Xbox Game Pass буде готувати сімейний план для до п'яти людей

Удачі геймерам, оскільки Microsoft планувала б впровадити інновації та запустити сімейний план підписки на Xbox Game Pass , подібний до плану Nintendo або інших потокових платформ, таких як Spotify, Netflix тощо.

За даними Windows Central, ця ініціатива вже давно в планах, і хоча вона ще не має дати виходу, оскільки вона офіційно не оголошена Xbox, сімейна підписка становитиме до п'яти людей.

Оскільки це залишається витоком, невідомо, чи буде спільний план поважати всі режими індивідуального Game Pass, тобто, що його можна відтворювати на консолі, ПК або навіть на мобільному телефоні, оскільки в хмарі є відеоігри. Тим не менш, підраховано, що його вартість буде більш рентабельною, ніж за п'ять окремих підписок.

Майбутній рух компанії вже очікували тривалий час, оскільки вона не могла відставати від інших платформах підписки. Незважаючи на хвилювання, Xbox відсутній, щоб зробити офіційне оголошення з усіма деталями; вищезгадана розетка заявила, що це може бути одкровенням цього року.

Xbox Game Pass añade constantemente nuevos títulos a su biblioteca (Foto: Archivo)

XboxGame Pass - це щомісячна схема підписки, до якої гравці можуть приєднуватися незалежно від того, чи немає уних консолі бренду, оскільки в каталозі понад 100 відеоігор є варіанти грати на ПК або мобільному телефоні. Він додає нові назви щомісяця та надає різні переваги, залежно від обраної модальності.

Останніми іграми, доданими в березні, були: Подрібнювачі, Підземелля Нахеульбеука: Амулет хаосу, Заплямований Грааль: Завоювання, Нульовий Втеча: Нонарні ігри, Норко, F1 2021 та Хрестоносці Королі III, Дивний Захід.

ГеймериOutreach та Xbox випустили новий документальний фільм«Гравець, як я», який розповідає історію Джордана, 14-річного хлопчика з Атланти, штат Джорджія, який живе з надзвичайно рідкісним варіантом синдрому Елерса-Данлоса і який провів більшу частину свого дитинства в лікарнях та фізіотерапії. Джордан ніколи нікого не зустрічав з синдромом Елерса-Данлоса, але все змінилося в той день, коли він познайомився з Меганом, яка живе в Шотландії, граючи Forza Horizon 5 на Xbox.

Fotografía de archivo en la que se registró el anuncio de juegos de 'Xbox Game Pass' (Foto: EFE/Étienne Laurent)

«Гравець, як я» є частиною «Beyond Xbox: Терапевтична гра», ініціативи Gamers Outreach та Xbox, яка спрямована на те, щоб зробити переваги відеоігор видимимияк допомога для полегшення одужання дітей, яким доводиться проводити тривалі періоди в лікарні. Документальний фільм має на меті показати, як відеоігри можуть допомогти дітям у лікарнях, надаючи їм спосіб грати та спілкуватися зі своїми друзями та родиною.

Джордані Меган про досвід знайомства один з одним:

«Було дуже приємно поговорити з тим, хто це розуміє (синдром Елерса-Данлоса). Не важливо, що ми з Йорданією були різного віку або жили в різних країнах, ми могли б бути відображені в досвіді один одного». - Меган, Шотландія.

«Я був шокований, коли дізнався, що Меган мав Елерс-Данлос. Одна з речей, з якою я залишився від розмови з Меганом, полягає в тому, що якщо я захоплений чимось робити, я не повинен ігнорувати це лише тому, що це здається неможливим». - Джордан.

Щоб дізнатися більше про співпрацю між Gamers Outreach і Xbox тут. Microsoft Stories також поділилася додатковою інформацією про нову дружбу Йорданії та Мегана.

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