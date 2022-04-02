Зеленський звинуватив Росію у брехні молоді, щоб відправити їх до вторгнення в Україну

Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a ceremony welcoming Ukrainians, who were freed by pro-Russian rebels during a prisoner exchange, at the Boryspil airport outside Kiev on December 29, 2019. - Ukraine and Russia-backed separatists in the country's war-torn east exchanged 200 prisoners on Sunday, swapping detained fighters for civilians and servicemen held captive in some cases for years in two breakaway regions. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російським громадянам «не говорять правду» в рамках оголошення Росії відновити мобілізацію молоді на весняний призов.

«Цьогорічних новобранців можна відправити на війну проти нашої Держави, проти нашого народу. Цегарантована смерть для багатьох дуже маленьких хлопчиків. Іхоча вони не є нашими громадянами, це все ще наш обов'язок як людей, щоб попередити їх», - сказав він.

Таким чином, він нагадав сім'ям новобранців, що «більше смертей не потрібно». «Врятуйте своїх дітей від стати лиходіями. Не відправляйте їх в армію», - запитав Зеленський, додавши, що доля військових дій їм не передається.

«Я хочу зупинитися на тому, що Росія намагається привезти людей до армії в Крим. Це порушення гуманітарного права і військовий злочин , за який буде притягнення до відповідальності. І це також аргумент для посилення санкцій проти Росії», - захистив президент України.

Continúa la invasión Rusa a Ucrania

Він також попередив, що російські війська призначають «якихось тимчасових вождів» на окупованих територіях, яких він назвав «гаулетом», німецьким терміном, яким користувалися нацисти. «Вони загрожують працівникам компаній та органів влади співпрацювати з цими призначеними особами», - сказав він.

Що стосується прогресу на українській території, він запевнив, що російська армія накопичує війська на Донбасі, в напрямку Харкова. «Вони готуються до нових потужних ударів», - сказав він.

«Європа не має права мовчки реагувати на те, що відбувається в нашому Маріуполі. Нацю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати весь світ», - сказав він, нагадуючи свої переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Ми окремо домовимося про вивезення поранених і загиблих з міста. Ми говоримо про це з Туреччиною як посередником. Я сподіваюся, що найближчим часом вдасться повідомити про деталі», - додав Зеленський, який також послався на зустріч з президентом Європарламенту Робертою Метсола.

У зв'язку з цим він сказав, що цей «важливий» візит «демонструє іншим політикам, що мужність у такий час є однією з найважливіших рис для політика». Нарешті, Зеленський назвав місяць Рамадану: «Українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу».

(З інформацією від Europa Press)

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