Крістіан Бенавенте похвалив адаптацію Джанлука Лападули до збірної Перу та досягнення репехажу

КрістіанБенавенте - один із перуанських гравців, який мав найбільше майбутнього в ранньому віці. Його талант незаперечний, хоча він не зміг надати йому наступності, яку хотів би, як на клубному рівні, так і в національній збірній Перу. Однак це не означає, що він залишається закличним гравцем і може бути авторитетним голосом «біколор». Саме «Бена»похвалила адаптацію Джанлука Лападули та досягнення відбиття після побиття Парагваю в Лімі.

« Якщо справа доходить до додавання, це дуже добре для національної збірної Перу. У цьому випадку це дуже добре підійшло, і всі задоволені», - прокоментувала нинішній гравець Аліанса Ліма в інтерв'ю Віллакса Депортес, визнаючи інтеграцію «Лапи» до національної команди.

Так само він зізнався, що перебував на Національному стадіоні, спостерігаючи за матчем Перу проти «Альбіррохи», матчу, який був ключем до кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі 2022 року. «Я був на стадіоні і був дуже щасливий. Була дуже гарна атмосфера, і я радий за товаришів. Перумає дуже добре сформовану групу. Всі знають один одного дуже добре і мають сильне уявлення про професора Рікардо Гарека », - сказав він.

І це те, що «біло-червоний» досяг того, що на початку 2021 року здавалося неможливим: потрапити в п'ятірку кращих Південноамериканських кваліфікацій. Саме в ті місяці команда робила не найкращим чином і дивилася на дно з Болівією та Венесуелою. Однак, починаючи з матчу з Еквадором в Кіто перед Копа Америкою, вони взяли імпульс, який змусив їх битися на більш вигідних позиціях. Відвідування поразок Бразилії, Аргентини та Болівії не мали значення, оскільки їм вдалося отримати позитивні результати проти Венесуели (місцевої та виїзної), Чилі (місцевої), Болівії (місцевої), Колумбії (візитної) та Еквадору (місцевої).

Тепер одним з головних людей, відповідальних за це досягнення, була Джанлука Лападула, який, як сказав Бенавенте, найкращим чином вписався і зміг замінити у своєму стилі два історичні «біколор», такі як Паоло Герреро та ДжефферсонФарфан. І хоча у нього немає сувоїв цих гравців, йому вдалося піднятися до цієї нагоди своїми 7 голами та 2 передачами у 20 зобов'язаннях , крім свого внеску на ігрове поле своїми вражаючими рухами та постійним тиском.

La selección peruana con Gianluca Lapadula celebrando el pase al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. | Foto: EFE

НОВИНИЗ ALIANZA LIMA

З іншого боку, гравець, сформований у другорядних дивізіонах «Реала», сказав, що це для плей-офф допомогло Alianza Lima виправити дефекти перед тим, що відбувається в Лізі 1 і КубокЛібертадорес. «Ми встигли попрацювати, вдосконалити те, що було не так добре, і вдосконалити те, що ми робили добре. Ядумаю, що нам було добре адаптуватися до речей, які потрібно вдосконалити, і, сподіваємось, наступний матч буде відображений », - сказав він.

АДАПТАЦІЯДО КЛУБУ

Крістіан також пояснив, що відчуває себе адаптованим до картини «синій і білий», тому він лише сподівається почати додавати. « Я дуже задоволений групою, відчуваю себе дуже комфортно. Єдине, що ми залишили, і особисто я був би набагато щасливішим, як і всі інші, з трьома очками»,- сказав він.

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