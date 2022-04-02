Тата Мартіно запевнила, що буде прагнути перемогти Аргентину в Катарі 2022

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Після зустрічі з членами групи С кілька експертів погодилися, що Аргентина стане суперником для перемоги за національну збірну Мексики. Підтверджуючи новину, серед шанувальників був сумнів щодо виступу, який Триколор продемонструє в цьому матчі, оскільки він є представником рідної країни Херардо Мартіно. Однак тренер гравців ацтеків заперечував, що їх національність впливає на їхні рішення і буде прагнути перемогти чемпіона Америки Copa America.

Під час розмови з програмою « Тіро Лібре » стратег дав свої враження та думку про команди, з якими зіткнеться з 22 по 30 листопада 2022 року. У зв'язку з цим він підтвердив, що, хоча він буде прагнути докласти зусиль для того, щоб разом зі своєю робочою командою була визнана його країна походження, він працюватиме над тим, щоб отримати три очки Мексики перед командою Ліонель Скалоні.

«Як аргентинець разом із усім моїм тренерським штабом (я прагну) покинути Аргентину добре стоячи, виконуючи шанобливу роботу, відповідну поведінку в тому місці, де я займаю тут, у Мексиці. Ось так. Длярешти, як футбольний тренер, я маю намір зібрати гарну команду і що я виграю. Це поза націоналізмом», - заявив він у програмі.

México buscará trascender la barrera del cuarto partido (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Справа в тому, що як історична, так і поточна статистика вказують на південноамериканців як широких фаворитів , щоб виграти матч і, навіть, ранг у раунді 16 як лідери в секторі. Останнє досягнення, яке підтримує Ліонель Скалоні, - це чемпіонат з копа Амеріки 2021 року, коли Ліонель Мессі виграв свій перший трофей у національній збірній. У цьому сенсі найкращий гравець у світі буде прагнути йти до титулу.

Крім того, хоча вони не закінчили кваліфікаційну фазу на шляху до Катару як найкращої команди Південного конуса, вони досягли достатньої оцінки, а також солідного футбольного розгортання та консолідації змагального загону на всіх лініях поля. Ці характеристики були визнані Мартіно.

«Аргентина зробила дуже хороший зв'язок разом з Бразилією. Він кваліфікував дуже авторитетно, тому він там як верхнє насіння. В іншому я не ставлю футбол на ту саму орбіту, як національність, яка, з моєї точки зору, не має нічого спільного з м'ячем», - визнав він.

México fue asignado al Grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022 (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Протягом усього чемпіонату світу Мексика і Аргентина тричі стикалися один з одним. Всівони були сприятливими для альбіцести і, навіть, деякі поразки залишили прагнення Триколор на шляху. Перший раз, коли вони грали, був в Уругваї 1930, де рахунок був скандальним 6-3.

Друга зустріч в історії Кубків світу відбулася в Німеччині 2006 року. У раунді 16 гол Рафи Маркеса схвильував мексиканців перемогою. Однак Ернан Креспо відповідав за нічию, а Максі Родрігес ліквідував Мексику в понаднормової роботи взуттям проти мети Освальдо Санчеса.

Черезчотири роки вони знову зіткнулися в тій же інстанції, хоча різниця зросла до 3-1 на користь Аргентини. Завдяки цьому було культивовано суперництво між комбінованими. Ось так Мартіно буде зобов'язаний зламати несприятливу тенденцію і вийти за рамки п'ятого матчу. Хоча він і виглядає як жертва сьогодні, стратег визнав, що ландшафт може змінитися.

«У нас попереду сім місяців, зобов'язання у квітні, травні та червні. Знову в серпні, вересні, попередній у жовтні. У всьому є організація, де тепер, коли ми знаємо, коли дебютуємо, швидше за все, Аргентина не буде суперником вересня. Зцього у нас є програма роботи між теперішнім і кінцем чемпіонату світу», - підсумував він.

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