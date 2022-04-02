Тоні Суккар на Граммі 2022: Червона доріжка, попередні емоції та більше деталей його раннього часу на гала-конференції

З Лас-Вегаса в США Тоні Суккар ділиться зі своїми послідовниками всіма деталями своєї участі в Греммі2022. Видатний перкусіоніст номінований на свій альбом «Live in Peru» у категорії «Кращий латинський тропічний альбом», будучи єдиним перуанцем, який представляв країну на найважливіших нагородах музичної індустрії.

Цієї п'ятниці, 1 квітня, всього за два дні до церемонії, колишнє журі Yo Soy відвідало захід MusiCares «Людина року» , організований Національною академією звукозаписних мистецтв і наук, тією ж організацією, яка розповсюджує нагороди Grammy найвидатнішим музичним експонентам рік.

Перуанський продюсер, який носив костюм Джино Аморетті, ходив по червоній доріжці, як і інші великі міжнародні художники. Післяінтерв'ю у міжнародній пресі він відвідав гала-концерт, який віддав данину Джоні Мітчелл і навіть розмовляв з Джоном Батістом , американським співаком, який цього року має 11 номінацій.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

ПРЕ-ГАЛАЕМОЦІЇ

В ексклюзивному інтерв'ю Infobaeдворазовий переможецьлатинської Греммізазначив, що він не має промови підготовлений у разі перемоги трофея і що він не має підготовленої мови або зробить ритуал удачі. Натомість він проведе це зі своїми батьками та братом, з якими їздив до США, щоб відвідати церемонію.

«У мене немає ритуалу, так би мовити, але я завжди намагаюся поставити себе в позитивний розум. Я намагаюся дати про себе знати, що я там (на Греммі) і перемагаю. Покладітьмене в цю атмосферу в позитивному, і це вже відбувається. Однак іноді це не працює, але іноді це подобається в 2019 році, коли я був подвійним переможцем латинської Греммі. Позитивний розум! », - сказав він.

Він також пишався тим, що був єдиним перуанським номінантом: «Мені велика честь, що я можу представляти свою країну, і мені пощастило бути перуанською. Бутиперуанською - це найкраще, у нас є все, і я пишаюся тим, що представляю свою країну. Я ніколи не збираюся зупинятися, я завжди збираюся робити хорошу музику, що представляє мою Перу», - сказав він.

«Вся підтримка Перу величезна. Я б сказав всім шанувальникам, що Перу присутній у Grammys. Поїдемо в Перу! , ми продовжимо робити мистецтво і зростатимемо. Підемо вперед Перу!» ,додав він.

ПРО«ЖИТИ В ПЕРУ»

«Жити в Перу» - це концерт, записаний наживо в Національному театрі в лютому 2020 року, і містить різні версії «Біллі Жан», «Пуро долор», «Uptown Funk» та багато іншого. Цяпостановка повинна була пройти через кілька змін, які повинні були прийняті членами Національної академії звукозаписних мистецтв і наук США.

«Цей альбом має 19 пісень, тому що я грав багато пісень з 'Unity' (альбом випущений в 2015). Це був мій шанс принести цей репертуар, очевидно, я перезаписав його в прямому ефірі, щоб зробити його іншим. Тепер він зміг кваліфікуватися, тому що у нього були пісні іспанською мовою, я збалансував це, щоб він міг увійти», - сказав він.

Foto: Difusión

ЗКИМ ВИ ЗМАГАЄТЕСЯ?

Тоні Суккар зіткнеться з іспаномовними музичними легендами, такими як Гілберто Санта-Роза (колеги), Aymée Nuviola (Без сальси немає раю), Ель Гран-Комбо де Пуерто-Ріко (У карантині); та Рубен Блейдс та Роберто Дельгадо та Оркеста (Salswing).

НАЯКОМУ КАНАЛІ ДИВИТИСЯ ГРАММІ2022?

64-е видання Grammys транслюватиметься в прямому ефірі на TNT (102 Movistar TV та 702 Claro) та серії TNT (103 Movistar TV та 612 Claro) для латиноамериканського регіону.

ГРЕММІ2022: ЯК ДИВИТИСЯ ТНТ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ?

Сигнали TNT LIVE і LIVE доступні в залежності від країни проживання. У Латинській Америці американські телевізійні канали підписки були випущені. УУ. Вони пропонують послуги LIVE STREAMING, до яких можна отримати доступ зі смартфонів. Для цього необхідно спочатку завантажити додаток TNT GO.

ДЕДИВИТИСЯ GRAMMYS 2022 В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ОНЛАЙН БЕЗКОШТОВНО?

Ви можете переглянути розстрочку «Греммі» 2022 року з усіма інцидентами та деталями через офіційний веб-сайт Академії звукозапису: http://www.grammy.com.

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