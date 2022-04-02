Останній політ «Ель-Паломо» Усуріаги

ХРОНІЧНІ

«УСУУУУУУУУУУУ!». Туди йде «Ель Паломо». «U-ВАШ-RIA-GAAAAAAAA!». Які голи забив негр. Вони були виразами мистецтва. Досить тріщина, кажуть аргентинці. «Подивіться, що він робить. Як варварська». Едуардо Сачері бачить це у відеороликах і перетинає руки. Є не так багато, щоб проаналізувати. Виглядає вона сама по собі. «Ось що роблять великі футболісти, вони завжди вибирають найскладніший варіант». І як важко було, коли нам довелося побачити, що Матурана не покликав його на чемпіонат світу в Італії 90. Як важко було дивитися футбол без нього присутнього, коли він був санкціонований протягом двох років за допінг. Але найскладніше, найважчим і сумним було побачити обкладинки газет Аргентини та Колумбії, які показували його фото чорно-білим кольором і сказали, що Паломо вбито.

«Це змусило вас встати звідки б ви не були», - каже Даніель Галото, який насолоджувався цим, коли він носив сорочку Independiente. Аргентини бачили його, високий, худий, чорний, і вони не думали, що він може грати, як він. «Його 1,92-метрове тіло з рухами дивовижної скоординованої дезорганізації зловило вимогливих червоних людей», - написав Родріго Таманні в 2019 році. «Вишуканий м'ячем, з ексцентричним волоссям та химерним виглядом, Усуріага є точкою порівняння для будь-якого колумбієця - особливо атакуючого - який прибув до Незалежності після свого перебування. Ніхто не зумів прикрити своє місце».

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«У мене була харизма, яку можуть мати лише кумири». Хорхе Барраза підкреслює його як одного з найкращих іноземних гравців, який ступив на аргентинську землю. «Це було ненормально», - каже Хорхе Бурручага. «Еластичність, яку я мав, домінування м'яча». Це був «Ель Паломо», який завжди мав тепле серце і холодний розум, який ніколи не міг зрадити себе, ні в надмірності, і в кінцевому підсумку пішов занадто рано, навіть не досягнувши 40 років, і навіть після смерті він продовжував підбадьорити людей, даючи багатьом людям виграти лотерею з цифрами на його надгробний камінь. 3582 освітлені дні 1800 імен.

Він був убитий тим же пістолетом, можна сказати, під прицілом. Ті, які він зробив, були величезними. Бочіні, Усуріага і Агуеро були найбільшими. Всі інші кумири розпалися, коли «Ель Паломо» забив гол: Усуріага, Усуріага, Усуріага!» Ель Паломо високо пролетів в Індепендієнте. З усіх команд, які він пройшов, саме тут його найбільше любили, де він міг бути самим собою найбільше. «Завжди з червоним», кажуть шанувальники. «Коли гравець потрапляє в серце міста, все виходить за рамки футболу».

Це іронія, що вони закінчили його 9мм. Люди в Аргентині завжди чекали 9-ї хвилини, бо саме тоді 9-а, з Ель-Паломо на спині, почала світити. «УЗУ-РІАГА, УЗУ-РІАГА, УЗУ-РІАГА!» Так багато років по тому вони цього не забувають. Навіть маленькі не знають його історії. Вони знають, оскільки їхні батьки показують їм, що таке любов до футболу, ким був Альбейро Усуріага і все, що він робив для Rojo.

Зневажаючи в Колумбії, все, що він досяг, найбільше, було визнано зовні. Відбір на чолі з Франсиско Матураною мав їх з Вальдеррами, Рінкон, Аспарільї та Валенсії. Вони не бачили, щоб Усуріага була там, але помилялися. Скільки більше вони отримали б. Вони пропустили той, який летів, тому що віддали перевагу тим, хто бігав. «Він був невинним хлопцем посеред футболу, який змінювався назавжди», - каже Пабло Рамос. «Те, що вони зробили, було відрізано його ноги», - сказав Рікардо Гарека в той час. «Альбейро зробив одну помилку у своєму житті, лише одну, і це повинно було бути занадто чесним», - продовжує Рамос.

Після епізоду допінгу, який залишив його на два роки, Усуріага сказав в інтерв'ю: «Моє життя на цьому не закінчується». Читання заголовка цієї газети в Аргентині сьогодні змушує кров кипіти. Думати, що вони закінчили це пізніше через напад ревнощів. Аль Паломо був убитий 11 лютого 2004 року, в середу, футбольний день. Мені було 37 років, коли це сталося. Він провів час зі своїх славних днів у Independiente та своїх золотих років в іспанському футболі. Я був без команди і був у переговорах, щоб підписати клуб на Далекому Близькому Сході, або так кажуть, що ви можете прочитати там. Він збирався поїхати до Японії, щоб закрити свою кар'єру, але цього було недостатньо.

Ті, хто був там, коли це сталося, в тому кутку району 12 де октубри, в Калі, розповідають, як це сталося: звуки стрілянини, дим палаючого пороху, дерево, в якому розміщувалося криваве тіло Паломо, перш ніж воно зайняло кілька кроків і закінчилося лежати на платформі, поки його кати, на борту мотоцикла, чи загубилися вони на вулицях. Крім болю, в той момент була поезія. Паломо впав, як крилатий птах, він завжди був. Повільно на підлозі, холодно, тихо.

