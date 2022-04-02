Папа Франциск виявив, що розглядає можливість відвідування Києва

Pope Francis speaks aboard the plane on his way to Malta International Airport, ahead of his apostolic visit in Luqa, Malta, April 2, 2022. REUTERS/Remo Casilli/Pool

ПапаРимський міг поїхати в Україну, сцену війни після вторгнення в Росію , тому що на запитання під час польоту, який відвіз його на Мальту, чи розглядає він запрошення поїхати до Києва, Франциск відповів: « Так, це на столі ».

І Президент України Володимир Зеленський, і мер Києва Віталій Кличко запросили понтифіка поїхати до цієї країни, щоб показати свою близькість до українського населення за війну, яку Папа Римський неодноразово критикував, крім того, що пропонував зробити «все необхідне» для досягнення її кінець.

Франциск і Зеленський виступили по телефону 22 березня, коли український президент запевнив понтифіка, що «він самий чекає гість в країні», втой час як папа сказав йому, що він « молиться і робить все можливе, щоб закінчити війну, спричинену після вторгнення в Росію».

Раніше Кличко направив Франциску лист із запрошенням його відвідати місто: « Ми вважаємо, що присутність світових релігійних лідерів в Києві є запорукою порятунку життя і прокладенню шляху до миру в нашому місті, в нашій країні, і всюди», - написав у той час мер.

Ватикан підтвердив прихід листа і додав, що Френсіс «був близький до страждань міста, до його народу, тим, кому довелося втекти, і тим, хто покликаний керувати ним».

El papa Francisco en su vuelo a Malta (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Сьогодні, після зустрічі з кількома українськими родинами біженців, Папа Римський приступив до свого дводенного візиту на Мальту, де планує поїхати до гроту, де католицька традиція вказує на те, що Святий Павло зазнав аварії, крім відвідування центру для іммігрантів, оскільки тема прийому буде дуже присутньою.

Перед поїздкою в аеропорт Франциск зустрівся у своїй резиденції в Санта-Марті з трьома сім'ямибіженців з України, зі Львова, Тернополя та Києва та приймав Громаду Святого Егідіо, серед яких дев'ять неповнолітніх, один з яких нещодавно переніс кардіологічну хірургію.

Мальта- це 56-а країна, яку відвідав Френсіс у поїздці, яка повинна була відбутися в 2020 році, але була перенесена через пандемію, і він є третім понтифіком, який зробив це, після Іоанна Павла II у 1990 та 2001 роках та Бенедикта XVI у 2010 році.

Це, безсумнівно, буде подорож, відзначена війною в Україні та драмою переселенців, тож напевно будуть згадки про їхні виступи.

El Papa subiendo al avión que lo llevó a Malta (REUTERS/Yara Nardi)

Його перша подія відбудеться в палаці Великого магістра в Валлетті з зустріччю з президентом Республіки Джорджем Веллі та з прем'єр-міністром Роберто Абели праці, переобраним на виборах минулого тижня.

Після цього Френсіс очолить свою першу промову на зустрічі з владою та дипломатичним корпусом.

Вденьви поїдете на поромі до найбільшого в країні острова Гозо, щоб відвідати грандіозне святилище Мальти, присвячене діві Тапіну.

Унеділю він відвідає грот Святого Павла в базиліці, присвяченій апостолу в Рабаті, побудованій там, де кажуть, що він сховався, коли перебував у в'язниці в Римі, а потім, на площіФлоріани Пласа-де-лос-Гранерос, він відзначить месу для деяких 10 000 вірних.

У другій половині дня і перед від'їздом до Риму Папа проведе зустріч в центрі мігрантів «John XXIII лабораторії миру» в Халь-Фарі, колишньому аеропорту.

(З інформацією від EFE)

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