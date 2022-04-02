SHCP знизила очікування економічного зростання до 2022 року

Міністерствофінансів та державного кредиту (SHCP) представило документ з Pre-Criteria 2023 Почесному Конгресу Союзу , де вони вказали, що адміністрація на чолі з Андресом Мануелем Лопесом Обрадором продовжить фіскальну політику для підтримки здорових державних фінансів, продовжувати зниження боргу та збільшувати доходи за рахунок боротьби з ухиленням від сплати податків та уникнення.

Крім того, у звіті, який поділився через офіційний портал, вони повідомили, що прогноз економічного зростання матиме коригування у бік зменшення, основними причинами є вторгнення Росії в Українута пандемія, спричинена COVID-19.

Мексиканський орган вказав на дисбаланси між попитом і пропозицією, викликаними пандемією , і «ескалацією геополітичного конфлікту між Росією та Україною» як причини, які змусили Мексику та інші країни скорегувати очікування зростання на цей рік.

La SHCP disminuyó la expectativa de crecimiento económico para 2022 (Foto: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Попередній прогноз Мінфіну вказав на зростання на 4,1% , яке було затверджено в Економічному пакеті на 2022 рік та бюджеті державних фінансів на 2022 рік; однак, згідно з аргументом, опублікованим сьогодні вдень 1 квітня, дисбаланси пандемії спричинили «вузькі місця» в ланцюгах глобальних ланцюгів значення, а також дефіцит промислових входів, збільшує транспортні витрати і зростання цін на продукти і сировину, з особливим акцентом на енергетику.

Щодо геополітичного конфлікту в Україні з боку Росії, SHCP зазначила, що спостерігається зростання цін на продукти харчування та сировину; крім того, що виробничий сектор може страждати від дефіциту виробничих ресурсів.

Волатильністьна фінансовому ринку та вплив на автомобільне виробництво внаслідок російського вторгнення також були основними факторами зниження прогнозів економічного зростання на сім десятих.

La SHCP entregó los precriterios 2023 al Congreso de la Unión (Foto: Twitter/@Hacienda_Mexico)

Вонипообіцяли «стійку траєкторію» державного боргу

У межах виконавчого резюме Pre-Criteria SHCP припускав силу макроекономічних основ Мексики, і тому стверджував, що державний борг залишатиметься стабільним протягом 2022 року.

«Зогляду на зобов'язання уряду Мексики, борг зменшиться на 1,4 процентного пункту порівняно з тим, що було передбачено в Економічному пакеті 2022 року та на 0,4 процентного пункту порівняно з тим, що спостерігалося в 2021 році, до 49,6% ВВП», - йдеться в першій частині заяви.

Адміністрація нагадала про намір зберегти фіскальні та макроекономічні баланси. «До 2023 року програмовані сплачені витрати залишаться постійними в реальному вираженні, що разом із безперервністю пріоритетних проектів, які безпосередньо запустять робочі місця, сприятиме закриттю соціальних та регіональних прогалин країни», - йдеться в повідомленні SHCP.

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