Міністр внутрішніх справ про тести в Уанкайо: «Вони не фермери або транспортери, це вандали і злочинці»

Міністр внутрішніх справ Альфонсо Чаваррірозкритикував протести, блокаду та відключення транспорту в Хуанкайо, в регіоні Хунін,через список претензій, які перевізники та фермери мають з уряд Педро Кастільо,незважаючи на встановлення робочого столу з представниками виконавчої влади, щоб досягти згоди.

«Мітингувальники не фермери, вони не транспортери, це молоді вандали і злочинці, які розбили три стіни і розбили двері колізею. Ти намагаєшся їх заспокоїти. Вони нападають на поліцейських камінням, поліція використовує тільки сльозоточивий газ для контролю за ними», - сказав він РПП Noticias.

Керівник внутрішніх справ відвідав делегацію Ради міністрів для розмови з лідерами профспілок. Були також міністри юстиції Феліс Черо; енергетики та шахт, Карлос Паласіос; економіки, Карлос Грем; та аграрного розвитку та зрошення Оскар Зеа. Крім того, їх також супроводжують заступник міністра ПКМ Хесус Кіспе, деякі конгресмени та кардинал Педро Баррето. Останнього попросили бути присутнім президентом Педро Кастільо, коли він запитав архієпископа Уанкайо як посередника.

Міністр сільського господарства Оскар Зеа згадав, що вони створили діалоговий стіл, де брали участь «справжні представники наших братів» , з якими вони прагнули знайти рішення. Однак демонстрації тривають на вулицях Уанкайо.

«Ми хочемо присутності Кастільо, ми не хочемо, щоб клоуни приходили (натякаючи на міністрів). Це те, чого хочуть люди Уанкайо», - сказав один громадянин Radio Exitosa.

Зі свого боку, фермер назвав Педро Кастільо «брехуном» і згадав, що «другий аграрій» реформа — це неправда, створена главою держави, оскільки становище фермерів не покращилося б.

«У нас є президент, який брехав усім виробникам. Він бреше президент, який не дотримується свого слова. Ми знаємо, що ця зупинка, якщо ми зараз не захищаємося з усією заблокованою дорогою, тому що вона вже досягла крайності. Він не виконав. Цяаграрна реформа булаповною брехнею з моменту її початку. Вони почали брехати з другої аграрної реформи. Нас обдурили продюсери. Ми думали, що він, сільська людина, буде думати, як ми», - сказав він RPP Noticias.

Manifestaciones continúan en Huancayo. Foto: Redes sociales.

ПЕДРОКАСТІЛЬО - СКАЗАВ ВІН

ПедроКастільо вибачився перед перевізниками та фермерами , які є безробітними, оскільки він вказав, що їм виплачували протест в регіоні Хунін.

«Я хочу уточнити країну, і я хочу уточнити своїм співвітчизникам, що, коли я звертаюся до перуанських людей, і в деяких з цих заяв було непорозуміння, і я повинен уточнити це, вибачаючись чи прощаючи людей; Я повинен робити їх тисячу разів, тому що у мене ніколи не буває поганого наміри», - сказав він під час виступу в Сан-Мартіні.

Протестувальники в Хуніні попросили їх присутності за діалогним столом, але вони нічого не заявили з цього питання, вони лише заявили, що дали вказівку виконавчої делегації в Хуанкайо негайно вирішити страйк.

«Я вітаю готовність нашого прем'єра і міністрів, і в цій ролі я мушу сказати, що немає необхідності перешкоджати каналу комунікації, робити це через діалог, ось простір для відкритості в цьому уряді, у них є двері ПКМ, міністерств і Офісу Президента», - сказав він.

Нарешті, перуанський правитель закликав до діалогу між представниками виконавчої влади та лідерами профспілок у Хуанкайо, хоча вони продовжують наполягати на своїй присутності в регіоні Хунін.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ



