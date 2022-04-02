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Субота 2 Квітень 2022
Україна

Вони заарештували сестру «Конана», колишнього поліцейського, який охороняв Союз Тепіто

Колишній член FGJCDMX визнав, що його дії підтримала Рауль Перальта, колишній начальник слідчої поліції, хоча він був притягнутий до відповідальності, був звільнений і страчений три місяці тому

Newsroom Infobae

1 Квітень 2022

Агенти Генеральної прокуратури Мехіко (FGJCDMX) заарештували та вилучили наркотики у двох жінок у мерії Венустіано Карранса ; серед застрахованих - сестра Хосе Рікардо Санчес Васкоіт, Конан , колишній агент Слідчого Поліція, яку звинуватили в захисті Союзу Тепіто .

Згідно з повідомленнями, елементи Групи спеціальних реакцій та інтервенцій вели обшук на вулиці Мінерос у мікрорайоні Морелос, районі , прилеглому до так званого Барріо Браво та бастіону злочинної групи, що бере початок у столиці країни.

Ось куди 49-річна Вероніка «N» потрапила за передбачувану діяльність з торгівлі наркотиками. Він був вдома з Сахірою Сараї «N», 26 років. Перший з них - родич колишнього міністерського агента , якого судили, зняли з посади і врешті-решт застрелили свого партнера в тому ж районі біля Тепіто наприкінці минулого року.

Згідно з повідомленням FGJCDMX , нещодавно в березні розпочалися розслідування злочину проти здоров'я у вигляді продажу наркотичних засобів . Отже, ордер на обшук був запрошений через прокуратуруЦентральної прокуратури стратегічних розслідувань у сфері стратегічних розслідувань.

Se decomisaron narcóticos y elementos balísticos (Foto: FGJCDMX)

Початковий підрахунок вилученого становив 30 поліетиленових пакетів, що містять марихуану; приблизно 23 паперові обгортки, що містять кокаїн; щонайменше дев'ять патронів для вогнепальної зброїта ударну оболонку.

Після арешту їх разом з доказами передають в приміщення столичної прокуратури, для продовження відповідних розслідувань і визначення їх правового статусу. Будинокбув забезпечений і під захистомFGJCDMX .

Конан був убитий 21 грудня 2021 року навулиці Тінсміт . Хітмени пронизували його, коли він рухався по площі разом з дружиною Валерією. Вінбув звільнений , щоб продовжити свій процес.

Las pesquisas contra la hermana del Konan comenzaron en marzo pasado (Foto: FGJCDMX)

Коли Конан потрапив до відповідальності,він визнав, що забезпечував захист злочинній підгрупіЕль-Хорміга, а також визнав, що його дії підтримувавРауль Перальта, колишній головний генерал Слідчої поліції під час адміністрації МігельАнхель Мансера (2012-2018).

Санчеса Васкоїта зрадив нарко-нудист з Тепіто , якого вони знають як Мішель . Згідно з розслідуваннями, агент має свій будинок перед будинком Тун Тун, вимагач, якому також було надано захист в цьому районі, а також ударив чоловіків із залишкуСоюзу Тепіто.

В даний час влада Мехіко припускають демонтаж таких груп, як Союз Тепіто , але впровадили стратегії у відповідь на попередження, які можуть походити від кримінальних підрозділів для продовження незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками .

Розпилення злочинних угруповань не є чимось новим в країні, оскільки це процес, який викликається атакою на тих, хто веде картелі чи клітини. Ті, хто хоче залишитися в бізнесі, випливають з цього, скориставшись географічними умовами, які дозволяють їм консолідувати регіональний бастіон, наприклад, шляхом встановлення транзитних маршрутів або скориставшись доходами від економіки, яка розвивається в цих районах.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del MP (Foto: FGJCDMX)

Протягом десятиліть Тепіто характеризувався як місце, де діє продаж краденого товару, контрабанда, а також торгівля наркотиками. Його часто вважають беззаконним мікрорайоном, оскільки влада залишається поза щоденними проблемами, зякими стикається ця область.

Поліцейськірідко потрапляють в Барріо Браво , який більшу частину часу живе як автономне співтовариство , де виживає найсильніший. Порядз цим відсутність втручання полягає в тому, як виросли злочинні банди, які, здирство торговців, таких як торгівля наркотиками, набули повноважень розширюватися на сусідніх мерів.

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