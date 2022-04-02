ВІДЕО: Поліція Едомекс підкорила і побила водія в муніципалітеті Зінакантепек

У ніч на п'ятницю, 1 квітня, відео приватної камери безпеки стало вірусним через соціальні мережі, в якому спостерігали трьох членів Секретаріату державної безпеки Мексики під даючи цивільному жителю, який раніше був заарештований на борту його автомобіля.

Поки один із офіцерів здійснював щось на зразок обшуку всередині машини, громадянина допитували інші два елементи, поки він не вирішив записати, що влада робила зі своїм мобільним телефоном.

Згідно з першими повідомленнями, чоловік намагався зафіксувати передбачувані словесні агресії, якими офіцери залякували його, і необгрунтований обшук його машини, тому вони негайно пішли до нього бити і штовхати його.

Вирвавши його мобільний пристрій, людину поставили на підлогу проти барів, де його вигнали поліцейські і оглянули, а потім супроводжували до свого підрозділу Chevrolet Spark, де вони взяли валізу з багажника і продовжували свій шлях.

Інцидент стався рано вранці 26 березня о 2:39 ранку, але після того, як відео стало вірусним, Секретаріат державної безпеки Мексики відповів журналістці Азуцену Уресті, яка також поділилася відео, що інцидент вже під слідством.

« Секретар безпеки штату Мексика має політику нульової толерантності до зловживань поліцією; ми повідомляємо вам, що звіт вже звернений до відділу внутрішніх справ штату Мексика, і розслідування розпочато. Ми все ще очікуємо», - написали вони у своєму акаунті в Twitter.

Зі свого боку, відділ внутрішніх справ (МАУ) штату Мексика підтвердив, що було розпочато розслідування для відео, розповсюдженого в соціальних мережах, тому вони підтвердили свою позицію нульової толерантності до зловживань поліцією та запросили громадян повідомити про ці дії.

«Ми ще раз повторюємо, що існує нульова толерантність до зловживань поліцією , і ми не дозволимо залишатися в установі тих, хто далекий від принципів чесності, об'єктивності, законності, професіоналізму та вірності. Ми закликаємо вас денонсувати ці дії з МАУ штату Мексика», - написали вони.

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