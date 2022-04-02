Відповідь CNE, яка підтримуватиме Історичний пакт з 20 сенаторами та 32 представниками

На цьому тижні стало відомо, що Національна виборча рада отримала прохання адвоката оголосити нульовими та недійсними 20 місць, які Історичний пакт виграв на останніх законодавчих виборах та після підрахунку голосів . Зіткнувшись із поданою скаргою, сенатор Густаво Болівар, який входить до коаліції, висловився, щоб дати певний спокій тим, хто виграв ці місця.

Запит був зроблений адвокатом Холманом Ібаньєсом Пенья, який пояснив, що причина, чому, за його словами, CNE повинна утримуватися від оголошення виборів цих людей, полягає в тому, що Історичний пакт порушив «безумовно конституційну вимогу максимум 15% від дійсного голосу попереднього вибори».

Однак через свій офіційний акаунт у Twitter Густаво Болівар звернувся до 20 сенаторів та 31 представника до Будинку історичного пакту. «Перш ніж ми співпрацюємо як Історичний пакт, ми консультувалися з CNE, і вони відповіли, що голоси Петра як сенатора мають значення» 0″. Непропустіть нас 15%. Продовжуйте намагатися», - пояснив сенатор.

Документ, опублікований Боліваром, показує, що коаліція запитала CNE про застосування пункту 5 статті 262 Конституції, в якому зазначено, що «політичні партії та рухи з правосуб'єктністю, які разом отримали голосування до п'ятнадцяти відсотків (15%) дійсних голосів відповідного виборчого округу може подати список кандидатів в коаліцію для державних корпорацій».

Що пояснює сенатор Болівар, це те, що на законодавчих виборах 2018 року Humana Colombia та інші партії, які тоді не мали правосуб'єктності, не брали участі, тому попередній підрахунок голосів коаліції був нульовим. «Якщо вони не отримали голосування на виборчому конкурсі 2018 року, чи варто розуміти, що їх голосування на виборах 13 березня 2022 року зараховується як нульові голоси, якщо вони не брали участі формально? », вони запитали CNE, перш ніж вони створили Історичний пактор.

Зі свого боку, суб'єкт господарювання відповів, що насправді «жоден голос не буде зарахований для цілей, закріплених у пункті 5 статті 262 Політичної конституції, із змінами, внесеними Законодавчим актом 02 від 2015 року ».

Таким же чином колишній суддя цього суду Армандо Новоа посилався на клопотання Ібаньєса і назвав його «повітряною кулею в повітрі». Як пояснив Ла-Опініону колишній суддя Новоа, «Стаття 262 Політичної конституції дозволяє коаліціям публічним корпораціям як право партій, які, об'єднані на попередніх виборах, не здобули більше 15% голосів у виборчому окрузі. КолумбіяХумана не брала участі у виборах у Сенаті у 2018 році».

З огляду на те, що сказав Густаво Болівар, адвокат Холльман Ібаньєс вже заявив: «Зіткнувшисьз цим новим конкретним запитом, CNE доведеться вирішити його в КОНКРЕТНОМУ, маючи на увазі, що, як правило, поняття не зобов'язують і збереження голосів. У будь-якому випадку, останнє слово має бути дано Державній раді у юрисдикційному місці».

Який аргумент, зроблений адвокатом Холманом Ібаньєсом, щоб зазначити, що Історичний пакт не дотримувався цього заходу? Понад8 мільйонів голосів, які здобув Густаво Петро на президентських виборах 2018 року. Слід нагадати, що в той час Петро виграв ці голоси рухом Колумбії Хумана; для Ібаньєса, оскільки ця партія формує Історичний пакт, вони перевищують межу, дозволену Конституцією для побудови коаліцій.

«Ця коаліція складається з Колумбії Хумана, партії, яка була визнана правосуб'єктністю за те, що вона досягла понад восьми мільйонів голосів. Якщо додати всіх цих членів коаліції, вона дає майже 64% голосів, що явно на шкоду демократії та іншим партіям», - сказав Ібаньєс у своїй петиції.

Крім того, Ібаньєс переконаний, що CNE буде правити на його користь і збиває 20 місць, які петрианство здобуло на виборах 13 березня. Більше того, він каже, що оскільки Конституційний суд відновив правосуб'єктність людської Колумбії, цього достатньо, щоб оголосити місця недійсними, оскільки обмеження, дозволене прагнути популярній корпорації, було б перевищено, шляхом угруповання кількох громад.

Однак, за аргументами Болівара і Новоа, оскільки Петро не брав участі у виборах у Сенаті у 2018 році, і отримав своє місце сенатора через Статут Опозиції, партії, що входять до складу Humana Colombia, могли б залишитися в коаліції і їхні голоси будуть дійсними.

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