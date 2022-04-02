Якою буде перша міжнародна поїздка Габріеля Борича та яким буде його розклад у Буенос-Айресі

Габріель Боріч розпочне свою першу міжнародну поїздку до Аргентини цієї неділі, інавгураційним місцем, яке було традицією серед чилійських президентів Себастьяна Піньєри.

Boric прибуде до Буенос-Айреса з великою групою міністрів, парламентарів, міністрів Верховного Суду та бізнесменів.

Упонеділок його прийме в Casa Rosada Альберто Фернандес, в той час як міжвідомча зустріч проводиться між чиновниками з обох країн. Увечері в CCK запланована гала-вечеря, де виступатимуть такі артисти, як Віктор Ередія, Чанго Спасюк та Інті Іллімані.

Борич також відвідує Національний конгрес на порядку денному, де його приймуть як віце-президент Крістіна Кіршнер , так і президент Палати депутатів Серхіо Масса.

Канцлер Антонія Уррейола, президент Сенату Альваро Елізальде та Рауль Сото, президент Палати депутатів, поїдуть з президентом.

Опозиційніпарламентарі, такі як Пауліна Нуньєс знаціонального оновлення, Ерік Едо зхристиянської демократії та лідерНезалежного демократичного союзу, Хав'єр Макая та чилійські бізнесмени, також поїдуть на президентському літаку .

Уррейола заявив, що сподівається вирішити такі питання, як міграція, торгівля та «вихід з розбіжностей, на яких зосереджений порядок денний між сусідами»

Alberto Fernández con Gabriel Boric en Chile

Boric також буде прагнути організувати зустріч з матерями Плаза-де-Майо в Просторі пам'яті, який працює в колишньому ESMA.

Черездва дні після початку поїздки до Аргентини Сантьяго вшанував пам'ять вбивства колишнього сенатора Хайме Гузмана, який також був правою людиною диктатора Августо Піночета. Навколо церемонії, яка відбулася на загальному кладовищі Сантьяго, розташованому в 4,5 кілометрах від центру міста, де лежать його останки, президент Національного оновлення Франсиско Чахуан звернувся до Борича.

«Я хочу поставити і поставити під сумнів Президент Республіки, попросити Президента Республіки під час його візиту до Аргентини, який є його першим візитом за межами країни в якості президента, щоб знову запитати і вимагати екстрадиції Гальваріно Апаплаза, щоб він прийшов до відповідальності».

GalvarinoApablaza живе в Аргентині більше 20 років і переслідується в Чилі за вбивство Хайме Гусмана. Івін вважався політичним біженцем, оскільки цей статус був наданий під час уряду Крістіни Кіршнер у 2010 році.

Чахуан додав, що «ми не збираємося схвалюють безкарність. Схоже, деякі хочуть встановити безкарність в нашій країні, генеруючи законопроекти про помилування та амністію, але якщо мова йде про те, щоб судити про боягузливе вбивство сенатора в демократії, вони дивляться поруч з ним. Президент Борич, ми вимагаємо, щоб вбивці Хайме Гусман з'явилися перед судами правосуддя».

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