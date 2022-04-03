Кармен Кампузано згадала, коли вона зазнала спроби зловживання в швидкій допомозі

КарменКампузано зробила новину в 2007 році, коли повідомлялося, що під час її передачі вшвидкої допомоги фельдшери намагалисязробити її напівголі фотографії ; тепер модель нагадала, що насправді вона страждала відспроби зловживання .

Під час інтерв'ю з Інесом Морено Кармен Кампузано згадала моменти, які вона найбільше страждала як залежна від різних контрольованих речовин. Один з тих випадків, коли її довелося доставити невідкладною швидкою допомогою до лікарні, але під час подорожі фельдшер, який супроводжував її, хотів поширитися.

Модель зізналася, що відео, що показують, як вона везла до лікарні, всупереч тому, що вона відчуває себе сумною, сьогодні розлютилися через цю подію.

La súper modelo recordó los peores y mejores momentos de su trayectoria como modelo, así como cuando tuvo varias recaídas en las drogas (Foto: captura de pantalla/YouTube)

У 2007 році невістка Кармен Люс Мора повідомила, що вирішила взяти супермодель швидкою допомогою, оскільки виявила її без свідомості у вітальні, нібито вона випила багато алкоголю.

Вони були лише за кілька годин від прибуття до загальної лікарні Балбуена , коли фельдшер вдарив Мора по голові, щоб вона не заважала тому, що хотіла зробити з Кампузано. Одного разу вона була безпорадною, вона відстебнула бюстгальтер Кармен і сфотографувала груди.

Він також згадував випадок, коли він зазнав однієї з найгірших аварій за все своє життя, у 2002 році. Хоча спочатку вважалося, що її вдарили, вона зізналася, що їй сказали, що вона швидше намагалася викинутися з машини, що рухається.

З цього приводу у нього були множинні переломи в одній руці, тазі та ребрах. Вона перебувала в комі і, прокинувшись, занурювалася в гострі болі від усього, що з нею сталося.

Campuzano dijo sentirse muy orgullosa de cómo ha logrado "reconstruirse" después de tantas recaídas (Foto: Twitter/@la_campu)

Одного разу вона прокинулася від коми, згадала, їй довелося багато потрудитися, щоб відновитися, відновити своє життя. Однак це був також момент, який позначив її і дозволив їй цінувати своє життя, тому зараз вона вважає це чудовим уроком.

З іншого боку, топ-модель визнала, що може дивитися відео, в яких її помістили в машини швидкої допомоги, тому що, коли вона приходить знайти ці образи, вона ще раз підтверджує, що пройшла найкращий шлях, щоб мати можливість вийти зі своїх пристрастей і допомогти іншим, хто перебуває в ситуації, в якій вона перебувала.

Carmen Campuzano confesó que la parte que más le ha dolido de cuando fue dependiente de las drogas, es que abandonó a sus hijas (Instagram / carmencampuzanooficial)

Він також поділився, що цього року він святкує 10 років, коли не торкався жодних наркотиків, однак це було те, що коштувало йому великої роботи.

Хоча вона вважає, що вона домоглася великого прогресу в ній, а також у відновленні стосунків матері-дочки зі своїми близнюками, їйвсе ще є багато чого зробити, тому що вона усвідомлює, що час, коли вона не була з ними, зашкодить їй та її дочкам.

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