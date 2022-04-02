Хвилювання Ману Гінобілі під час дзвінка, що підтвердило його вхід до Залу слави

Подальше визнання не потрібно, щоб розмістити Емануеля Джинобілі серед одного з найважливіших спортсменів в історії Аргентини, але без сумніву, що новина, яка зламалася за останні кілька годин, дає ще одну піщинку для побудови образу легенди: був обраний для входу в зал слави баскетболу , і аргентинський гравець висловив своє хвилювання через соціальні медіа.

Через кілька хвилин після того, як рахунок баскетбольної зали слави опублікував офіційні новини, які просочилися годинами раніше, 42-річний колишній аргентинський гравець використовував свій Twitter рахунок, щоб відкрити своє серце: «Інша річ, про яку ви ніколи не мрієте, коли починаєте рубати апельсиновий куля! Дякую всім, хто супроводжував мене на цьому шляху».

Повідомлення супроводжується офіційним оголошенням, яке було зроблено з фотографії Ману Гінобілі з одним з чотирьох трофеїв чемпіонів НБА , які він виграв за час свого перебування в Сан-Антоніо Шпорс , де провів 16 сезонів (2002-2018).

Але крім повідомлення, яке опублікував сам Гінобілі , зображення його були відомі з того моменту, як він отримав новини. У соціальних мережах San Antonio Spurs вони поділилися відео, в якому з'являється Ману , відповідаючи на заклик Джона Делеви , одного з представників Зали слави баскетболу, який розповів йому цю новину.

На відео показано, що аргентинський кумир дуже зворушений, практично безмовний і закривається посмішкою, яка відображає його радість стати одним з п'яти нових членів баскетбольного Залу славиразом з колишніми гравцями Тімом Хардавеємта Свіном Кешем, а також колишніми тренерами Джорджем Карломта БобХьюггінс.

«З тобою приємно розмовляти. Я хочу привітати вас з обранням до Меморіального баскетбольного залу слави Нейсміта 2022 року. Вітаємо», вони повідомляють його під час дзвінка, коли Ману намагається замаскувати емоцію, яка вторгається в нього. «Дуже дякую. Велика честь. Я ціную це», - відповідає аргентинці.

Цю нагороду отримав бахійський баскетболіст, який вийшов на пенсію 27 серпня 2018 року, є величезним світовим визнанням його кар'єри. Ману, окрім виграшу чотирьох кілець зі шпори (2003, 2005, 2007 та 2014), франшиза, яка відкликала свій легендарний номер 20, також велика емблема Generación Dorada в національній збірній Аргентини.

Ginobili, який двічі брав участь у всіх зіркових іграх НБА (2005 та 2011), вигравдев'ять медалейзАргентиною, включаючи золоту медальАфін 2004 рокута срібну медаль наЧемпіонаті світузІндіанаполісу 2002 року. У наступному олімпійському виданні, в Пекіні 2008 року, він завоював бронзову медаль.

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