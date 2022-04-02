Уругвай: Тест на COVID-19 більше не потрібно вводити, якщо вакцинувати

З вчорашньої п'ятниці більше не потрібно пред'являти ПЛР або тест на антиген для в'їзду в Уругвай. Згідно з указом, підписаним минулої п'ятниці президентом Республіки Луїсом Лакалле Поу, уряд вважає, що «необхідно і бажано оновити нормативну базу, про яку йдеться, адаптуючи її до оцінки прийнятих заходів та еволюції пандемія, яка мотивує національну надзвичайну ситуацію санітарної».
У документі зазначено, що частина постанови 195/020 від 15 липня 2020 року, яка регламентує правила в'їзду в країну в контексті надзвичайної ситуації з охороною здоров'я, замінена. Ці види заходів разом з курсовою різницею сприяють тому, що уругвайський туризм перестає перебувати в межах своєї країни і що вони звертаються до Аргентини.
Мер Сальто, Уругвай Андрес Ліма, також підтвердив, що починаючи з квітня можна перетнути з Аргентини до Уругваю, просто показавши докази вакцинації. Виступаючи з пресою, президент Уругваю кілька днів тому підтвердив: «У цьому випадку, просто показавши докази вакцинації, ви можете перетнути з Аргентини до Уругваю. Це те, що розпочнеться з квітня, і єдине питання, яке ми маємо, - це буде це до Тижня туризму чи після нього».
Міністр туризму Табаре Вієра вже наполягав на важливості цього заходу, щоб сприяти зростанню туристичного сектора, який, незважаючи на літній сезон, не зміг відновитися. На прес-конференції він сказав, що «чим більш гнучкий дохід робиться і життя туристів полегшується, тим краще для сектора. Але у нього є фонд охорони здоров'я, який повинен бути вирішений MSP».
Сатдиян прокоментував заходи, вжиті поки що Міністерством охорони здоров'я: «За ці два роки ми були дуже відповідальними. Вданий час інші заходи призначені для закритих приміщень у деяких видах діяльності. Всі заходи [на свіжому повітрі] більше не мають протоколів, [хоча] є рекомендації щодо масок у разі великої натовпу», - сказав він на Радіо Universal.
Зі свого боку, міністр портфеля Даніель Салінас заявив, що припинення надзвичайної ситуації зі здоров'ям «є предметом порядку денного того, коли хвиля Омікрон проходить , а важливі групи вакцинації досягнуті в березні», - повідомила Ла Діарія.
Наступне- це правила, які діють з 1 квітня, за даними Ель-Паїса де Уругваю та Міністерства охорони здоров'я цієї країни.
Використовувати маску для обличчя в можливостях контакту менш ніж за два метри з іншими людьми, як під час поїздки, так і після прибуття в країну;
Маючи покриття здоров'я в Уругваї
Дотримуватися заходів профілактики зараження, визначених органом охорони здоров'я
Зробіть афідевіт, про який йдеться у статті 1 Постанови № 195/020 від 15 липня 2020 року
Ті, хто не переніс захворювання COVID-19 протягом останніх 10 (десяти) до 90 (дев'яноста) днів до посадки або прибуття в країну і не доводять, що отримали одноразову дозу або обидві дози, залежно від типу вакцини, що поставляється, проти вірусу SARS CoV-2, затвердженого їхкраїною походження, повинні додатково довести, що вони отримали негативний результат тесту на виявлення вірусу SARS CoV-2 (методом молекулярної біології ПЛР-РТ, антигенів або діагностичних методів, які були схвалені Міністерством охорони здоров'я), проведеного не більше ніж за 72 (сімдесят дві) години до початку поїздка (за умови, що пасажир знаходиться в транзиті), в лабораторії, уповноваженої в країні походження або транзиту. Неповнолітні до 6 років звільняються від обов'язку, викладеного в цьому пункті, і підпадають під дію решти санітарних заходів, встановлених цим Указом.
Особи, у яких діагностовано COVID-19 або були симптоми захворювання, не зможуть в'їхати протягом останніх 7 (семи) днів до прибуття в країну.
Салінас оголосив, що вважає, що «умови прогресивної нормальності будуть на місці». Як і Satdjian, він сказав, що так само, як і в лютому всі заходи на свіжому повітрі були включені без необхідності контролю потенціалу або статусу вакцинації відвідувачів, в перший тиждень квітня може бути підвищена гнучкість у заходах в приміщенні, освіті та умовах в'їзду.
Запитуючи про припинення використання масок, він додав, що «ми не збираємось поспішати» і попросив, щоб вона продовжувала використовуватися в закритих приміщеннях, оскільки саме захід також дозволив зменшити інфекції інших респіраторних вірусів за останні два роки.
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