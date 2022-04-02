LP газ продовжує падати: максимуми держави з 3 по 9 квітня

Як і кожної суботи, Комісія з регулювання енергетики (CRE) оновлювала табулятормаксимальних цін,з якими приватні дистриб'ютори LP Gas(скрапленої нафти) повинні будуть обробляти по всій країні з першої хвилини цієїнеділі, 3 квітнята до наступноїсуботи, 9 квітня.
Для мексиканців є хороші новини, адже третій тиждень поспіль вартість палива дещо знизиться після вторгнення російської армії в Україну спровокувало ціни по всьому світу наприкінці лютого.
Ці ставки варіюються залежно від муніципалітету кожного регіону, і, на думку Федерального уряду, метою регулювання є контроль цін та «запобігання корпоративних зловживань» в умовах інфляції .
Слід пам'ятати, що саме в липні 2021 року середня по країні вартість досягла найвищого рівня року і спричинила це «регулювання», зареєструвавшись у 25,90 песо за кілограм.
Мехіко: 23.98$ за кг/12,95 доларів за L(Бахо)
ШтатМехіко: $24.55 за кг/13,26 доларів за л (троянда)
Халіско: $27,06 за кг/14,61 дол. США за літр(вниз)
Новийлеон: $27.01 за кг/14,59 доларів за L(вниз)
Ціна: $26.63 за кг/$14.38 за л (Він пішов вгору)
Кількість: $26.74 за кг/$14.44 за L(Вниз)
Пуебла: 26.77$ за кг/14,45 дол. США за літр(вниз)
Вартість: $26.74 за кг/14,44 дол. США за L(вниз)
Вартість: 26.77 $ за кг/14,45 доларів за L(вниз)
Дуранго: 27,82 доларів за кг/$15.02 за L(вниз)
Тамауліпас: $26.91 за кг/14,53 дол. США за літр(вниз)
Чихуахуа: 27,36 доларів за кг/14,77 доларів за літр(вниз)
Кількість: $25.96 за кг/14,02 доларів за L(вниз)
Площа:$26.25 за кг/$14.17 за L(вниз)
Кінтана-Роо: $25.96 за кг/$14.02 за L(вниз)
Щоб переглянути повну та детальну вкладку в кожному муніципалітеті, натисніть тут.
Якщо ви виявите, що ваш дилер пропонує паливо за вищою ціною, ви можете зробити відповідний звіт за адресою denunciasgaslp@profeco.gob.mx
Визначення максимальних цін враховує ефективність та вартісні параметри кожного типу заводу, рентабельність розподілу, вартість податків, технологічну ефективність та характеристики кожного регіону, серед інших критеріїв.
Зі свого боку, ціни на Gas Bienestar, бренд Petroleos Mexicanos ( Pemex ), який нещодавно дійшов до мерії Альваро Обрегон , в CDMX, продається по 400 песо за 20-кілограмовий циліндр і 600 за 30-кілограмовий циліндр. Заданими CRE, максимальна ціна не повинна перевищувати 447,60 песо та 671,40 песо відповідно.
Окрім Альваро Обрегона, операції Gas Bienestar поки що зосереджені на столиці країни: Істапалапа, Аскапоцалько, Тлауак, Істакалько та Мігель Ідальго мери.
Але план дочірнього підприємства має на меті охопити всіх мерів Мехіко до кінця першого кварталу 2022 року та охопити деякі штати в центрі та південному сході країни на решту року, хоча наразі найбільшим зобов'язанням є Веракрус і Табаско.
Депутати та сусіди провели символічне закриття на резервуарному складі Gas Bienestar колишнього НПЗ 18 de Marzo , розташованого в мерії Аскапоцалько, в CDMX.
«Запах газу був постійним, постійним протягом декількох місяців», - сказала конгресмен Габріела Салідо.
Зі свого боку, Росаріо Діас, сусід Colonia San Diego Ocoyoacac, прокоментував, що запах танків помітніший вночі. «Я встаю, щоб перевірити свою піч, як і інші сусіди, і страх засинає і не прокидається», - сказала вона.
Закриття здійснювалося, не впливаючи на діяльність колишнього НПЗ, що охороняється Національною гвардією.
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