«Люди в Колумбії були йому дуже невдячні», - сказала його сестра Йоланда в якийсь момент. Ель Паломо народився, можливо, в країні, якої він не був. Що б з ним сталося, якби він був аргентинцем, наприклад. Він з'являвся би в енциклопедіях та журналах під категорією «геній» разом з Марадоною або Альбертом Ейнштейном. Що б сталося, якби... Це все, що я можу подумати про запитання. Те ж питання, яке, напевно, задавала собі його сім'я, коли він впав мертвим, і шанувальники Червоного, і всі, хто коли-небудь хотів його.

Якось його футбол був відображенням його життя. Завжди різні, бунтарські. Коли він був убитий, коли він взяв свій останній рейс, його сестра Кармен була покликана попередити його, але вона не думала, що він серйозний і не дбав про це. Наскільки агресивними можуть бути наші рішення, і наскільки сварливими. Вночі було 7:20, а Альбейро грав у доміно в маленькому магазині по сусідству, де він зустрічався з друзями. Потім прибули люди з Моліни, ті з «Ла-Негра», і вони застрелили його.

Спочатку вони сказали, що його вбили, тому що він був свідком, днями раніше, вбивства по сусідству. Через чотири роки після його смерті обвинувачення постановило, що це питання ревнощів. Ель Паломо помер через ревнощі боягуза, ніби він був одним із тих передбачуваних шанувальників, які вбили іншого за те, що носили сорочку суперника з двору. Джефферсон Вальдес Марін було ім'я ватажка банди, який вбив його. Яку провину міг мати Усуріага за те, що возиться зі своєю колишньою дівчиною, і що він міг знати. Майже як коли нападник пропустив гол попереду мети, так була його смерть, питання визначення, рішення, яєць, але цього разу це було не до нього, а тому, хто бачив його здалеку. Свого роду півзахисник тих, хто стріляє, щоб вбити, тих агресивних, хто не грає, а щоб вдарити. Одна з тих брудних речей, які люди рідко пам'ятають. Сцена була заплямована, купалася в калюжах крові, карти і доміно посяяли скандальним червоним кольором. І знову поезія. Всі червоні в останні секунди живі, як червона сорочка, яку він носив, і тієї, яку він так багато віддав.

Даміан Муньос, який згадується в непідписаній літописі, яку Колпренса дозволяє читати в Інтернеті, працює як опора для молодіжних команд Independiente, носячи прізвисько Усуріага, татуйоване на його тілі. «Я іноді сперечаюся з тими, хто пам'ятає Бочіні лише тоді, коли мова йде про розмови про кумирів», - говорить він. «Я запитую вас, а як щодо Паломо? Це був хлопець наслідувати: божевільний кинув м'яч вперед, і ніхто не знав, що це закінчиться (...) Куди люди ходили, вони були марення, це було як Марадона, всі хотіли цього». І так, в Авельянеді, якщо ви запитаєте, Альбейро Усуріага - Марадона, Бог.

Смерть Бога болить більше, ніж хто-небудь, тому що це кому молиться, кому людина віддає себе сліпою вірою. Так довго, версії, які існують про те, як весь цей день відбувався по сусідству, все ще збивають з пантелику. Всі хороші історії мають різні способи розповідати, і це один з них. Навіть у смерті Ель Паломо був великим, це все ще є. Одного разу вони поставили на стадіоні Паскуаль Герреро мармурову дошку, яка говорила: «Цю коробку побудувала мерія на згадку про Альбейро Усурріага «Ель Паломо». Сантьяго де Калі, 25 серпня 2004 року». Тоді він був знятий з гачка, коли сцена була відновлена. В Аргентині цього б не сталося. Він би залишився вічно.

(Archivo de El Gráfico de Maxi Roldán)

У день її неспання Калі одягалася на вечірку. У них, мабуть, закінчилися квіти того дня. «Якось ми знали, що з ним може трапитися щось подібне. Усуріага був хлопцем, який завжди йшов по краю уступу», - говорить Барраза. «Але не тому, що він був поганим хлопцем, а тому, що він був ангелом. Це було так. Ви не могли впасти. Альбейро був ангельським хлопцем». Його сестра Йоланда каже, що навіть після його смерті вони все одно відчували його близьким. «Моя мама мріяла про нього одного дня. І сказав, що уві сні він сказав їй, що йде. Вона запитала його, як це так. Так, я йду. Як це, запитує вона. З ким він йде. Я йду одна, мамо». Але правда полягає в тому, що він не один. Тисячі душ супроводжують його, сканують його, святкують його». Ми відчули його лосьйон», - каже Йоланда. І справа в тому, що парфум, аромат El Palomo не змогли покинути цю землю, і він не залишить так довго, як його запам'ятають. Минуло 18 років, і наша шкіра досі встає зі своїми санкціями, ми все ще чуємо крик мети, хор з його назвою: «УСУРІАГА!»





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