сім'я чоловіка, знайденого мертвим у ванні в Медельїні, говорила

ТРУПЄДИНОРОГА (II)

«Чому Ернан був убитий? Чому, сер?» , запитує мати. Її дочка, сестра Ернана, обіймає її, поки вона плаче. А чоловік задає питання, без сумніву, він не знає, що сказати. Він простягає руки, немов відчайдушно, і зітхає. Коли Ернан Мачіас Лопес був знайдений у ванні своєї кімнати, в готелі Nuevo Milenio в районі Прадо Сентро, в Медельїні, було занадто пізно спробувати що-небудь. Пучок ніг і рук, рот кляп і жест проколотого обличчя, були підхоплені через кілька годин криміналістами. Співробітники готелю не змогли знайти записи, які могли б врахувати, ким був її вбивця, тому що, мабуть, ніхто з них не взяв на себе проблеми, щоб переконатися, що її ім'я було правильно додано до списку гостей. Якщо вони це зробили, вони мали неправильне ім'я. Він би з них висміяв. Ніхто з них не пам'ятає навіть невеликої риси обличчя вбивці. Владі сказали, що бачили, як він швидко пішов рано вранці і він здався підозрілим, але вони нічого не робили, до наступного ранку.

«Я відчуваю метелика в животі і бачу рожевих єдинорогів», - сказав він собі кілька днів раніше, посміхаючись у дзеркалі і натискаючи кнопку на телефоні, щоб сфотографувати. У той час він не зміг би передбачити свою смерть наступного четверга. Ернану Макіасу Лопесу ще не було 30 років, коли хтось вирішив вбити його в готельному номері, де він перебував. Сьогодні його акаунт в Instagram, де в одному зі своїх останніх публікацій він написав ці слова, - це мавзолей, який відображає фотографії примари, який гордо посміхається і показує свій тулуб.

«Чому ти помер, Ернан? , Мати запитує себе, знову і знову, як сподівається, що її син відгукнеться звідки б він не пішов. Вона не буде, вона знає, але вона все ще запитує. Вони не можуть зрозуміти жоден з них, чому те, що сталося, чому вони вбили Ернана. «Він був хорошою людиною, яка ні з ким не возилася», - кажуть вони. «У мене ні з ким не було проблем».

Вбивство було зафіксовано 31 березня. Він з'явився в пресі, ми переглянули це в Infobae, і на той час від людей, близьких до Макіаса Лопеса, не було відомо жодної новини. Я сам подбав про те, щоб відстежити його, намагаючись знайти когось, хто міг би дати мені більше подробиць про те, ким він був і чому, раптом, він помер так. Здавалося, що немає нікого, хто його знав, ніби він, принаймні, останні кілька років, одинак від усіх, присвячений люблячим чоловікам. Єдиними деталями були ті: що він навчався на Сені, що він працював пильним, що він доброзичливий, що він гей. Більше нічого не було. Ніхто не дав причини, який пішов далі.

Мачіас Лопес провів свої останні дні з тим, хто, мабуть, був його останнім партнером. Чоловік з темним обличчям і довгою посмішкою, який обійняв його і взяв за руку. «Ти», - сказав Мачіас. Ви нічого про нього не знаєте, він нічого не сказав. Зятя Мачіаса Лопеса сказав, що він відмінна людина, дуже пристойна, віддана своїй родині. Він вважає, що вбивство молодої людини могло статися через якийсь конфлікт гомофобії, адже ні наркотики, ні погані справи він не був причетний.

Крик матері вітає всіх, заражає їх, наповнює болем. «Він був хороший. Їм не довелося вбивати його», - каже сестра, яка тре сльози по всьому обличчю. «Ернан хотів купити мамі будинок. Я не хотів бачити, як вона страждає, або платити орендну плату. Це була його мрія». Мачіас Лопес залишив Флоренцію для Медельїна в дусі досягнення кращого стану. Коли йому було 28 років, він взяв сім'ю і якось вирішив піти, щоб він міг бути ним з більшою свободою. «Тепер вони вбивають їх для гомосексуалістів», - кажуть вони. «Вони завжди були вбиті за це».

Вбивця Мачіаса Лопеса ще не ідентифіковано. сім'я намагається оговтатися від смерті тітки, яка померла буквально за добу до молодої людини, і вони чекають, коли їм буде передано тіло, яке ще належить владі. Вони закликають до справедливості і вимагають, щоб вбивство не залишалося безкарним. Останній раз молодої людини бачили в жовтні 2021 року. «Це виглядало добре, здорово», - каже мати. «Я не знаю, чому це сталося з ним». Жінка народила його всередині будинку, де народилися чотири брати. «Вони зірвали шматок з мене», - каже він. «Він пішов, бо хотів бути кращим». І, можливо, йому це вдалося, ось про що слід подумати, поза болем. Можливо, він був щасливий в ті останні дні, і, можливо, він залишив цей світ з цим питанням: Чи так це закінчилося?





ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: