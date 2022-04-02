Зупинка транспорту та соціальні конфлікти, які є бомбою уповільненої дії в Перу

Останніновини з Перу. Союзмультимодальних транспортних гільдій Перу (UGTRANM) готується провести масовий страйк, який починається в понеділок, 4 квітня,хоча з тих пір Попередні дні вже почали проводити втручання на дорогах , які перешкоджають правильному переміщенню транспортних засобів.

Останній звіт, опублікований сьогодні вранці наглядом наземного транспорту людей, вантажів і товарів (Сутран), вказує на те, що на п'ятий день страйку блокададоріг рух на дорогах зв'язку в шести регіонах переривається, але в основному в Хуніні, Арекіпі та Пуно, де акти насильства відбулися.

Чому ця зупинка відбувається? Причина- сплеск палива. Перевізники попросили вести діалог з представниками центральної влади для того, щоб домовитися. Це збільшення більше не є можливим для них для перевезення вантажів, оскільки вартість фрахту також зросте.

Врезультаті цієї нової події в уряді президента Педро Кастільо було виділено деякі латентні соціальні конфлікти, які можуть спричинити інший соціальний вплив, оскільки вони не отримують рішення від держави. Марші, протести та зупинки - це вирази, які використовуються постраждалими сторонами для лікування відповідними органами влади.

ЩОТАКЕ СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ?

Під ним розуміється складний процес, в якому верстви суспільства, держави та/або компанії сприймають, що їх позиції, інтереси, цілі, цінності, переконання чи потреби суперечливі, створюючи ситуацію, яка може призвести до насильства.

Вплив, який вони можуть мати, залежить від кількості залучених суб'єктів, культурного, економічного, соціального та політичного різноманіття, форм насильства, яке може статися, або інституційної слабкості для їх вирішення, серед інших пов'язаних елементів.

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PERÚ: CASOS REGISTRADOS POR REGIÓN, SEGÚN TIPO Y ESTADO, FEBRERO 2022 (Número de casos)

ЩОВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЗ У ПЕРУ?

До початку 2022 року заступник секретаріату з питань запобігання та управління інформацією (SSPI), який відповідає за моніторинг конфліктів, що зачіпають управління, основні права та громадський порядок - подано офіційний звіт із зазначенням запису та уваги 111 активних соціальних конфліктів, з яких 5 конфліктів були зафіксовані на критичному рівні ризику і 28 з неминучим ризиком. Також було 53 конфлікти з проміжним ризиком і 25 з низьким ризиком.

У свою чергу, було п'ятдесят три конфлікти з проміжним ризиком і двадцять п'ять конфліктів з низьким ризиком, організовані Територіальним підрозділом. Активні соціальні конфлікти з вищим рівнем ризику (критичний та неминучий) представляють високі ризики для демократичного врядування та територіального управління, тому вони становлять пріоритетний інтерес для виконавчої влади.

Mapa de conflictos por tipología febrero 2022

ЗВІТПРО СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ 2022

За лютий цього року випадки за рівнем ризику залишалися стабільними і не спостерігалося збільшення кількості випадків за рівнем ризику, особливо у випадках «критичного» та «неминучого» статусу. У звіті вказується, що той же випадок був підтриманий в кризовій ситуації, зафіксованої також у січні (блокада Pluspetrol-Lot 8), незважаючи на те, що протягом місяця виконавча влада провела зустрічі з рідними громадами, які реалізовували міру сили (Сан-Хуан Кампесино, Нуево Тріунфо і Нуева Лібертад).

Амазонас також опинився в кризовій ситуації через блокаду Коррального мосту Квемадо, на який негайно взяли участь. В останні тижні місяця спостерігалося менше збільшення випадків з проміжним ризиком, це пояснюється активацією діалогових просторів, а разом з цим - зустрічі чи сесії, специфічні для простору.

З іншого боку, конфлікти з неминучим ризиком, зазнали зниження за останні два тижні лютого, це було пов'язано з тим, що ризики ескалації конфліктів керувалися протягом місяця.

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