Три копійки разом перевищують 145 тисяч песо: дві з них мають передбачувані помилки

Від найстарішого до найактуальнішого, торгова платформа пропонує широкий вибір монет за непомірними цінами. Цього разу ми оголосимо характеристики 3 примірників , які, незважаючи на їх низький номінал, котируються разом у понад 100 тисяч песо.

Три з примірників дуже старі і є частиною сім'ї АА, які були введені в обіг між 1970-х і 1980-х. У 1992 році вони перебували в процесі вилучення.

В даний час вони демонструються, оскільки вони належать до грошової одиниці, що діє до 31 грудня 1992 року; це означає, що вони більше не дійсні для угод, оскільки їм не вистачає визвольної влади. Його поточне значення еквівалентно результату поділу зазначеного їм номіналу, на одну тисячу.

Яківони бувають?

Першийпримірник

Від найдавнішого до молодшого, на першій позиції знаходиться шматок під назвою фригійська шапка, вона була введена в обіг в 1943 році. Карбуваласяв міді, має діаметр 28,5 мм і склад 95% міді.

Moneda 20 centavos. (Mercado Libre)

Копія несе на своєму звороті число «20″, напис «CENTAVOS», композицію, утворену вулканами Попокатепетль та Ізтачіхуатль та піраміда Сонця в Теотіуакані, кактус, рік випуску та символ мексиканського монетного двору «M°». Плавний кадр з трикутної графікою.

У той час як на його аверсі знаходиться Національний щит орла, що пожирає змію і словосполучення «Сполучені Штати Мексики».

Ця штука продається до 80 тисяч песо, за словами людини, яка виставила його на продаж на веб-сайті Mercado Libre, і нібито має помилки карбування монет.

Другийвипуск

На другій позиції знаходиться монета з опудало (зображенням) політичної фігури, яка також несе номінал в 20 центів.

Копія була викарбована в мельхіор і була введена в обіг в 1974 році, згідно з даними Banco de México (Banxico). Крім того, він має діаметр 20,0 мм.

Своєрідний демонізований твір, тобто вже не дійсний для здійснення угод, показує на спині бюст за три чверті профілю колишнього президента Мексики Франсиско І.Мадеро.

Moneda error. (Mercado Libre)

Він також містить друкований номер «20 ″, напис «C.» як абревіатура від слова cents, рік випуску та символ мексиканського монетного двору «M°». Гладка рамка.

У той час як на аверсі зображувався традиційний національний щит орла, що пожирає змію і словосполучення «Сполучені Штати Мексики».

Копія котирується на рівні до 65 тисяч песо , а також має передбачувану помилку карбування монет на дату.

Третійекземпляр

Це більш культурний твір, оскільки він приносить образ голові Ольмека. Він має номінал 20 центів, діаметр 20,0 мм і карбувався в латуні або міді.

Ця монета була введена в обіг в 1983 році, крім зображення пам'ятника, вона несе на своєму реверсі число 20 і символ копійки «¢, а також напис «Olmec culture».

У центрі його аверсу розташований традиційний національний щит орла, що пожирає змію, в скульптурному рельєфі і з легендою «Сполучені Штати Мексики», що утворює верхній півколо.

У цьому випадку пропонується до 26 тисяч песо, через ту саму торгову платформу.

Необхідно пам'ятати, що всі копії повинні містити певні елементи, щоб придбати більшу цінність, на думку фахівців.

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