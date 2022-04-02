Папа Франциск використав навантажувач, щоб вийти з літака на Мальті через проблеми з коліном

ПапаФранциск зійшов з літака сьогодні після прибуття на Мальту для дводенного візиту завдяки підйомнику, а не вниз по сходах, як зазвичай, через проблеми з коліном.

Цеперший раз, коли 85-річний Френсіс не спустився зі сходів, коли досяг однієї з 56 країн, які він відвідав під час свого понтифікату.

Папімісяців тому діагностували гоналгію, сильний біль у коліні, тому він не може багато ходити, і це змусило його призупинити деякі дії або сісти, щоб виступити, щоб виступити.

Насправді, сцена, побудована для його візиту завтра до центру мігрантів Hal Far, має легкий доступ, так що понтифіку доводиться ходити якомога менше, сказав Ефеархітектор Карло Шембрі, художній керівник, призначений для папського візиту.

Крім того, у Флоріані, де він відзначить масу для 10 000 людей, на сцені будуть пандуси, щоб забезпечити мінімальні зусилля , а ризниця була побудована під коробкою, щоб уникнути шляху пішки, і, крім того, на ній буде ліфт для доступу до вівтаря.

«Знак поваги до людини, якій 85 років», -сказав Шембрі.

Папа Римський прибув близько 10:00 ранку (9:00 GMT) в міжнародний аеропорт європейського острова, і його перша подія відбудеться в палаці Великого магістра в Валлетті з зустріччю з президентом Республіки Джорджем Веллі та з прем'єр-міністром, міністром праці Роберто Абела, переобраним на минулому тижні вибори.

Після цього Френсіс виступить з промовою на зустрічі з владою та дипломатичним корпусом.

Вдень ви поїдете на поромі на острів Гозо, найбільший у країні, щоб відвідати грандіозне святилище Мальти, присвячене діві Тапіну».

Унеділю він відвідає грот Святого Павла в базиліці, присвяченій апостолу в Рабаті, побудованій там, де кажуть, що він сховався, коли перебував у в'язниці в Римі, а потім, на площі Флоріани Пласа-де-лос-Гранерос, він відзначить месу для деяких 10 000 вірних.

У другій половині дня і перед від'їздом до Риму Папа проведе зустріч в центрі мігрантів «John XXIII лабораторії миру» в Халь-Фарі, колишньому аеропорту.

ПапаФранциск виявив, що розглядає можливість відвідування Києва

ПапаРимський міг подорожувати Україною, сценою війни після вторгнення в Росію, тому що на запитання під час польоту, який вивів його на Мальту, чи розглядає він запрошення поїхати до Києва, Френсіс відповів: «Так, це на столі».

І Президент України Володимир Зеленський, і мер Києва Віталій Кличко запросили понтифіка поїхати до цієї країни, щоб показати свою близькість до українського населення за війну, яку Папа Римський неодноразово критикував, крім того, що пропонував зробити «все необхідне» для досягнення її кінець.

Франциск і Зеленський виступили по телефону 22 березня, коли український президент запевнив понтифіка, що «він самий чекає гість в країні», втой час як папа сказав йому, що він « молиться і робить все можливе, щоб закінчити війну, спричинену після вторгнення в Росію».

Раніше Кличко направив Франциску лист із запрошенням його відвідати місто: « Ми вважаємо, що присутність світових релігійних лідерів в Києві є запорукою порятунку життя і прокладенню шляху до миру в нашому місті, в нашій країні, і всюди», - написав у той час мер.

Ватикан підтвердив прихід листа і додав, що Френсіс «був близький до страждань міста, до його народу, тим, кому довелося втекти, і тим, хто покликаний керувати ним».

(З інформацією від EFE та AFP)

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