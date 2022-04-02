США виділять додаткові 300 мільйонів доларів на допомогу Україні

El presidente de EE.UU., Joe Biden (d) dialoga con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelenskyy (i). EFE/EPA/Doug Mills / POOL

Міністерство оборони США оголосило у п'ятницю, що витратить додаткові 300 мільйонів доларів на «допомогу безпеці» для посилення оборонних можливостей України в умовах російського вторгнення.

Окрім1,6 мільярда доларів, які вже здійснив Вашингтон, допомога включає ракетні системи з лазерним керуванням, безпілотники, боєприпаси, прилади нічного бачення, системи тактичного безпечного зв'язку, медичні матеріали та запасні частини.

«Це рішення підкреслює незмінну прихильність Америки суверенітету і територіальної цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття війни Росії», - заявив речник Пентагону Джон Кірбі в заяві.

Президент США Джо Байден та його український колега Володимир Зеленський у середу обговорили «додаткові можливості» для надання допомоги українським військовим. Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками заходу.

La ayuda, que se suma a los 1.600 millones de dólares ya comprometidos por Washington

У середині березня Конгрес США прийняв закон про фінансування, який включив $13,6 млрд гуманітарної та військової допомоги для України та союзників НАТО у Східній Європі.

НевдовзіБайден оголосив про нову допомогу безпеці для України $1 млрд .

Значна частина військової техніки, яку Сполучені Штати надали Україні, походить із власних резервів через процес, відомий як «президентський вихід».

На відміну від цього процесу, оголошені в цю п'ятницю $300 млн підуть на нові контракти на військову техніку від партнерів в оборонній промисловості Пентагону.

Тактичні безпілотники Switchblade - це деякі технологічні пристрої, включені в анонс. Названий «дронами камікадзе», вони можуть бути спрямовані оператором, щоб знайти і, коли будете готові, запустити в ціль, вибухаючи при контакті.

Кірбі додав, що «США також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами для виявлення та надання додаткових можливостей українцям».

(З інформацією від AFP)

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