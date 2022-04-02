Зупинка транспортерів та фермерів, хвилина за хвилиною: все, що відомо про демонстрації в Хуніні

Делегація Ради міністрів у Хуанкайо у департаменті Хуніна зустрічає Колізей Ванки з лідерами та представниками гільдій, щоб встановити Технічну таблицю високого рівня. Його прибуття настає після того, як місто стало ареною грабежу різних магазинів і знищення банкоматів і громадських об'єктів після протесту перевізників по всій країні проти зростання цін на паливо.

Сотні людей вийшли, щоб приєднатися до протесту автоперевізників у Хуанкайо і зібралися за межами провінційного муніципалітету, де кидали камені і розбили вікна цієї будівлі. Національнаполіція, мабуть, була тимчасово перевантажена кількістю протестувальників на вулицях Хуанкайо і трималася під охороною муніципалітету та регіонального уряду Хуніна, розташованого в центрі цього міста.

Поки це відбувалося, канал N показав, що десятки людей увійшли до супермаркету і вийшли з продуктами в руках, не маючи можливості їх зупинити. Так само повідомлялося про пошкодження в банківських офісах та банкоматах на Calle Real, одній з головних вулиць міста Уанкайо.

Глава поліцейського регіону Хунін Колін Сін Гальван сказав Каналу N, що на даний момент є десять затриманих за шкоду державній та приватній власності. До перевізників, які перебувають на п'ятому дні безробіття, приєдналися фермерські гільдії, а інші сектори вимагали присутності президента Педро Кастільо та прем'єр-міністра Анібала Торреса для встановлення діалогового столу.

МІНУТОА МІНУТО

Субота, Квітень 2

15:00

«Я хочу уточнити країну, і я хочу дати зрозуміти своїм співвітчизникам, що, коли я звертаюся до перуанського народу, і в деяких з цих тверджень було непорозуміння, і я повинен уточнити це, вибачаючись чи прощаючи людей; Я повинен робити їх тисячу разів, тому що я ніколи не мав погані наміри», - сказав він під час виступу в Сан-Мартіні.

14:15

Міністрекономіки і фінансів Оскар Грем оголосив про те, що уряд прийняв рішення про віднесення виплати Вибірковий податок на споживання (ISC) до палива на 90 відсотків. Цейзахід прагне задовольнити вимоги перевізників та фермерів, які перебувають на шостому дні безробіття.

Проце рішення чиновник повідомив під час діалогового столу , що відбувся в Хуанкайо, куди прибули два оточення Ради міністрів. Він також оголосив, що не буде ні податків на паливо, ні податків на продаж курятини та інших харчових продуктів

«Ми пропонуємо законопроект про звільнення від загального податку на продаж (IGV) на продукти, які мають більший компонент у споживчому кошику: курка, яйце, борошно, локшина», - сказавГрем .

13:45

Міністр енергетики та шахт Карлос Паласіос звернувся і попросив зрозуміти протестувальників протестуючи в Уанкайо, які виступають проти подорожчання палива і добриво.

«Прошу розуміння цього моменту. (Паливо) не йде з боку уряду, що добре відомо. Китайськозростає через міжнародну кризу по всій Латинській Америці та на кожному континенті. Ми знаємо, що переживаємо міжнародну кризу, не будемо забувати про це. Навіть у самих Сполучених Штатів є проблеми», - сказав він.

13:30

Тваринницький та сільськогосподарський виробник Фернандо Браво розповів про соціальний конфлікт, який викликав у центр і південь країни завдяки зростанню цін на добрива та паливо. Вінзазначив, що президент Педро Кастільо ввів їх в оману своїм оголошенням про «другу аграрну реформу», оскільки Становище фермерів не покращилося б.

«У нас є президент, який брехав усім виробникам. Він бреше президент, який не дотримується свого слова. Ми знаємо, що ця зупинка, якщо ми зараз не захищаємося з усією заблокованою дорогою, тому що вона вже досягла крайності. Він не виконав. Цяаграрна реформа булаповною брехнею з моменту її початку. Вони почали брехати з другої аграрної реформи. Нас обдурили продюсери. Ми думали, що він, сільська людина, буде думати, як ми», - сказав Браво RPP Noticias.

12:30

Блокада основних під'їзних шляхів змусила пасажирів, що опинилися на схилах, прийняти рішення завантажити свої речі, щоб спробувати втекти пішки і дістатися до іншого найближчого пункту призначення, де вони зможуть отримати якусь мобільність, яка доставить їх до кінцевого пункту призначення. Ця зупинка транспорту призвела до того, що харчові продукти та сировина були повністю втрачені, коли вони дрейфують годинами, і хоча поліцейські оточили район, поліпшення не було.

