Колективи Сонори вимагають відсторонення Клавдії Павлович в якості консула Мексики в Барселоні

Представники різних громадських рухів вимагали цієї п'ятниці через заяву про те, що колишній губернатор PRI штату Сонора Клавдія Павлович буде усунена з посади консула Мексики в Барселоні , Іспанія, через «корупцію, бездіяльність і недбалість », які відзначили її адміністрація (2015-2021).
Представники різних громадських рухів скликали Збори соціальних рухів Сонори, в місті Ермосільо, столиці держави, 24, 25 та 26 березня цього року.
Групи погодилися сформувати Фронт Сонори , щоб вимагати, щоб вимоги та вимоги до державного та федерального уряду, що містяться в декларації, були вирішені «точно та оперативно».
Перший пункт заяви вимагає, щоб уряд президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора звільнив PRI, оскільки, згідно з твердженнями, в її адміністрації панувала «корупція та бездіяльність перед обличчям насильства», спричинені організованою злочинністю.
Під час адміністрації Павловича суб'єкт господарювання став одним з найжорстокіших держав, і сьогодні деякі його міста, такі як Сьюдад Обрегон або Каборка, є одними з найжорстокіших у країні.
Організації, включаючи видобувні союзи і селянські угруповання, заперечували, що під час управління колишнім губернатором одному з її дядьків було дозволено незаконно захопити землі, що належать великому єджидо.
Еджидо, званий Bajío, виграв 67 випробувань проти кількох шахтарів.
Крім того, групи також попросили з'ясувати вбивства Рауля Ібарри -де-ла-Паса, Хосе де Хесуса Робледо Крус та Марії де Хесуса Гомеса Веги, членів цього ехідо, були з'ясовані.
17 січня міністерство закордонних справ Мексики запропонувало Павловичу новим консулом в Барселоні.
Призначення викликало суперечки, на що вказують деякі передбачувані корупційні акти.
28 лютого група батьків дітей, які загинули під час пожежі в розпліднику ABC в Сонорі в 2009 році попросила посольство Іспанії в Мексиці відхилити призначення колишнього губернатора Клавдії Павлович консулом в Барселоні.
Випробуванняна імпічмент Клавдії Павловича не могло відбутися і залишитися «в законодавчому морозильнику», заявив федеральний лідер Партії національних дій (PAN) Марко Кортес.
Він зазначив, що в даний час Морена має більшість у Палаті депутатів, тому прохання про імпічмент колишнього губернатора, поданого Гілдардо Реал Раміресом, державним лідером ПАН, ніколи не міг бути здійснений.
Він також зазначив, що в цій ситуації губернатор Альфонсо Дурасо мав пакт безкарності з нею, так що передбачувана диверсія 8 мільярдів песо ніколи не могла бути притягнута до відповідальності.
Це може призвести до максимального покарання у розмірі 16 років позбавлення волі, а також громадянську смерть у Сонорі, який би дискваліфікував Павловича Арельяно від державної служби на 50 років через передбачуване відволення державних ресурсів.
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