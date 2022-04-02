Прихильники «Ель-Бронко» прибули до в'язниці Аподака, щоб показати свою підтримку і помолитися за нього

У розпал молитов, кийок та ковдрдесятки прихильників колишнього губернатора Нуево-Леона Хайме Родрігеса Кальдерона, Ель-Бронко, прибули з суботнього ранку в околиці в'язниці Аподака, де його тримають два тижні.

Одягнені в фіолетові футболки, прихильники розгорнули ковдри та картон з легендами типу «Ми з тобою #FreeBronco, #Arre, #ProhibidoRendirse»; а також прапори, якими вони показали свою підтримку колишньому президентові штату.

Під час своєї демонстрації вони запевняли, що це «звичайні громадяни», які підтримують колишнього губернатора, тому уточнили, що не «захоплюються».

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Слід нагадати , що 15 березня Родрігес Кальдерон був заарештований і доставлений до в'язниці Apodaca 2 за передбачувані виборчі злочини, зокрема у випадку так званих «бронхопідписів», з цієї причини наглядовий суддя пов'язував його із судовим процесом і наклав на нього до судового розгляду.

Однак місцевий суддя оголосив себе недієздатним у цьому питанні і передав справу до федерального суду.

Габріель Гарсія Перес, один з адвокатів колишнього президента, заявив, що прокуратура, що спеціалізується на виборчих злочинам, за координацією з елементами Цивільної сили та Державного агентства розслідувань (AEI), заарештувала Ель Бронко , оскільки суддя вважав, що елементів достатньо вважати, що він може втекти після того , як нинішній губернатор Семюель Гарсія сказав, що Родрігес Кальдерон намагався втекти до Тамауліпаса.

«Він перетнув весь Нуево-Леон, від Гарсії до Терана, за півтори години. Цей хлопець збирався на 180, 200 (кілометрів на годину). У Терані він увійшов в інше ранчо, на тому ранчо, за словами свідків, він змінює фургони, наказує всім міняти машини та пілінг для Тамауліпаса», - сказав Семюель Гарсія в інтерв'ю журналісту Карлосу Лорет де Мола.

Cuartoscuro

У суботу адвокат з Ель-Бронко відправився до в'язниці, щоб повідомити свого підзахисного про те, що слухання відбудеться 12 квітня о 9:00 за місцевим часом перед федеральним суддею, де буде визначено, чи залучає він скаргу на використання незаконних ресурсів, до яких він нібито звик зібрати необхідні підписи і таким чином отримати свою кандидатуру як незалежну для президентства Мексики на виборах 2018 року.

На даний момент перший окружний суддя у кримінальних справах відхилив заяву про ампаро , подану Адаліною Давалос Мартінес, дружиною Хайме Родрігес Кальдерон.

Цим юридичним позовом Давалос мав намір припинити будь-які гарантії на арешт, затримання або появу , які можуть бути видані їй, оскільки 23 березня колишня перша леді північної держави вже досягла безстрокового захисту.

Un juez federal desestimó un recurso de amparo presentado por Adalina Dávalos Martínez, esposa del ex gobernador de Nuevo León (der.) Foto: especial

Судова апеляція Адаліни Давалос була подана після того, як елементи Генеральної прокуратури провели кілька обшуків щодо майна Хайме Родрігес, де було вилучено 2 мільйони 100 тисяч песо готівкою, два сейфи, гвинтівка 30х30 та револьвер 357 магнум.

Після пошуків Семюель Гарсія сказав, що висновки були лише «верхівкою айсберга , який почався з найстаріших папок».

«Я подбаю про свої слова, щоб не впливати на автономію та належний процес, але я маю повноваження сказати вам, що це вершина айсберга уряду Бронко », - сказав Семюель Гарсія.

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