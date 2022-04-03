Коронавірус у Мексиці станом на 2 квітня: зафіксовано 3 303 нових інфекцій та 85 смертей

Міністерствоохорони здоров'я (SSA) повідомило, що станом на цю суботу, 2 квітня , було зафіксовано 5 мільйонів 665 тисяч 376 випадків кумулятивних інфекцій коронавірусу ( COVID-19 ). Крім того, з початку пандемії Мексика зазнала 323 212 смертей від хвороби.

Це означає, що за останні 24 години було 3 303 інфікованих людей, а також 85 смертей.

З іншого боку, за оцінками, було одужало 4 мільйони 963 тисячі людей , 9 мільйонів 245 тисяч 699 негативних випадків та загалом 15 мільйонів 595 тисяч 137 людей вивчали з першого випадку.

Згідно з щоденною технічною заявою, в даний час в країні існує 9 051 активний випадок захворювання; тобто пацієнти, які почали проявляти симптоми за останні 14 днів (з 20 березня по 2 квітня 2022 року).

Casos activos por estado (Captura de pantalla: SSA)

суб'єктами з найбільшою кількістю активних випадків SARS-CoV-2 у порядку убування є: Агуаскальєнтес, БахаКаліфорнія Сур, Мехіко, Коліма, Кампече, Веракрус та Наярит.

Що стосується доступності лікарень, то середня кількість місць загальногокористування в оздоровчих центрах становить 6%і 3%для ліжок інтенсивної терапії.

Штати з найвищим відсотком загального розміщення ліжка - Нуево-Леон (23,56%), Агуаскальєнтес (14,28%) та Мехіко (14,27 відсотка). У свою чергу, найвищим відсотком ліжок вентиляторів є Тласкала (12,50%), Мехіко (9,02%) та Колима (8,77 відсотка).

Вікова група, яка найбільше постраждала за останні п'ять тижнів, - це люди у віці від 18 до 39 років.

(Captura de pantalla: SSA)

На міжнародній аренізагалом у всьому світі накопичено 486 мільйонів 761,597 інфекцій та 6 мільйонів 142 тисячі 735 смертей. За останні 24 години було повідомлено 1,391 813 та 4 367 мільйонів відповідно. Загальналетальність становить 1,3 відсотка.

Мексика в даний час є п'ятою країною у світі з найбільшою кількістю смертей через коронавірус, лише нижче США, Бразилії, Індії та Росії; і це число 20 за кількістю інфекцій, згідно з даними останнєоновлення університету Джона Хопкінса.

Щодо Національної стратегії вакцинації проти ГРВІ-CoV-2, агентство оголосило , що до цих пір було застосовано 193 025 266 доз формул Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac та CanSino.

(Captura de pantalla: SSA)

Цієїп'ятниці, лише 1 квітня, було зроблено 306 741 ін'єкції .

Під час прискореної вакцинації застосовано 36 мільйонів 875,510 доз; спостерігається поліпшення 75% у людей старше 60 років, 51% у людей віком від 40 до 59 та 47% у людей старше 18 років.

Мехіко, Кінтана-Роо, Керетаро та Сан-Луїс-Потосі - чотири суб'єкти, які вже мають майже 100% свого найдавнішого населення з повним графіком вакцинації. Тим часом Чіапас є найбільш відстаючим станом, з 71 відсотком; за ним слідують Геррео (76 відсотків) та Оахака (78 відсотків).

Вакцинація триває для людей, які відстають, і молодих людей у віці від 14 до 17 років, а також застосування бустера тим, хто старше 18 років.





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