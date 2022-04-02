Ціна на курку та їжу в Лімі зриває після хвилі насильства та мародінгу в Хуанкайо

CIUDAD DE MÉXICO. 06ABRIL2021.- Alza en los precios de alimentos de la canasta básica. El Huevo esta a 35 pesos y el limón también, la tortilla a 16 pesos con precio liberado a 50 pesos el pollo y ña carne de res alrededor de 70 pesos. Precios en Mercados públicos de la Ciudad. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Наслідкитранспортного страйку, який загострився минулої п'ятниці, 1 квітня в Уанкайо (Хунін), сильно почуваються в Лімі та Кальяо. Нетільки ціна курки та інших продуктів стає ще дорожчою, але й деякі овочі також стають дефіцитними.

Телевізійні камери в Перу гастролювали деякі ринки в Лімі, де деякі купці вказували, що «люди не немає грошей». Вонитакож вказали на те, що люди вже починають купувати їжу в меншій кількості або просто вирішують припинити купувати такий продукт.

«Люди зараз купують у вас 100 грам arverjitas або не купують вас, через економічну ситуацію, яку ми всі переживаємо», - сказав перуанські новини один торговець.

Таким чином, гастролюючи на трьох ринках столиці, вони виявили варіацію цін, що відображає зростання продовольства. TV Peru досліджував ринок Сеньйор де Мурухуай (Сан-Хуан-де-Мірафлорес), ринок №1 в Суркільо та ринок Сан-Роке (Сурко).

Що стосується ціни курки , вони виявили, що в Сан-Хуан-де-Мірафлорес (SJM) вона продається на підошві S/8.2 за кілограм, в Surquillo на підошві S/10.5 та в Surco на підошві S/11,5.

Але іншими продуктами, які також пережили підйом, були лимон, ананас та папайя. Увипадку першого: У SJM він продається на підошві S/3, в Surquillo на підошві S/6 та в Surco на підошві S/4.5.

Ананас і папайя продаються за однаковою ціною як фрукти, і вони реєструють ціни: S/4.5 підошви (SJM і Surco) і між S/4.5 і S/5, в Суркільо.

З іншого боку, на ринках немає пропозиції моркви. А ціна картоплі, помідорів і цибулі вже починає зростати, а горох зараз продається на підошві S/ 13 або S/14.

Таке зростання цін відбувається, коли інфляція в країні досягає рівнів, які не сприймалися десятиліттями. За словами економіста та політичного аналітика Мігеля Сантільлани, цифри Національного інституту статистики та інформатики (INEI) вказують на те, що:

«Національний рівень інфляції на березень — 1,5, найвищий за останні 10 років. Сукупнаінфляція за останні 12 місяців, починаючи з березня 2021 року, становить 7,46: також найвища за 10 років. Якщо аналізувати лише для міста Метрополітен Ліма, індекс споживчих цін (ІСЦ) становить 1,48, найвища інфляція за 26 років. Те саме стосується ІСЦ для Ліми (регіон), який становить 6,83: цифра, яку не бачили більше 20 років».

Цінина курку поступово зростали повільно, аекономіст Хорхе Каррілло Акоста зазначає, що збільшення Перу є прямим наслідком міжнародного збільшення кукурудзи та пшениці.

«Коли почалася пандемія, виникла проблема з постачанням, тому що ми всі були приурочені до будинку, а потім таку ж суму не було продано. Але коли обмеження закінчуються, спостерігався світовий надмірний попит і це призвело до зростання цін на кукурудзу. І це було нормально через контекст пандемії, але очікувалося, що вона нормалізується в 2022 році. Однак з питанням України та Росії проблема знову підірвалася, адже Росія і Україна входять до топ-5 виробників кукурудзи в світі, вони відомі як зерносховище Європи», - зазначив він у цьому ЗМІ.

Щостосується овочів, середнє зростання цін становить 107%, згідно зі звітом про доходи та ціни на ВЕЛИКОМУ ОПТОВОМУ РИНКУ LIMA del Midagri. При цьому це дуже вплинуло на підвищення міжнародної ціни на нафту, яка «в один момент становила майже $150 за барель», повідомляє Carrillo Acosta. В даний час цей вуглеводень буде торгуватися на рівні 100 доларів, але він продовжує залишатися за вищою ціною порівняно з минулим роком.

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