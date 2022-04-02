Родріго Куба: Чи маєте ви намір вжити судових позовів проти Ентоні Аранди за розмову про свою дочку?

Гучний і чіткий. РодрігоКуба не віддав наймолодшого дочка Міа дозвіл на поїздку до Діснея з Мелісою Паредес та її новим партнером Ентоні Арандою. За словами футболіста, він справляється з цим питанням в повній зворотній і конфіденційності зі своєю колишньою дружиною, оскільки прагне захистити цілісність своєї дочки.

Також до нього звернувся репортер з Amor y Fuego , щоб запитати, чи збирається він запитати, щоб вони перестали згадувати про маленьку дівчинку. «Ви збираєтесь попросити поваги до своєї маленької дівчинки, оскільки ви її тато не згадуєте її, інша людина теж не згадує її», - запитали вони.

У зв'язку з цим гравець Sport Boys зазначив, що і він, і Меліса Паредес несуть відповідальність за захист своєї маленької дівчинки, тому він вже розмовляв з моделлю, щоб її дочка перестала виставляти в соціальних мережах.

«Я думаю, мама моєї дочки це вже знає. Обидві сторони повинні захистити цілісність нашої дочки », - додав футболіст, який заявив пресі після виклику як іміджу спортивного бренду.

З іншого боку, репортер запитав його, чи планує він вжити судових заходів проти Ентоні Аранди , якщо він наполягав на тому, щоб продовжувати говорити про свою дочку та його майбутні плани з нею.

Футболісту знадобилося кілька секунд, щоб подумати про свою відповідь і нарешті зазначив, що поки що не думав про це. « Я насправді не думав про це. Я навіть не дбаю про це. Я зосереджуюся на своїй родині та доньці. Роблячи речі прямо в моїй роботі, період », - сказав він.

ЧОМУРОДРІГО КУБА НЕ ХОЧЕ, ЩОБ ЙОГО ДОЧКА ПОКИДАЛА КРАЇНУ?

За даними джерел з програми Amor y Fuego, «Кішка» Куба не дає дочці дозволу на виїзд за кордон, побоюючись, що Меліса Паредесне захоче повертатися в країну, оскільки у неї є сім'я в США, які мають американську резиденцію.

«Він виявив нам, що футболіст боїться, що його маленька дівчинка поїде за кордон, тому що близько півроку тому Мелісса залишилася без роботи і без квартири, фіксованого доходу немає. Крімтого, частина сім'ї Paredes має американську резиденцію. Він також подав заявку на позику від «Гато», щоб погасити борги, тому що він перебуває в кризі », - сказав він.

РодрігоКуба каже, що ALE VENTURO ВЖЕ Є ЧАСТИНОЮ ЙОГО СІМ'Ї

РодрігоКуба дуже закоханий уАле Вентуро і зазначив, що вона та її маленька дочка вже є частиною його сім'ї. Вона також сказала, що шеф-кухар завжди дає їй здорову їжу, навіть якщо у неї є кондитерська.

«Правда полягає в тому, що ми обоє раді за мету, яку досягла національна збірна, і ми бачили її разом. Ельвже є частиною нас, частиною сім'ї. І Ель, і його дочка є частиною нашої сім'ї », - сказав він.

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