Вони побили Дібу Мартінеса в Мексиці за те, що відсвяткували жеребкування: «Ігри не виграють, розмовляючи»

Цієї п'ятниці відбувся жеребкування ЧС-2022 , де мексиканська збірна потрапила до групи С разом з командами з Аргентини , Польщі та Саудівської Аравії , тому різні реакції почали затоплювати соціальні мережі.

Одним з найдивовижніших було те, що Еміліано Мартінес, стартового голкіпера Альбіцелеста, якого записав член сім'ї, відзначаючи момент, коли ім'я Мексикиз'явилося в нічиї, оскільки він був одним з найбільш очікуваних суперників південноамериканської команди тих доступний в Bombo 2.

«Легко, легко» чули крики від одного з присутніх вдома,коли воротар Астон Вілла стрибнув зі своїм мобільним телефоном у руці , на торжестві, яке навіть підтримував його син, який супроводжував жести радості батька.

Ця реакція не була добре сприйнята кількома журналістами в Мексиці, які зрозуміли святкування, але вибухнули в Ель-Дібу, особливо через горезвісне святкування.

David Faitelson, de ESPN, es uno de los periodistas con mayor convocatoria en México (Foto: Youtube/Fino Boxing)

Хоча всі суперечки оберталися навколо теми, Девід Файтельсон пішов до свого акаунта в Twitter , щоб кинути жорсткий натяк проти 29-річного воротаря і взагалі проти всіх, хто відзначав появу Мексики або будь-якої іншої команди, у своїй групі.

David Faitelson arremetió contra los que festejaron la salida de una selección en el sorteo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Інші журналісти безпосередньо вказали на Еміліано Мартінес і порівняли його з іншими футболістами, які також подивилися на мексиканську збірну, з недавньою пам'яттю Хорватії та Луки Модріча на Чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії .

Це справа Мартіна дель Паласіо, який кілька місяців працював у FIFA і який зараз є одним з найпопулярніших користувачів Twitter у Мексиці.

Martín del Palacio, junto a otros periodistas en México, arremetieron contra Emiliano Martínez por festejar (Foto: Twitter/@martindelp)

Пізніше Дібу Мартінес був у трансляції Twitch , в якій прокоментував частину того, що сталося, стверджуючи, що він був дуже схвильований тим, що це його перший Кубок світу.

«Я жив це з тривогою, це мій перший чемпіонат світу. Це набута, мила група, але ми добре стартували з Саудівською Аравією. Яне пам'ятаю, як бачив Аравію, тому, можливо, я дивлюся на деяких зараз, щоб побачити, як вони руха Днями я побачив Польщу, і що стосується Мексики, можливо, ми можемо пограти з ними раніше», - сказав уродженець Мар-дель-Плата.

Нарешті, група С складалася з Мексики, Польщі, Саудівської Аравії та Аргентини. Командана чолі з Херардо ТатоюМартіно дебютує протягом другого дня діяльності, коли вони зіткнуться з польською збірною. Порядок денний Мексики в Катарі 2022

Календардля Мексики в Катарі 2022:

-Мексика проти Польщі: Стадіон Рас-Абуд або стадіон 974 - вівторок, 22 листопада 2022 року -10:00 годин Центральної Мексики ( 19:00 годин в Катарі).

-Аргентина vs Мексика: Estadio de Lusail - субота, 26 листопада 2022 року -13:00 годин центральної Мексики (22:00 годин в Катарі).

-Саудівська Аравія проти Мексики: Стадіон Рас-АбуАбуАабо або стадіон 974 - середа, 30 листопада 2022 року -13:00 годин Центральної Мексики ( 22:00 годин в Катарі).

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: