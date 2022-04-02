США підтвердили, що реформа електроенергії AMLO порушить T-MEC і поставить під загрозу свої інвестиції

Після того, як президент Андрес Мануель Лопес Обрадор відмовив під час ранкової конференції у п'ятницю версію про те, що існує угода зі Сполученими Штатами про створення подальшої групи для реформи електроенергії , яку він просуває, посольство США в Мексиці підтвердило свою стурбованість можливі порушення Угоди про вільну торгівлю (T-MEC).
У своїй заяві він пояснив, що під час зустрічі AMLO з кліматичним секретарем Джоном Керрі та послом Кеном Салазаром у Національному палаці було повідомлення про питання, які мають законодавці та бізнесмени США щодо законопроекту про електропромисловість, оскільки це поставило б тисячі мільйонів доларів інвестицій.
Для США реформа може означати «збільшення викидів парникових газів», тому Керрі підкреслив, що обидві країни переживають вирішальний момент, і боротьба зі зміною клімату повинна бути прискорена, і для цього необхідно працювати разом, щоб скористатися економічною можливістю, що представляє розвиток чистої енергії.
Варто зазначити, що це третя зустріч кліматичного секретаря президента Джо Байдена та Лопеса Обрадора за останні п'ять місяців; все, що стосується реформи електроенергії. Однак я ніколи не робив цього з таким великим антуражем, що складається з бізнесменів та законодавців, що представляє важливість, яку США надають кліматичній кризі та інвестиціям в енергетичний сектор.
Після зустрічі, яка тривала більше п'яти годин, Керрі повідомив журналістам, що Лопес Обрадор погодився співпрацювати з Білим домом для перегляду реформи; однак президент Мексики відхилив її.
Цю групу очолив би Кен Салазар, який Лопес Обрадор прокоментував, що його двері відкриті і є хороші стосунки «, але існує велика різниця між слуханням, інформуванням, розмовою, спілкуванням, нав'язуванням групи, щоб спостерігати за нами, спостерігати за нами. Ніхтоне дозволяє, можливо, в інші часи, покірні уряди, здається, але це вже не часи раніше».
Те, що він зробив, полягала в тому, щоб дати сусідам на північ повну копію реформи.
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