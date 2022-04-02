США підтвердили, що реформа електроенергії AMLO порушить T-MEC і поставить під загрозу свої інвестиції

Imagen de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y el embajador estadounidense en el país, Ken Salazar, en medio de una disputa sobre los esfuerzos de México para cambiar las leyes energéticas, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. 31 de marzo de 2022. Presidencia de México/Folleto vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Після того, як президент Андрес Мануель Лопес Обрадор відмовив під час ранкової конференції у п'ятницю версію про те, що існує угода зі Сполученими Штатами про створення подальшої групи для реформи електроенергії , яку він просуває, посольство США в Мексиці підтвердило свою стурбованість можливі порушення Угоди про вільну торгівлю (T-MEC).

У своїй заяві він пояснив, що під час зустрічі AMLO з кліматичним секретарем Джоном Керрі та послом Кеном Салазаром у Національному палаці було повідомлення про питання, які мають законодавці та бізнесмени США щодо законопроекту про електропромисловість, оскільки це поставило б тисячі мільйонів доларів інвестицій.

La reforma de AMLO plantea que la paraestatal Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del control del mercado (Foto: EFE)

Для США реформа може означати «збільшення викидів парникових газів», тому Керрі підкреслив, що обидві країни переживають вирішальний момент, і боротьба зі зміною клімату повинна бути прискорена, і для цього необхідно працювати разом, щоб скористатися економічною можливістю, що представляє розвиток чистої енергії.

Варто зазначити, що це третя зустріч кліматичного секретаря президента Джо Байдена та Лопеса Обрадора за останні п'ять місяців; все, що стосується реформи електроенергії. Однак я ніколи не робив цього з таким великим антуражем, що складається з бізнесменів та законодавців, що представляє важливість, яку США надають кліматичній кризі та інвестиціям в енергетичний сектор.

AMLO y John Kerry junto a la comitivita completa, integrada por empresarios (Foto: usembassy)

Після зустрічі, яка тривала більше п'яти годин, Керрі повідомив журналістам, що Лопес Обрадор погодився співпрацювати з Білим домом для перегляду реформи; однак президент Мексики відхилив її.

Цю групу очолив би Кен Салазар, який Лопес Обрадор прокоментував, що його двері відкриті і є хороші стосунки «, але існує велика різниця між слуханням, інформуванням, розмовою, спілкуванням, нав'язуванням групи, щоб спостерігати за нами, спостерігати за нами. Ніхтоне дозволяє, можливо, в інші часи, покірні уряди, здається, але це вже не часи раніше».

Те, що він зробив, полягала в тому, щоб дати сусідам на північ повну копію реформи.





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