Уругвай: Тест на COVID-19 більше не потрібно вводити, якщо вакцинувати

Pasajeros llegan al aeropuerto internacional José Martí y se realizan la prueba PCR para detectar la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

З вчорашньої п'ятниці більше не потрібно пред'являти ПЛР або тест на антиген для в'їзду в Уругвай. Згідно з указом, підписаним минулої п'ятниці президентом Республіки Луїсом Лакалле Поу, уряд вважає, що «необхідно і бажано оновити нормативну базу, про яку йдеться, адаптуючи її до оцінки прийнятих заходів та еволюції пандемія, яка мотивує національну надзвичайну ситуацію санітарної».

У документі зазначено, що частина постанови 195/020 від 15 липня 2020 року, яка регламентує правила в'їзду в країну в контексті надзвичайної ситуації з охороною здоров'я, замінена. Ці види заходів разом з курсовою різницею сприяють тому, що уругвайський туризм перестає перебувати в межах своєї країни і що вони звертаються до Аргентини.

Мер Сальто, Уругвай Андрес Ліма, також підтвердив, що починаючи з квітня можна перетнути з Аргентини до Уругваю, просто показавши докази вакцинації. Виступаючи з пресою, президент Уругваю кілька днів тому підтвердив: «У цьому випадку, просто показавши докази вакцинації, ви можете перетнути з Аргентини до Уругваю. Це те, що розпочнеться з квітня, і єдине питання, яке ми маємо, - це буде це до Тижня туризму чи після нього».

En una rueda de prensa las autoridades sanitarias dijeron que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP” (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Міністр туризму Табаре Вієра вже наполягав на важливості цього заходу, щоб сприяти зростанню туристичного сектора, який, незважаючи на літній сезон, не зміг відновитися. На прес-конференції він сказав, що «чим більш гнучкий дохід робиться і життя туристів полегшується, тим краще для сектора. Але у нього є фонд охорони здоров'я, який повинен бути вирішений MSP».

Сатдиян прокоментував заходи, вжиті поки що Міністерством охорони здоров'я: «За ці два роки ми були дуже відповідальними. Вданий час інші заходи призначені для закритих приміщень у деяких видах діяльності. Всі заходи [на свіжому повітрі] більше не мають протоколів, [хоча] є рекомендації щодо масок у разі великої натовпу», - сказав він на Радіо Universal.

Зі свого боку, міністр портфеля Даніель Салінас заявив, що припинення надзвичайної ситуації зі здоров'ям «є предметом порядку денного того, коли хвиля Омікрон проходить , а важливі групи вакцинації досягнуті в березні», - повідомила Ла Діарія.

El test COVID ya no será necesario EFE/ Esteban Biba

Наступне- це правила, які діють з 1 квітня, за даними Ель-Паїса де Уругваю та Міністерства охорони здоров'я цієї країни.

Використовувати маску для обличчя в можливостях контакту менш ніж за два метри з іншими людьми, як під час поїздки, так і після прибуття в країну;

Маючи покриття здоров'я в Уругваї

Дотримуватися заходів профілактики зараження, визначених органом охорони здоров'я

Зробіть афідевіт, про який йдеться у статті 1 Постанови № 195/020 від 15 липня 2020 року

Ті, хто не переніс захворювання COVID-19 протягом останніх 10 (десяти) до 90 (дев'яноста) днів до посадки або прибуття в країну і не доводять, що отримали одноразову дозу або обидві дози, залежно від типу вакцини, що поставляється, проти вірусу SARS CoV-2, затвердженого їхкраїною походження, повинні додатково довести, що вони отримали негативний результат тесту на виявлення вірусу SARS CoV-2 (методом молекулярної біології ПЛР-РТ, антигенів або діагностичних методів, які були схвалені Міністерством охорони здоров'я), проведеного не більше ніж за 72 (сімдесят дві) години до початку поїздка (за умови, що пасажир знаходиться в транзиті), в лабораторії, уповноваженої в країні походження або транзиту. Неповнолітні до 6 років звільняються від обов'язку, викладеного в цьому пункті, і підпадають під дію решти санітарних заходів, встановлених цим Указом.

Особи, у яких діагностовано COVID-19 або були симптоми захворювання, не зможуть в'їхати протягом останніх 7 (семи) днів до прибуття в країну.

En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19 y el 58% se dio tres dosis Foto: Aeropuerto Internacional de Carrasco - EFE/Federico Anfitti

Салінас оголосив, що вважає, що «умови прогресивної нормальності будуть на місці». Як і Satdjian, він сказав, що так само, як і в лютому всі заходи на свіжому повітрі були включені без необхідності контролю потенціалу або статусу вакцинації відвідувачів, в перший тиждень квітня може бути підвищена гнучкість у заходах в приміщенні, освіті та умовах в'їзду.

Запитуючи про припинення використання масок, він додав, що «ми не збираємось поспішати» і попросив, щоб вона продовжувала використовуватися в закритих приміщеннях, оскільки саме захід також дозволив зменшити інфекції інших респіраторних вірусів за останні два роки.

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