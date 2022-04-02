Махізм, мізогінія та інші великі скандали, які переслідували Греммі

Foto de archivo de lady Gaga actuando en la entrega de los premios Grammy en Los Angeles, California. Feb 10, 2019 REUTERS/Mike Blake

Цієї найближчої неділі, 3 квітня, відбудеться 64-е видання премії Grammy Awards , найвища церемонія нагородження за основні моменти записаної музики. Але, як і багато інших подій такого типу, протягом багатьох років нагороди, отримані Національною академією звукозаписних мистецтв і наук США, були затьмарені різними суперечками.

І це те, що в останні роки цю церемонію жорстко критикували за те, що вона сексистська. Можливо, один з найважливіших моментів цих звинувачень почався у 2018 році, коли під час відомого руху MeToo ці нагороди були відзначені відсутністю жінок як ведучих заходу, так і як номінантів.

Навіть Ніл Портроу, виконавчий президент Національної академії звукозаписних мистецтв і наук США, зайняв позицію з цього питання під час церемонії «Греммі» 2018 року, зазначивши у суперечливій промові, що жінки повинні «покращити свою роботу».

El director fue sustituido en 2019(Foto: AP)

Але в умовах цих висловлювань артисти не мовчали. Таким був випадок співачки з Пінка , яка вказала, що вона не погодилася з тим, що було сказано під часцієї події: «Нам, жінкам музики, не потрібно намагатися більше, тому що жінки дуже старалися з початку часу. Жінкидомінували в музиці цього року, вони зробили чудово», - сказала вона в той час зі свого акаунта в Twitter.

Через великий скандал, що виник, Портроу опублікував заяву, в якій визнав, що у нього «поганий вибір слів», і запевнив, що для наступних видань буде створена спеціальна оперативна група для протидії дисбалансам і бар'єрам, які заважали жінкам стати більш успішними в музиці промисловості.

Це були б останні кроки для Ніла, відповідального за Національну академію звукозаписних мистецтв і наук, адже хоча до 2019 року Grammys була представлена Алісією Кіс, і навіть Мішель Обама була на сцені, до серпня того ж року, ДебораДуган закріпилася як перша жінка-президент Grammys в історії, остаточно замінивши Портроу.

Deborah Dugan duró pocos a cargo de los Grammys (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Хоча може здатися, що з цього моменту суперечка навколо нагород може припинитися, і вони будуть справедливішими для жінок, через кілька місяців після його призначення було оголошено, що Дугану було накладено «адміністративний вихід» з «негайним ефектом» за звинувачення в домаганнях та звинуваченнях про токсичне середовище я працюю з боку жінки-працівника.

Коли ця новина порвалася, через короткий час Дебора з'явилася на виставці Доброго ранку Америка , де вона згадала, що її видалення не є простим випадком, оскільки вона повідомила, що важлива людина намагалася зловживати нею під час обіду, і це була справжня причина, чому вона втратила роботу.

Однак на цьому це не закінчилося, оскільки Дуган згодом пішов до юридичних органів і формально подав до суду на організацію перед Комісією з справедливих можливостей зайнятості. Це, за кілька днів до того, як відбулася 62-а премія Греммі. Вінстверджував, що його звільнення відбулося після розмови про сексуальні домагання, які він зазнав , і за те, що він заглибився в правопорушення, які нібито існували в номінаціях.

Варто зазначити, що після перенесення події не раз через обмеження через пандемію COVID-19, цього 2022 року він повернеться у свій формат віч-на-віч і обіцяє здивувати глядачів чудовим шоу з червоної доріжки перед виходом на MGM Grand Arena в Лас-Вегасі, до водіння та презентації мюзиклів митців моменту.

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