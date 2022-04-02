Голлівудська академія прийняла негайну відставку Уілла Сміта

Голлівудська академія отримала і прийняла «негайну відставку» актора Уілла Сміта після суперечливого ляпасу в особі коміка Кріса Рока, президента установи Девіда Рубіна , повідомив п'ятницю в маніфесті, зібраному Ефе всього через годину після заяви актора.

«Ми продовжуватимемо рухатися вперед з нашими дисциплінарними провадженнями проти пана Сміта за порушення кодексів поведінки Академії для ради директорів 18 квітня», - підсумував Рубін у своїй відповіді.

І саме в цей день організація «Оскар» погодиться на остаточну резолюцію про суперечливий удар Сміта по Рок, після жарту про алопецію дружини актора Джади Пінкетт-Смітна 94-му виданні Оскарів, що відбувся минулої неділі. На цій церемонії Сміт отримав нагороду за найкращого актора за його виконання як Річард Вільямс у короля Річарда.

Але скандал пішов по всьому світу. Ніхто не говорив про гламур церемонії, заслуги про статуетку або його роботу батьком і тренером сестер Венери і Серени Вільямс. Думки, судження і меми оберталися навколо його агресії, і можливих дій, які Академія могла зробити проти нього.

Спекуляції почали розсіюватися в середу, коли орган, який організовує найважливішу кіноцеремонію, закликав Сміта зробити письмову заяву про його проведення. Йому було надано термін 15 днів , щоб надіслати цю заяву до того, як 18 квітня установа «приймає будь-яку дисциплінарну стягнення», яка може бути «призупиненням, висиланням або будь-якою іншою санкцією, дозволеною в статутах».

Але актор не пропустив час і в цю п'ятницю він був виданий за допомогою заяви. «Я подаю у відставку з того, щоб бути членом Академії кінематографічних мистецтв і наук, і я прийму будь-які інші наслідки, які Рада вважає за потрібне», - написав актор у тексті, зібраному Variety.

«Мої дії на 94-й премії Академії були шокуючими, болісними та непрощенними. Списоктих, кого я поранив, довгий і включає Кріса, його сім'ї, багатьох моїх дорогих друзів і близьких, всіх присутніх і глобальну аудиторію вдома», - додав головний герой «Чоловіки в чорному.

Ближче до кінця церемонії, що відбулася минулої неділі, відвідувачі театру Dolby та мільйони глядачів по всьому світу спостерігали, як Сміт вийшов на сцену і ляпавав Рок по обличчю після того, як комік зробив жарт над головою Джади Пінкетт Сміт, погано обрізаний. Жінка страждає алопецією, хворобою, яка викликає випадання волосся.

Сміт повернувся на своє місце і кричав непристойності в Рок, який був широко похвалий за те, що тримав прохолодну голову і повернувся на трек. Черезпівгодини після дивовижної атаки Сміт отримав «Оскар» за кращу акторську роль іпосилався на цю справу перед очима світ: «Я хочу попросити вас про виправдання Академії, до всіх номінантів моєї категорії. Це прекрасний момент, я не плачу про те, щоб виграти нагороду, це про те, щоб дати світло людям, всій команді короля Річарда та всій родині Вільямса».

Нарешті він сказав: «Мистецтво імітує життя. Я схожий на божевільного тата, як вони називали Річарда, але любов змушує вас робити божевільні речі. Я хочу мати можливість піклуватися про свою маму, мою сім'ю та дружину, дякую вам за цей момент, сподіваюся, академія запросить мене знову». Через п'ять днів картина сильно відрізняється.

(З інформацією від EFE)

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