11:30

Хав'єрКорралес, президент Перуанської транспортної асоціації, заявив, щоколи він докоряв міністрам кабінету, що вони хочуть, щоб президент Педро Кастільо поїхав Хуанкайо ,щоб слухати їх, вони відповіли, що«у президента є інший порядок денний, у вас є подорожувати до Ліми».

Лідер заявив, що зустрівся з міністрами транспорту та зв'язку Ніколасом Бустаманте та міністром енергетики та шахт Карлосом Паласіосом. Самевони попросили їх поїхати до Ліми для діалогу безпосередньо з урядом, щоб скласти свою міру сили.

«Зокрема, вони попросили нас поїхати до Ліми, щоб вести діалог безпосередньо з урядом, з огляду на факти, які зробив президент, посилаючись на те, що деякі лідери отримали б гроші, і в тому, що ми теж висловили свій дискомфорт, тому що ми не можемо говорити таким чином керівництва сектор», - розповів РПП Noticias.

10:30

Через протести в Хуанкайо через відключення перевізників і фермерів, питна вода обслуговування залишається обмеженим по всьому місту, а також дефіцит продовольства на шостий день демонстрацій, які залишили мародерство в супермаркетах, магазинах та знищення у відділі Хунін.

09:00

Наслідки транспортного страйку, який загострився минулої п'ятниці, 1 квітня в Хуанкайо (Хунін), дуже відчуваються в Лімі та Кальяо. Не тільки ціна курки та інших продуктів стає ще дорожчою, але й деякі овочі також стають дефіцитними.

07:54

Друга делегація Ради міністрів прибула до Хуніна, щоб взяти участь у діалоговому столі з соціальні лідери. Інші міністри, які вже їздили до регіону в ніч на 1 квітня, будуть на зустрічатися.

Це міністри юстиції Феліс Черо; енергетики та шахт, Карлос Паласіос; економіки, Карлос Грем; інтер'єр, Альфонсо Чаваррі; а також аграрного розвитку та зрошення Оскар Зеа. Крім того, їх також супроводжують заступник міністра ПКМ Хесус Кіспе, деякі конгресмени та кардинал Педро Баррето.

«Міністри Міністерства юстиції та прав людини, Міністерства енергетики та шахт, Міністерства економіки, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства аграрного розвитку та зрошення, заступник міністра ПКМ, конгресмени та кардинал Педро Баррето прибули до Хуніна на встановлення Технічної таблиці з соціальними лідерами», читається в твіті.

07:43

Віце-президент Республіки Діна Болуарте сьогодні закликала людей Уанкайо повернутися до миру шляхом діалогу, після протестів, що відбулися в цьому місті в центрі країни.

«Уанкайо повинен повернутися до миру завдяки діалогу. Вимоги повинні бути почуті та вирішені, але насильство має припинитися», - написала колега міністра розвитку та соціальної інтеграції у своєму акаунті в Twitter.

07:00

Поки що після грабежу постраждали десять затриманих та кілька поліцейських, за словами глави поліцейського регіону Хуніна полковника ПНП Колін Сім Гальван.

Пятниця, Квітень 1

23:11

У своєму акаунті у Twitter міністр зовнішньої торгівлі та туризму Роберто Санчес Паломіно підтвердив приїзд делегації Ради міністрів о 20:00 до Хуанкайо. Це міністр торгівлі разом з міністром культури Алехандро Саласом та заступником міністра транспорту Віктором Раулем Алехосом. Їх також супроводжував конгресмен Сільвана Роблес з лави Перу-Лібре.

«Тепер з соціальними лідерами з Уанкайо. Підготовча зустріч в муніципалітеті Тамбо для установки #MesaDeDialogoYa (...) З попередньою командою, надісланою президентством Республіки», - сказав міністр торгівлі через свій акаунт у Twitter.

«Була координація з Френте Дефенса як заздалегідь командою для встановлення діалогового столу в Хуанкайо», - додав він в іншому твіті.

22:49

Президент Республіки Педро Кастільо проводить сьогодні ввечері позачергове засідання Ради міністрів в Урядовому палаці, щоб оцінити та задовольнити вимоги різних секторів країни. Згідно з офіційним обліковим записом президента в Twitter, зустріч шукає рішення шляхом діалогу та розуміння.

22:31

Хуанкайо повідомляє, що цієї суботи обслуговування питної води буде обмежено по всьому місту через розправи, спричинені зупинкою перевізників. Саме так попередив компанія Седам Уанкайо в терміновій заяві.

