Вони заарештували сестру «Конана», колишнього поліцейського, який охороняв Союз Тепіто

Агенти Генеральної прокуратури Мехіко (FGJCDMX) заарештували та вилучили наркотики у двох жінок у мерії Венустіано Карранса ; серед застрахованих - сестра Хосе Рікардо Санчес Васкоіт, Конан , колишній агент Слідчого Поліція, яку звинуватили в захисті Союзу Тепіто .

Згідно з повідомленнями, елементи Групи спеціальних реакцій та інтервенцій вели обшук на вулиці Мінерос у мікрорайоні Морелос, районі , прилеглому до так званого Барріо Браво та бастіону злочинної групи, що бере початок у столиці країни.

Ось куди 49-річна Вероніка «N» потрапила за передбачувану діяльність з торгівлі наркотиками. Він був вдома з Сахірою Сараї «N», 26 років. Перший з них - родич колишнього міністерського агента , якого судили, зняли з посади і врешті-решт застрелили свого партнера в тому ж районі біля Тепіто наприкінці минулого року.

Згідно з повідомленням FGJCDMX , нещодавно в березні розпочалися розслідування злочину проти здоров'я у вигляді продажу наркотичних засобів . Отже, ордер на обшук був запрошений через прокуратуруЦентральної прокуратури стратегічних розслідувань у сфері стратегічних розслідувань.

Se decomisaron narcóticos y elementos balísticos (Foto: FGJCDMX)

Початковий підрахунок вилученого становив 30 поліетиленових пакетів, що містять марихуану; приблизно 23 паперові обгортки, що містять кокаїн; щонайменше дев'ять патронів для вогнепальної зброїта ударну оболонку.

Після арешту їх разом з доказами передають в приміщення столичної прокуратури, для продовження відповідних розслідувань і визначення їх правового статусу. Будинокбув забезпечений і під захистомFGJCDMX .

Конан був убитий 21 грудня 2021 року навулиці Тінсміт . Хітмени пронизували його, коли він рухався по площі разом з дружиною Валерією. Вінбув звільнений , щоб продовжити свій процес.

Las pesquisas contra la hermana del Konan comenzaron en marzo pasado (Foto: FGJCDMX)

Коли Конан потрапив до відповідальності,він визнав, що забезпечував захист злочинній підгрупіЕль-Хорміга, а також визнав, що його дії підтримувавРауль Перальта, колишній головний генерал Слідчої поліції під час адміністрації МігельАнхель Мансера (2012-2018).

Санчеса Васкоїта зрадив нарко-нудист з Тепіто , якого вони знають як Мішель . Згідно з розслідуваннями, агент має свій будинок перед будинком Тун Тун, вимагач, якому також було надано захист в цьому районі, а також ударив чоловіків із залишкуСоюзу Тепіто.

В даний час влада Мехіко припускають демонтаж таких груп, як Союз Тепіто , але впровадили стратегії у відповідь на попередження, які можуть походити від кримінальних підрозділів для продовження незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками .

Розпилення злочинних угруповань не є чимось новим в країні, оскільки це процес, який викликається атакою на тих, хто веде картелі чи клітини. Ті, хто хоче залишитися в бізнесі, випливають з цього, скориставшись географічними умовами, які дозволяють їм консолідувати регіональний бастіон, наприклад, шляхом встановлення транзитних маршрутів або скориставшись доходами від економіки, яка розвивається в цих районах.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del MP (Foto: FGJCDMX)

Протягом десятиліть Тепіто характеризувався як місце, де діє продаж краденого товару, контрабанда, а також торгівля наркотиками. Його часто вважають беззаконним мікрорайоном, оскільки влада залишається поза щоденними проблемами, зякими стикається ця область.

Поліцейськірідко потрапляють в Барріо Браво , який більшу частину часу живе як автономне співтовариство , де виживає найсильніший. Порядз цим відсутність втручання полягає в тому, як виросли злочинні банди, які, здирство торговців, таких як торгівля наркотиками, набули повноважень розширюватися на сусідніх мерів.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: