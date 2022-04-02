Відкликання мандату: як проголосувати, якщо ви мексиканець, який живе за кордоном

Хоча популярна консультація президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора щодо скасування мандата відбудеться до наступної неділі, 10 квітня, мексиканці, які проживають за кордоном , зможуть віддати свої голоси в електронному вигляді з 20:00 цієї п'ятниці.

Для того, щоб взяти участь, Національний виборчий інститут (INE) повідомив, щонеобхідно лише мати дійсні облікові дані для голосуваннята зареєструватися в «Системі голосування за кордоном», період подання заявок якої тривав зсуботи 5 по п'ятницю 25 лютого 2022 року.

Питання, яке буде подано на консультацію і з'явиться на цифровому голосуванні, полягає в тому, що Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Сполучених Мексиканських Штатів, повинен скасувати його мандат через втрату довіри або що він залишиться в президентстві Республіки до його терміну закінчується?»

Громадяни зможуть відповісти цими двома варіантами: 1) Щоб мандат був відкликаний через втрату довіри, або 2) Залишитися в Президентстві Республіки.

A diferencia de la papelera física, en la electrónica habrá opción de "voto nulo" (Foto: Coparmex)

На відміну від фізичного голосування, яке буде використовуватися в більш ніж 57 000 ящиках, які будуть встановлені в 32 штатах країни, електронний бюлетень для популярних консультацій буде включати третій варіант: Null Vote, а потім легенда «Вибравши цей варіант, ви будете скасовувати свій голос».

Система приймає лише один голос за учасника і може бути відданий до 18:00 10 квітня (центральний час Мексики), натиснувши на це посилання.

Відповідно до Номінального списку виборців, які проживають за кордоном, зареєстровано 17 792 особи; тобто 3,9% майже 450 000 мексиканців, які проживають за межами країни.

(Foto: INE)

У випадку, якщо зацікавлена особа не здійснила реєстрацію, можна подати позов про захист політико-виборчих прав.

INE має докладні інструкції по подачі скарги, з якими ви можете ознайомитися тут , при цьому, в цілому, акти, які можна оскаржити є:

- Коли заява про реєстрацію індивідуальної заяви або внесення змін до Федерального реєстру виборців для отримання посвідчення особи за кордоном визнано неприпустимим, за умови, що процедура проводиться своєчасно.

- Коли облікові дані для голосування з-за кордону не надходили, навіть незважаючи на те, що вимоги були виконані.

Un ciudadano participando en la consulta popular de 2021 sobre juicio a ex presidentes (Foto: EFE)

79,3%мексиканців знають про популярну консультацію щодовідкликання мандата , згідно з опитуванням, проведеним фірмою FactoMétrica.

Зіткнувшись з питанням: Чи знаєте ви про відкликання мандата консультації в Мексиці? Майжевісім з 10 громадян сказали, що вони знали.

Про те, наскільки ймовірно, що він проголосує в консультації, на яку, якщо їм відомо, 68,8% відповіли, що це «дуже ймовірно».

Хоча усвідомлюючи і реагуючи на «дуже ймовірно» їх частка в реальному вираженні становила 54,5 відсотка.

У зв'язку з цим FactoMétrica, опитування, присвячений виборчим питанням та дослідженням думок, сказав, що цей відсоток «не є прогнозом» , а «відповіддю, висловленою респондентами», і нагадав, що орієнтовна участь деяких науковців становить лише 27 відсотків.

Тим часом 46,8% погоджуються, що AMLO повинен скасувати свій мандат через втрату довіри, і 53,2% хочуть, щоб його термін закінчився у 2024 році.

За даними INE, Відкликання мандату «є інструментом участі, яку вимагають громадяни для визначення раннього висновку у виконанні особи, яка займає президентство Республіки, заснований на втраті довіри».





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