За даними компанії, група протестантів взяла «Водозбір 24 ″, розташований у додатку Chamicería, блокуючи надходження сирої води для процесу очищення на двох очисних установках у Вілкакото.

«Ми з жалем повідомляємо, що ця ситуація спричинить дефіцит питної води в районах Уанкайо, Ель-Тамбо та Чілька, починаючи з завтра, в суботу, 2 квітня 2022 року», - йдеться у заяві.

22:18

Уряд оформив створення тимчасової робочої групи під назвою «Технічний стіл високого рівня, який сприятиме вирішенню проблеми вантажних перевезень в країні». Згідно з Постановою Міністрів № 113-2022-ПКМ, метою цієї технічної таблиці - яка буде перебувати під головуванням Ради Міністрів (ПКМ) - проаналізувати і запропонувати шляхи вирішення проблеми вантажоперевезень в країні.

Ця робоча група буде складатися з керівника транспорту, який очолить її, і буде складатися з міністрів зовнішньої торгівлі та туризму; економіки та фінансів; правосуддя та прав людини; культури; енергетики та шахт; та внутрішніх справ.

22:10

Через свій акаунт у Twitter президент пообіцяв з перевізниками «шукати рішення разом на благо всіх», після зловживань та грабежів, що сталися цієї п'ятниці в місті Хуанкайо.

«Ми знаємо, що є невідкладні вимоги, які потрібно вирішити, але вирішити їх буде без волі до діалогу і мети поправки. Брати транспортери, я зобов'яжуюся шукати рішення разом на благо всіх», - написав він у соціальній мережі.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

Міністр транспорту та зв'язку Ніколас Бустамантеприбув до Хуніна, щоб поговорити з транспортними спілками, які нап'ятий день страйку вони радикалізували протести. Особливо в Хуанкайо , де цієї п'ятниці відбулися зловживання. Чиновник заявив, що домовилися з перевізниками, щоб дозволити простір протягом певного періоду часу, щоб дозволити вантажівкам, що перевозять предмети першої необхідності, пройти.

«Я не знаю, чи це перемир'я, але лідери пообіцяли пропускати 10 одиниць так часто, що приносять швидкопсувні продукти на ринки», - пояснив Бустаманте.

ПРЕВІЯ

В результаті цих подій головування Ради міністрів повідомило, що делегація міністрів, що складається з керівників зовнішньої торгівлі, аграрного розвитку та культури, вирушила до Хуанкайо, щоб «посилити діалог з гільдіями страйкуючих перевізників».

«Ми закликаємо до діалогу і відкидаємо всі акти вандалізму», - заявила Рада міністрів через свій акаунт у Twitter.

Годинами раніше виконавчий орган заявив, що перевізники мають право на страйк, але «вони не можуть вплинути на майно або перекрити дороги, оскільки ці діяння є злочином».

«Держава гарантує порядок за правовими механізмами. Наш Уряд готовий вирішувати соціальні вимоги шляхом діалогу», - йдеться в черговому повідомленні Ради міністрів у цій соціальній мережі.

УДАР

Важкі транспортні спілки розпочали невизначений страйк у понеділок, щоб протестувати проти зростання палива та закликати таблицю діалогу з урядом домовитися про зниження вартості нафти та деривативів.

Протест, який перекрив 40 доріг по всій країні у вівторок, продовжився цієї п'ятниці, незважаючи на угоди, оголошені попереднього дня прем'єр-міністром Аніблом Торресом.

Страйк був оголошений днями тому через зростання цін на паливо та заклики усунути недобросовісну конкуренцію з боку іноземних перевізників та спрямування вантажного резерву для національних гільдій.

Крім того, існує нагальна потреба у ліквідації вибіркового податку на витрату палива та перегляд концесійних договорів для доріг та зборів.

Прагнучи пом'якшити це збільшення, виконавчий директор у вівторок оформив низку технічних заходів, включаючи включення на три місяці 84 та 90 Gasohol та 84 Gasohol до Фонду стабілізації цін на нафтове паливо (FEPC).

Цейфонд, запущений у 2004 році для запобігання переходу високої волатильності міжнародних цін на нафту на перуанських споживачів, також тимчасово включав дизельне паливо 2 та зріджений нафтовий газ (LPG) оптом.

Уряд також вчора оголосив про створення «діалогової комісії» для задоволення вимог великовантажних перевізників, які п'ять днів тому почали безстроковий страйк в декількох регіонах країни на знак протесту проти зростання палива.

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