Клара Ноемі взяла ярлик до школи і була знайдена мертвою в потоці у Веракрусі

Насильство над жінками в Мексиці вкотре вимагало життя неповнолітньої, цього разу від Клари Ноемі: 15-річного підлітка, який зник 29 березня в Уастеці Веракрус.

Молода жінка, описана як «повна мрій», покинула свій будинок у той вівторок вранці для Telebachillerato громади Ель-Лімон. Однак, розуміючи, що він запізнився на заняття, він вирішив взяти ярлик, це був останній раз, коли його бачили, оскільки він ніколи не потрапляв до кампусу.

Вдень, розуміючи, що їхдочка не повертається зі школи, її батьки подали повідомлення про зникнення до Веракруської державної пошукової комісії (CEBV), яка видала термінову форму пошуку.

Тим часом деякі жителі громади організували себе в бригади, щоб подорожувати по регіону і якомога швидше знайти дівчину з чорними очима і світло-коричневою шкірою, але вони не увінчалися успіхом.

(Foto: Twitter @LetyHer92012400)

Це було до 2 квітня, через чотири дні після її зникнення, елементи міністерської поліції знайшли тіло Клари в потоці з ознаками сексуального насильства. Наце, вказували неофіційні джерела, після того, як влада запевнила передбачуваного винного.

Згідно з розповідями, суб'єкт, ідентифікований як Артеміо «N», зізнався у вбивстві підлітка після сексуального зловживання нею. Пізніше, додав обвинувачений, він намагався приховати тіло в потоці, прив'язавши його до деяких каменів, щоб воно не спливало і, таким чином, не змогли його знайти.

Після того, колективи, родичі та друзі вимагали справедливості за фемініцид молодої жінки з Веракруса, просячи губернатора організації Куїтлахуака Гарсія та президента Республіки Андреса Мануеля Лопеса Обрадора покарати передбачуване фемініцид в повній мірі ступінь закону.

Veracruz es la segunda entidad con más feminicidios registrados en lo que va del 2022. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM) Rogelio Morales

Веракрусповідомив про 15 феміцидів протягом перших двох місяців 2022 року, який позиціонує йогояк другий штат з найбільшою захворюваністю випадків,перевершив лише штат Мексика (Едомекс), який зафіксував 22.

Згідно з даними Виконавчого секретаріату Національної системи громадської безпеки (SESNSP), троє з 15 жертв були неповнолітніми; дев'ять - старше 18 років, а іншим невідомий віковий діапазон.

Тим часом розмежування очолює список викрадення людей, реєструючи шістьза той же період; двоє неповнолітніх. Крімтого, цифри Міністерства внутрішніх справ (Сегоб) вказують на те, що суб'єкт господарювання має 55 випадків простого зґвалтування та 126 випадків сексуального насильства.

Слід зазначити, що Клара є другою п'ятнадцятирічною, яку вбили на цьому тижні, до боротьби за справедливість приєднано справу Рози Марії, яка з'явився млявим 24 березня біля свого будинку в Куецалан, Пуебла.

З цієї причини 31 березня був організований марш до міського президентства, щоб вимагати розслідування з гендерною перспективою, оскільки, оголосила її сім'я, її смерть трактується як передбачуване вбивство, а не феміцид.

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