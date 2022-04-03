Крус Азул проти Атлас: похвалив виступ Уріеля Антуни, який дав Ла Макіну перемогу

Незважаючи на кілька вихідних днів, які він мав після участі в останньому виклику національної збірної Мексики, Уріель Антуна був обраний Хуаном Рейносо, щоб розпочати матч між Крузом Азулом та Атласом на стадіоні Ацтека. Уродженець Гомеса Паласіо Дуранго знову взяв за руки вболівальників завдяки видатному виступу, який дав три очки Ла Норії проти чемпіонів-захисників.

Два останні монархи Ліги MX билися з перших хвилин, щоб тримати м'яч. Закрита процедура майже не породила просторів, через які вони могли б генерувати шанси на небезпеку. Лише на 36-й хвилині столиці виграли від жертвопринесення Брухо Антуни і зуміли обігнати на табло тих, на чолі з Дієго Кокою.

ІгнасіоРіверо взяв м'яч у півполе, щоб спробувати образливу гру. СантьягоГіменес отримав службу назад до арки від Каміло Варгаса і спробував увійти в пропуск до Рафаеля Баки, який опинився в цьому районі. У той час відсталий намір відкинув і намагався якомога швидше дістати м'яч, але відскок на нозі сина Чако направив футбол в правий кут поля.

м'яч здавався втраченим, тому червоно-чорні захисники не намагалися його врятувати. Антунадумала по-іншому і вела спринт, щоб врятувати м'яч, перш ніж він покинув поле. Його зусилля були задовільними, і завдяки неадекватності своєї закладки він встиг контролювати і влаштуватися, перш ніж відправити центр. У той час він скористався якостями Сантьяго Гіменеса.

Син Чако проявив свої якості центру вперед і був прихований, щоб завоювати спини двох захисників , які намагалися відхилити центр. Він вдарив м'ячем великою головою і розбив його в перекладину. Каміло Варгас намагався відреагувати, але коли опинився в повітрі, номер п'ять вже відскочив за лінією воріт. Рахунокбув встановлений один до нуля на користь місцевих жителів.

Заохочення людей в місцях стадіону Ацтека стало стимулом для небесного 11 спробувати шукати другий бал. Тиск зробив свою справу, і rojinegros зробив помилку в захисті, яка майже коштувала їм другого гола проти. На цей раз Антуна спробував постріл середнього діапазону, але Каміло Варгас відвояв бомбу. Дошка знову не рухалася до кінця матчу, хоча реднегрос переслідував небезпеку.

Juan Reynoso consiguió ubicarse en la cuarta posición de la clasificación (Foto: Liga MX)

Соціальні мережі не були байдужими до виступу Бруйо, оскільки не вперше було вирішальним для Круза Азула набрати три очки. «Я дякую Чівасу за те, що відпустив Антуну», «Уріель Антуна черпав воду з каменів», « Чорнокнижник Антуни горить», «Що ти мені розповідаєш про відновлення чорнокнижника Антуна»,«Антуна повинна бути стартером в Катарі»і «Чи є щось, що Антуна не робить добре», були одними з думки шанувальників в Твіттері.

За три дні до гри за La Máquina Колос Санта-Урсули забив гол Уріеля Антуна з Мексиканською національною збірною. Тата обрала його стартером у матчі проти Сальвадора і відповідала за забиття першого гола матчу , скориставшись відскоком на невеликій ділянці. Він відкрив рахунок лише на 17-й хвилині, але все ж був вирішальним для решти матчу.

Хоча він приєднався до суперечки Клаусури 2022 року, Антуна вже перевищила хвилини, які він грав весь останній семестр з Чівасом. Так само він записує пару балів і на два більше, ніж дорівнює його запису зі Священним стадом. Помітне поліпшення його продуктивності може зробити його одним із 26 елементів, які змагатимуться на ЧС-2022 з Триколором.

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