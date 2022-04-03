Аванза Паїс вимагає, щоб Педро Кастільо відправився в райони безробіття в Хуанкайо або пішов у відставку з посади

Лава Avanza Pais закликала главу держави Педро Кастільо перейти до районів, постраждалих від страйквеликовантажних перевізників і фермерів в Хуанкайо, Хунін, щоб вести діалог з громадянами або, в іншому випадку, звільнитися з посади.

Через свій акаунт у Twitter ця парламентська група опублікувала заяву, в якій запевняє, що нинішня соціальна та економічна криза в Хуніні «є відповідальністю виконавчої гілки».

«Ось чому ми вимагаємо від вас залишити поза увагою і відновити принцип авторитету, соціального миру, безпеки та економіки всіх перуанців, і ми несемо президента Педро Кастільо відповідальним за смерть і шкоду цілісності наших співгромадян », - сказали вони.

ВОНИПРОСЯТЬ ЗМІНИ КУРСУ

Крім того, вони зазначили, що через « нежиттєздатність політичного проекту Перу Лібре необхідна зміна напрямку, яка створить більше розвитку та можливостей для всіх перуанців, особливо для найбільш вразливі».

У цих напрямках вони попросили негайну присутність президента у сферах соціальних конфліктів «для обліку населення, інакше його відставка є конституційним виходом із цієї глибокої кризи та поступиться місцем новому уряду, який відповість на вимоги громадян та вирішить соціальні проблеми, які торкнулися всієї країни».

Нарешті, вони закликали громадян забезпечити мирне проведення протестів, щоб захистити приватну та державну власність, а також особисту недоторканність.

КОНГРЕСЗАКЛИКАЄ МІНІСТРІВ

З іншого боку, рада речників Конгресу Республіки вирішила скликати пленарне засідання на цей понеділок, 4 квітня, о 15:00.

цитуватиміністрів енергетики та шахт (Карлос Паласіос), економіки та фінансів (Оскар Грем), транспорту та зв'язку (Ніколас Бустаманте) та сільськогосподарського розвитку та зрошення (Оскар Зеа).

Приводомдля запрошення є «звітування про угоди, підписані з гільдіями фермерів і транспортерів в центральному районі країни ». Також відбудеться обговорення «трьох законопроектів економічного та фіскального масштабу, які модифікують Закон IGV та дозволяють звільняти або змінювати ставку вибіркового податку на споживання », як повідомляє президент Конгресу Марія дель Кармен Альва.

Законопроекти, які будуть розглядатися цього понеділка, це:

- PL 536, який пропонує внести зміни до статті 61 Закону про загальний податок з продажу (IGV) та вибірковий податок на споживання (ISC), щоб змінити ставки обох податків на основі технічних звітів.

- Інша законодавча пропозиція - PL 1590, який звільняє від сплати МСК завесь дизель і бензин 84, 90, 95 і 97октан до 31 грудня 2022 року.

- Третя законодавча пропозиція, також звільнена від процесу думки, - це PL 1541, який пропонує внести зміни до закону IGV та ISC, щоб звільняти виплату МСК протягом 90 днів.

ПРОПОЗИЦІЇMEF

Тим часом минулої суботи міністр економіки та фінансів (МЕФ) Оскар Гремоголосив, що виконавча влада приймає рішення про зменшення сплати вибіркового податку на споживання (CSI) на паливо до90% через вищий указ які можна було б затвердити цього тижня.

«Міністерство економіки та фінансів приймає рішення разом з Радою міністрів зменшити, звільнити, сплату вибіркового податку на споживання палива на 90% за допомогою верховного указу, який ми можемо видати на цьому тижні», - йдеться з Колізею Ванки в Хуніні, де делегація Уряд зустрівся з представниками транспортних та фермерських гільдій.

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