або 40% реєстру країни, то, і, очевидно, решта, хто не брав участі, «слухали їх», «вони не потрапили в пастки Лопеса», - заявив він SDP Noticias.

Antonio Attolini es un miembro de Morena cuya participación en medios de comunicación es notoria (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Щодо цієї позиції, багато опозиційних активістів вийшли сказати, що Відкликання мандата - це політична стратегія Лопеса Обрадора щодо ратифікації його популярності; однаксенатор PAN Даміан Зепеда зазначив, що він повинен брати участь.

7 березня законодавець Acción Nacional вирішив сумніви, які нібито підняли громадяни щодо відкликання мандата. У зв'язку з цим він заявив, що, на його думку, динаміка, яку Національний виборчий інститут ( INE ) проведе 10 квітня, є позитивним демократичним навчанням для мексиканських громадян.

З цієї точки зору паніста сказав, що переконаний, що федеральна адміністрація так званого 4T є поганим урядом, і що якщо є можливість відступити через участь та юридичні вправи, то так і бути так: «ось чому мені подобається відкликання мандату, тому що я демократ».

Одним із сумнівів, які він уточнив, полягала в тому, чи є з Відкликанням ймовірність того, що Лопеса Обрадора буде переобраний президентом Мексики, що було навідріз відмовлено і пояснив правову базу, яка перешкоджає цьому, і як ця помилка не стосується жодного контексту, близького до нього, ні до чого Венесуела, оскільки процеси не пов'язані між собою.

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