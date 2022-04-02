FILBO повернувся, найважливіший книжковий ярмарок в Америці після двох років відсутності

Після двох років пандемії Міжнародний книжковий ярмарок у Боготі (FILBO) повертається до Корферії, щоб запропонувати запуски та розмови між письменниками та читачами. З19 квітня по 2 травня відвідувачі зможуть відвідати один з найважливіших культурних ярмарків на континенті.

Для цієї версії гостьовою країною є Південна Корея. Чо Чон - Юн, посол Кореї в Колумбії, сказав під час запуску ярмарку, що одним із уроків цього часу ув'язнення, лікарень та заходів безпеки є «те, що людство об'єднане більше, ніж ми уявляємо. І ця подія враховує цей союз».

З деякими змінами в Corferias для всього, що стосується біобезпеки, це цифри для видання FILBO: 500 національних та міжнародних гостей, гості з 30 країн, 500 експонентів у 3000 квадратних метрах, 1500 віч-на-віч події в Корферіас та понад 100 подій FILBO Ciudad, включаючи книжкові магазини, бібліотеки, школи, університети та інші культурні простори.

Корейський павільйон: матиме більше 100 гостей і принесе всі свої літературні та культурні традиції для колумбійців наблизитися до них.

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Зі свого боку, міністр культури Анжеліка Майоло зазначила, що повернення до лиця не тільки прагне відродити економіку сектора, але й має на меті заохотити читання для підвищення ринку в країні та в решті світу. «Присутність Південної Кореї наблизить колумбійців до країни з одним із найпотужніших творчих рухів у світі та зміцнить торговельні зв'язки між двома націями. Це дозволить Колумбії спроектувати як важливе місце для вивчення іспанської мови як іноземної мови та культурного туризму», - сказав він.

Президент Корейської асоціації видавців Юн Чуль-хо запевнив, що присутність корейських книг та авторів у FILBO, а пізніше колумбійців на книжковому ярмарку в Сеулі - це можливість відкрити цей ринок на іншій стороні світу.

«Участь в якості почесного гостя на Міжнародному книжковому ярмарку в Боготі у 2022 році є ще більш значущим, оскільки це перший закордонний ярмарок, який перезапустився в рамках нової норми» та «перша можливість зустрітися з видавцями та читачами в Південній Америці», - сказав виконавчий директор.

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Для міністра культури, спорту та туризму Південної Кореї Хван Хі той факт, що його країна є почесним гостем FILBO 2022, ще більше зміцнить зв'язки між двома країнами, які святкують 60 років встановлення дипломатичних відносин. ХванХі сказав, що коли президент Колумбії Іван Дуке відвідав Південну Корею, обидві країни пообіцяли розвивати більш комплексні та орієнтовані на майбутнє відносини співпраці.

Він також сказав, що корейці змогли прочитати Сто років самотності колумбійським лауреатом Нобелівської премії з літератури Габріеля Гарсія Маркеса і спілкуватися через час і простір завдяки силі літератури та книг.

«Завдяки книгам, які є скарбом культури та думки, дружні відносини співпраці між двома країнами призведуть до обміну та співпраці у сферах культури, мистецтва та промисловості», - підсумував Хі.

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