З українським контрнаступом виникають звірства російських солдатів

Ukrainian servicemen pose for a picture near a destroyed bridge as Russia's invasion of Ukraine continues, in the town of Irpin outside Kyiv April 1, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Ірпінь, місто на північний захід від Києва, став найважливішим полем битви цієї війни. Це було одне з перших сіл, яке захопили російські війська, які просунулися з Білорусі. Поруч знаходиться стратегічний аеропорт Гостомель, який був основною метою російського спецназу для використання в якості пляжного голови при захопленні української столиці. Існує також один з основних шляхів втечі для мирних жителів, які рятуються від бомбардування в столичному районі. Зображення сотень біженців під мостом, знищеним українськими військами, щоб запобігти проходженню російських танків, є свіжим в пам'яті. Воничекали перетнути річку Ірпінь і продовжити захід, шукаючи притулку в Польщі або далі на європейську територію.

Тепер, через п'ять тижнів, Ірпінь є символом контрнаступу, розпочатого українською армією , яка повернула контроль над тим та іншими народами в районі Макарів. Вони здійснили рух кігтями і замкнули російські війська, залишивши лише один маршрут втечі, на дорозі до Чорнобиля і білоруського кордону. Вони також відновили Бучу, в тому ж районі і на схід від міста просунулися за російськими рухами, які, знову ж таки, опинилися в пастці в Броварах. Ймовірно, в найближчі години ми дізнаємося, що росіяни втекли на північ, щоб перегрупуватися в білоруському тилу.

Українці також просунулися в інших анклавах Сходу. Вонивідновили ініціативу в місті Суми і знаходяться вже зовсім близько до російського кордону. У Харкові, другому українському місті, яке протягом трьох тижнів постійно бомбардували, українцям вдалося побудувати нові оборонні споруди та виштовхнути кремлівських солдатів на сепаратистську територію Луганська, чого вони не змогли зробити за попередні вісім років, під час війни на Донбасі, слідом за російською вторгнення в Крим і анклави в 2014 році. Ще один важливий фронт, де українці просунулися, знаходиться на півдні, в Миколаєві, дуже близько до Херсона, який є єдиним великим містом, підконтрольним росіянам. Тамвони відновили місто і відновили мера, скинутого росіянами.

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Крім того, Україна, схоже, здійснила успішний авіарейд на ворожу територію. Два вертольоти, що летять на дуже невеликій висоті, щоб уникнути виявлення радарними ракетами атакували паливні баки в російському місті Бєлгороді, в 45 кілометрах від кордону між двома країнами. Це підтвердив російський губернатор області В'ячеслав Глсдков. Відео, яке було завантажено на сайт ВКонтакте, показує кораблі, що запускають ракети. The New York Times визначив його справжність і описав, що два вертольоти можна побачити стрільби на НПЗ, хоча їх ідентифікація не відрізнялася. Міністр закордонних справ України заявив, що не може «підтвердити або спростувати» правдивість факту «з міркувань військової безпеки».

Більшість військових аналітиків, з якими консультувалися CNN та BBC, переконані, що це був ризикований і дуже добре виконаний український наступ. А це серйозний удар по російським генералам, які завірили минулого тижня, що українські ВПС «практично знищені». Зогляду на цей успіх, цілком ймовірно, що в найближчі дні буде більше нападів на стратегічні цілі в межах російської території. Вони будуть посилюватися в міру надходження підкріплення зброї США і Великобританії.

«Вони думали, що вони збираються взяти Київ за лічені години. Але вони допустили серйозну помилку, не розрахувавши нашу здатність мобілізувати сили швидкого дії і закінчилися виведенням зі значними жертвами солдатів і зброї», - повідомив генерал-полковник Олександр Сирський, керівник оборонних споруд столиці України, групі кореспондентів, які стали свідками звільнення Ірпіня.

Звичайно, те, що зараз Сирський має під своїм контролем, - це не що інше, як буколічне зернове містечко до російського вторгнення. Велика частина інфраструктури є непридатною для використання, 80% будинків і муніципальних будівель пошкоджено, немає худоби на виду, а нечисленні жінки, які залишилися там під час російської окупації, говорять про страшні звірства. Центральна вулиця вкрита російським бойовим брухтом: танки, ракетні установки, військові транспортні вантажівки. Скручені і обгорілі праски. Джеремі Боуен, легендарний військовий кореспондент BBC, нарахував тринадцять тіл, що лежать на кварталі тієї самої вулиці, десять з них - цивільні. Росіяниспровокували різанину ще до того, як вони відступили.

Ksiena y Maksim Iowenko fueron asesinados a sangre fría por las tropas rusas. Viajaban en un convoy de 10 vehículos civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Casi un mes más tarde encontraron sus cadáveres descompuestos cuando los ucranianos liberaron Irpin. (Instagram)

«Вже є кілька відповідей на пару, яку вбили росіяни і залишили розпадатися 7 березня. Його іржавий і осколковий автомобіль лежить на дорозі поруч з однією з заправних станцій, подрібненою до снаряда вогнем. Поруч з ним знаходяться обпалені і скручені залишки останків, які ледве визнані чоловіками. Напальці трупа ще є обручку. Всерединійого машини - те, що залишилося від кремованого тіла жінки, з відкритим ротом у тому, що виглядає як крик», - переказав Боуен у своєму кабінеті.

Загибель цих людей був знятий українським безпілотником 7 березня, керованим підрозділом територіальної оборони Бугатті. Блок випустив відео, яке дивилися мільйони разів у соціальних мережах. Це викликало колосальне обурення. Цепоказало холоднокровний вбивство людини, який підняв руки в класичному жесті капітуляції. Тіламиє Максим Йовенко та його дружина Ксена. Вониперебували в його машині і були частиною конвою з 10 цивільних машин, які намагалися втекти від росіян.

Контратаки послабили українських бійців, які змогли використати російські вразливості: погана логістика, бідні поставки, відсутність місцевих знань і низький моральний дух. Всеце видно на місцях, де єдність між авангардом і ланцюгом поставок постійно відключена і в російських новобранців взяті в полон, які стверджують, що були обдурені їх командирами. Кажуть, що їм сказали, що це військові навчання, і вони не знали до останньої хвилини, що збираються атакувати сусідню країну.

Пропаганда, розпочата з Кремля, розповідає зовсім іншу ситуацію. У Міністерстві оборони вчора заявили, що Росія вступає в «завершальну фазу» операцій після «досягнення всіх основних цілей» на півночі України. І що війська будуть виїжджати з Києва, щоб «звільнити» Донбас регіон на сході країни. Ніщо з цього не відповідає дійсності.

Такожцей контрнаступ не можна читати як неминучу українську військову перемогу. УрядВолодимира Зеленського — це довгий шлях від досягнення цього. Російськівійська все ще переважають за рангом від 10 до 1. «Тотальної російської невдачі на місцях не було», - пояснив Інститут вивчення війни в своєму аналізі. «Ми не бачимо змін у тренді, хоча є сфери, де українські сили мають певний успіх. Це довгий шлях до того, як це закінчиться». Сам Зеленський цього тижня визнав: «Масштаб викликів не зменшився. Російська армія продовжує мати значний потенціал для продовження нападів на Українську державу».

Unos médicos voluntarios toman muestras de un cadáver para ser identificado. Fue encontrado en Bucha tras la liberación por parte de las tropas ucranianas. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Принцип російської військової доктрини також підкреслює ідею «наступальної оборони», яка заснована на поразці противника шляхом набуття часу, збереження сили і використання артилерії і ракет для деградизації противника. І саме це відбувається в більшості міст, наякі з боку кремлівських сил. За даними розвідки західних відомств, близько 10 нових тактичних груп російських батальйонів, як правило, з близько 700 військовослужбовців, з бронетехнікою та артилерією, прибудуть на лінію фронту в найближчі кілька годин, які прямують до фронту Донбасу.

Щоб зберегти свій контрнаступ, Україні знадобиться безперервний потік важкого озброєння. Захід постачав ряд озброєнь, особливо протитанкових ракет, але Зеленський неодноразово закликав до відправки танків, літаків і артилерійських систем. Наразі найефективнішою зброєю, яку вони йому надають, є вичерпна інформація про рух російських військ. Її підхоплюють і відправляють американські розвідувальні літаки, які постійно літають над українською територією.

Україна могла б скористатися такою позицією сили, яку вона досягла останніми днями через інший тип контратаки: дипломат. У Стамбулі тривають переговори сторін з турецьким посередництвом. Незважаючи на те, що існує величезний скептицизм щодо можливості досягнення довгострокової домовленості, українська делегація тепер може стати більш сильною позицією для протидії російським претензіях на територію.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, entrando a una reunión en Kyiv con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Це хороший час для українців, щоб задати питання, які вони хочуть, поки імпульс є, і європейська єдність і підтримка все ще підтримуються», -пояснив Серхіо Джарамілло, колишній колумбійський чиновник, який розробив мирний процес з FARC, і який зараз є радником Європейського інституту миру в Брюсселі. «Завжди краще вести переговори, коли ти сильніший і для українців, які можуть бути зараз».

Але позиція гідності українських сил зіткнень проти стін Кремля. ВолодимирПутін хоче остаточно залишитися з Кримським півостровом, який вторглися і анексували в 2014 році, і двома провінціями Донбасу. У Вашингтоні та Брюсселі вважають, що Росія просто набирає часу від переговорів, які фінансуються Туреччиною, і що їхмета - зайняти кров'ю та вогнем дуже велику частину або всю територію України, перш ніж фактично сісти на переговори. СШАі Європа вже попередили, що лише повне припинення вогню, виведення військ і повернення захопленої території викличуть дискусії про зняття санкцій проти російської економіки, які вже провокують серйозне інакомислення всередині Кремля.

Україні доведеться перемогти Росію на декількох фронтах, перш ніж отримати якісь поступки від Путіна. Контрнаступ- дуже хороший перший крок.

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