Це був дебют Хав'єра Агірре для Майорки після повернення до іспанського футболу

Хав'єрАгірре дебютував у технічному режисерському клубі «Real Club DeportivoMallorca » зпоразкою проти Хетафе в тому, що представляло його повернення до іспанського футболу. Різниця в рахунку була мінімальною завдяки голу Борджі Мейорала, за зобов'язання, що відповідає 30-му туру Ла Ліги. Загін піратів бореться, щоб вийти з постів повильоту.

Повернення Ель-Васко в іберійський футбол було не так, як очікувалося. «У решти дев'яти іграх ми повинні отримати достатньо очок, щоб продовжити в першому дивізіоні. Ось що я маю намір», - сказав тренер перед матчем. У чемпіонаті команда марширує на вісімнадцятому місці з 26 очками, що прямо зараз коштувало б їм втратити категорію.

Значення поразки Azulones зростає, тому що вони є прямим суперником в боротьбі, щоб вибратися з дна столу. У новому клубі мексиканського тренера тоді залишилося вісім ігор для досягнення мети. Наступні його суперники - Атлетіко Мадрид, Ельче, Алавес, Барселона, Гранада, Севілья, Райо Вальєкано і Осасуна.

Після відокремлення від Монтеррея Райадоса через погані результати лише наприкінці лютого, Агірре не чекав занадто довго, щоб приєднатися до нового проекту. Тренер повертається до іспанського футболу, щоб продовжувати продовжувати свою кар'єру на європейських лавках. На клубному рівні це іспанець, національність якого у нього найбільше бігають клубів.

Javier Aguirre fichó por el Mallorca. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Шлях Васко, однак, не зосередився виключно на Іспанії, оскільки він має досвід у футболі з Японії, Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, крім мексиканського. Решта клубів, якими він керував, були футбольний клуб «Аль-Вахда», «Атланте», «Пачука», «Монтеррей» та старші команди Японії, Єгипту та Мексики. Останній до двох разів.

У своєму рекорді тренер має титули в Мексиці та Об'єднаних Арабських Еміратах, але не в Іспанії. З Тузосом він виграв Liga MX у 1999 році, а з Райадосом - Лігою чемпіонів Конкакаф. Разом з Аль-Вахдою він двічі виграв Кубок Президента і Кубок Ліги. На міжнародному рівні він має трофей Золотого Кубка з Мексикою у виданні 2009 року. Ось прохід мексиканців через Ла Лігу:

З Rojillos це був, мабуть, найважливіший період іспанського футболу. Агірре прийшов на старий континент, щоб лідирувати вперше з Осасуною, де він пробув протягом чотирьох сезонів і привів до фіналу Копа дель Рей (програв «Реал Бетіс») і завоював історичне четверте місце в кінці сезону 2005-2006.

Javier Aguirre fichó por el Mallorca. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Він прибув до Мадридської команди в 2006 році після того, як залишив гарне почуття у своїй попередній команді. Васко був на лавці матраців три сезони і, крім усього іншого, повернув клуб на верхні місця в Ла-Ліга і позмагатися на континентальному рівні після кількох років цього не робити (більше десяти років).

У 2010 році мексиканець приєднався до Маньосу в несприятливій ситуації. У тому сезоні клуб залишився останнім в турнірній таблиці, але до кінця чемпіонату їм вдалося залишитися в першому дивізіоні з перемогою в останньому матчі. Справа була розслідувана іспанською владою за підозрою у фіксації матчу, проте вони вже визначили, що такого не було.

З папугами історія була схожа. Боротьба за не спуск не була чимось новим для Агірре, який досяг мети за два роки він був тренером. У своєму першому сезоні він навіть боровся за конкурентні позиції в Європі після великого повернення результатів. Це було з 2012 по 2014 рік.

У 2019 році Хав'єр знову приїхав з Пепінеросом з метою врятувати команду від вильоту. До поганого запису мексиканця, цього разу йому не вдалося досягти своєї місії. Ті, хто очолював Агірре, трималися на першому дивізіоні до останнього дня, коли нарешті було вирішено їхнє майбутнє. Тренер і Леганес вирішили не продовжувати свої стосунки після цього.

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