LP газ продовжує падати: максимуми держави з 3 по 9 квітня

Як і кожної суботи, Комісія з регулювання енергетики (CRE) оновлювала табулятормаксимальних цін,з якими приватні дистриб'ютори LP Gas(скрапленої нафти) повинні будуть обробляти по всій країні з першої хвилини цієїнеділі, 3 квітнята до наступноїсуботи, 9 квітня.

Для мексиканців є хороші новини, адже третій тиждень поспіль вартість палива дещо знизиться після вторгнення російської армії в Україну спровокувало ціни по всьому світу наприкінці лютого.

Ці ставки варіюються залежно від муніципалітету кожного регіону, і, на думку Федерального уряду, метою регулювання є контроль цін та «запобігання корпоративних зловживань» в умовах інфляції .

Слід пам'ятати, що саме в липні 2021 року середня по країні вартість досягла найвищого рівня року і спричинила це «регулювання», зареєструвавшись у 25,90 песо за кілограм.

(Foto: especial)

Мехіко: 23.98$ за кг/12,95 доларів за L(Бахо)

ШтатМехіко: $24.55 за кг/13,26 доларів за л (троянда)

Халіско: $27,06 за кг/14,61 дол. США за літр(вниз)

Новийлеон: $27.01 за кг/14,59 доларів за L(вниз)

Ціна: $26.63 за кг/$14.38 за л (Він пішов вгору)

Кількість: $26.74 за кг/$14.44 за L(Вниз)

Пуебла: 26.77$ за кг/14,45 дол. США за літр(вниз)

Вартість: $26.74 за кг/14,44 дол. США за L(вниз)

Вартість: 26.77 $ за кг/14,45 доларів за L(вниз)

Дуранго: 27,82 доларів за кг/$15.02 за L(вниз)

Тамауліпас: $26.91 за кг/14,53 дол. США за літр(вниз)

Чихуахуа: 27,36 доларів за кг/14,77 доларів за літр(вниз)

Кількість: $25.96 за кг/14,02 доларів за L(вниз)

Площа:$26.25 за кг/$14.17 за L(вниз)

Кінтана-Роо: $25.96 за кг/$14.02 за L(вниз)

Щоб переглянути повну та детальну вкладку в кожному муніципалітеті, натисніть тут.

Якщо ви виявите, що ваш дилер пропонує паливо за вищою ціною, ви можете зробити відповідний звіт за адресою denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Визначення максимальних цін враховує ефективність та вартісні параметри кожного типу заводу, рентабельність розподілу, вартість податків, технологічну ефективність та характеристики кожного регіону, серед інших критеріїв.

(Foto: CDMX)

Зі свого боку, ціни на Gas Bienestar, бренд Petroleos Mexicanos ( Pemex ), який нещодавно дійшов до мерії Альваро Обрегон , в CDMX, продається по 400 песо за 20-кілограмовий циліндр і 600 за 30-кілограмовий циліндр. Заданими CRE, максимальна ціна не повинна перевищувати 447,60 песо та 671,40 песо відповідно.

Окрім Альваро Обрегона, операції Gas Bienestar поки що зосереджені на столиці країни: Істапалапа, Аскапоцалько, Тлауак, Істакалько та Мігель Ідальго мери.

Але план дочірнього підприємства має на меті охопити всіх мерів Мехіко до кінця першого кварталу 2022 року та охопити деякі штати в центрі та південному сході країни на решту року, хоча наразі найбільшим зобов'язанням є Веракрус і Табаско.

(Foto: Twitter/MayeliRuizO)

Депутати та сусіди провели символічне закриття на резервуарному складі Gas Bienestar колишнього НПЗ 18 de Marzo , розташованого в мерії Аскапоцалько, в CDMX.

«Запах газу був постійним, постійним протягом декількох місяців», - сказала конгресмен Габріела Салідо.

Зі свого боку, Росаріо Діас, сусід Colonia San Diego Ocoyoacac, прокоментував, що запах танків помітніший вночі. «Я встаю, щоб перевірити свою піч, як і інші сусіди, і страх засинає і не прокидається», - сказала вона.

Закриття здійснювалося, не впливаючи на діяльність колишнього НПЗ, що охороняється Національною гвардією.





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