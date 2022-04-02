Що таке Барбі 's Bibble і чому це інтернет-мем?

В останні роки, і з бумом соціальних медіа, багато користувачів змінили свої способи спілкування, спростивши свої вирази через знамениті меми, ці смішні образи з повідомленнями, які майже завжди асоціюються з відомим персонажем. Останнім часом ім'я Bibble знову набуло популярності, але чому?

Якщо ви активний користувач платформ, ви, можливо, зіткнулися з його ніжним обличчям і волохатим тілом. Ця маленька істота є частиною світу Барбі, найвідомішої ляльки у світі. Для того щоб ви зрозуміли, чому він став одним з найвідоміших і смішних мемів, ви повинні знати його походження.

¿QUÉ ES БАРБІ BIBBLE?

Хоча деталей її народження не так багато, відомо, що її поява в кіно пов'язана з сагою про фільм про Барбі Феритопія . У цій історії Біббл - вірна і незграбна супутниця Еліни, головної героїні цієї історії. Його перша поява була в першій постановці, випущеній в 2005 році. Хоча анімація не була такою деталізованою, видно, що вона має пухке тіло, з кольорами, що нагадують кольори Саллівана від Monster Inc, і вона має невеликі крила, які він використовує для переміщення.

У першому фільмі вона стає важливим персонажем, допомагаючи Еліні перемогти злу фею імені Лаверна. Прийняття того, що цей персонаж призвів до його повторної появи у наступних двох партіях: Мермадія та Магія веселки.

¿Quién es Bibble Barbie? ¿Qué es? ¿De dónde salió?

ЧОМУBIBBLE Є МЕМОМ?

Одна з характеристик, яку вона має, полягає в тому, що він не може спілкуватися мовою, якою користуються люди, та магічною серією всесвіту Барбі. Він має певну мову, в якій він виражається через безглузді слова і це в основному інтерпретації звуків.

Його спосіб буття і те, як він спілкується, були б основними причинами, чому його вважали, що він став Інтернет-мемом. Ось як ми можемо бачити його зображення в цікавих ситуаціях, що супроводжуються фразами, такими як «Я не просив народитися», «ти хотів би», «wacala», «Я мертвий, я нікого не для кого», серед інших.

FRASESДЕ БІББЛ

За даними порталу Attitude, це фрази, які він завжди повторює, коли намагається спілкуватися з феями:

Іппе-ду! (ура)

Еліна-пу (Еліна)

Нічний, Дізль-пуо (Buenas noches, Діззл)

Аба-дабба-ду (коли він хоче щось пояснити)

Ну-Ух! (Ні)

ПЕРЕГЛЯНУТИВСІ ФІЛЬМИ БАРБІ

У наступних рядках ви знайдете назви фільмів про Барбі, які були випущені в останні роки.

Барбі в Лускунчику (2001)

Барбі як Рапунцель (2002)

Барбі на Лебединому озері (2003)

Барбі в принцесі і Плебеї (2004)

БарбіФеєрія (2005)

Барбі і магія Пегаса (2005)

Щоденник Барбі (2006)

БарбіФеєрія: Мермайдія (2006)

Барбі в 12 танцюючих принцес (2006)

БарбіФеритопія: Магія веселки (2007)

Барбі як принцеса острова (2007)

Барбі Маріпоза (2008)

Барбі в Діамантському замку (2008)

Барбі в різдвяній колядці (2008)

Барбі Пульгарцита (2009)

Барбі і три мушкетери (2009)

Співайте з Барбі (2009)

Barbie Fairytopia: Mermaidia - Película 2006

Барбі в пригоди русалки (2010)

Барбі: Чарівна мода в Парижі (2010)

Барбі: Секрет фей (2011)

Барбі: Школа принцеси (2011)

Барбі: Ідеальне Різдво (2011)

Барбі в пригоді Русалки 2 (2012)

Барбі: Принцеса і поп-зірка (2012)

Барбі і чарівне взуття (2013)

Барбі Маріпоза і казкова принцеса (2013)

Барбі та її сестри в історії про поні (2013)

Барбі: Принцеса перлів (2014)

Барбі і таємні двері (2014)

Барбі Супер принцеса (2015)

Барбі Поп-табір (2015)

La muñeca Barbie de los 80. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Барбі та її сестри на собачій пригоді (2015)

Барбі Таємний загін (2016)

Барбі в космічній пригоді (2016)

Барбі та її сестри в пошуках цуценят (2016)

Барбі Дрімтопія (2016)

Барбі у світі відеоігор (2017)

Барбі і чарівні дельфіни (2017)

Барбі Принцеса Пригоди (2020)

Барбі і Челсі: Втрачений день народження (2021)

Барбі: Велике місто, Великі мрії (2021)

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