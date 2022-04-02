Педро Кастільо вибачився «перед людьми», але не запевнив своєї присутності в Хуніні

Президент Перу Педро Кастільо вибачився перед перевізниками та фермерами, які є безробітними через їхні заяви минулої п'ятниці, коли він зазначив, що Якповідомляється,«деяким лідерам та лідерам» було виплачено протесту в Хунінському регіоні.

«Я хочу уточнити країну, і я хочу дати зрозуміти своїм співвітчизникам, що, коли я звертаюся до перуанського народу, і в деяких з цих тверджень було непорозуміння, і я повинен уточнити це, вибачаючись чи прощаючи людей; Я повинен робити їх тисячу разів, тому що я ніколи не мав погані наміри», - сказав він під час виступу в Сан-Мартіні.

Незважаючи на те, що протестувальники в Хуніні просили присутності глави держави за діалогним столом, президент не виступав з цього питання і лише заявив, що уряд гарантуватиме переговори та право на протест, щоб уникнути якогось переслідування лідерів, які несуть лише причини, такі як перевізники, фермери, селяни та вчителі.

«Уряд, який походить від цього кар'єру, ми гарантуємо діалог і право на протест, що лідери, які ведуть боротьбу в країні і які ведуть справедливу справу, як у транспортерів, фермерів, вчителів, більше не переслідуються», - сказав він.

ПедроКастільо оголосив, що інструкція, надана виконавчій делегації в місті Хуанкайо, полягає в тому, що повинні бути «негайні рішення» , які будуть оголошені в найближчі кілька годин.

«Я вітаю готовність нашого прем'єра і міністрів, і в цій ролі я мушу сказати, що немає необхідності перешкоджати каналу комунікації, робити це через діалог, ось простір для відкритості в цьому уряді, у них є двері ПКМ, міністерств і Офісу Президента», - сказав він.

Президент Перу запевнив, що діалог повинен вирішити великі потреби, деякі з яких є історичними, але які належать тим, хто був відкладений і забутий протягом багатьох років.

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

КОМІТЕТЗ ДІАЛОГУ

Комісія з діалогу на чолі з прем'єр-міністром Аніблом Торресом прибула в суботу вранці в місто Уанкайо в компанії Міністри юстиції, Феліс Черо; енергетики та Мінас, Карлос Паласіос; Економіка, Карлос Грем; інтер'єр, Альфонсо Чаваррі; та Аграрний розвиток та зрошення, Оскар Зеа. Крім того, їх також супроводжують заступник міністра ПКМ Хесус Кіспе, деякі конгресмени та кардинал Педро Баррето.

Під час зустрічі в колізеї Wanka. з лідерами та представниками гільдій ми хочемо домовитися, щоб встановити технічну таблицю високого рівня. «Ми прагнемо до діалогу, щоб забезпечити рішення», - написав головування Ради міністрів (ПКМ) у своєму акаунті в Twitter.

Урядпрагне досягти розуміння з лідерами та демонстрантами, які вимагають заходів в умовах зростання цін на паливо та добрива, що впливає на сімейну економіку, але вимагали, перш за все, присутності глави держави або продовжуватимуть його демонстрації.

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