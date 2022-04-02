Журналіст для L'Equipe: «Побачити Перу на чемпіонаті світу завжди приємно»

Цього ранку в п'ятницю Перу знав, в якій групі буде перемогти азіатського переможця за відбиттячемпіонату світу з Катару 2022 року. На подив багатьох, перуанська команда знову зіткнеться зФранцієюта Данією, і, як ви пам'ятаєте, обидві команди були нашими суперниками на останньому чемпіонаті світу подія.

Таким чином, Перу, щоб перемогти переможця Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратів, приєднається до групи D разом з Францією, Данією та Тунісом на ЧС-2022 в Катарі.

І перший матч Перу на ЧС-2022 в Катарі був би з Францією, тому Infobae подзвонила Хосе Баррозу, журналіста з L'Equipe, щоб дати нам подробиці нинішнього чемпіона світу,

«Якщо Перу пройде плей-оф, я думаю, ми вважали б його 3-ю або 4-ю командою в цій групі. Данія зробила великий Єврокубок, і це досить солідно. Зі свого боку, Туніс не має великого часу (чвертьфінал Кубка Африки), але ми все ще бачимо це як команду з якістю, таких як Хазрі, яких ми дуже добре знаємо у лізі Франції», - сказав Хосе Баррозу Infobae.

«Ми повинні бути обережними з Перу, оскільки ми грали в 2018 році, і перш за все ми знаємо їх результати з моменту цього матчу в Копа Америці, але, отже, я думаю, що якщо ми подивимось на їхню краватку, ми б поставили його на рівень більш-менш Тунісу, тому що він має менше індивідуальності, які ми знаємо».

ФРАНЦІЯЄ ФАВОРИТОМ СВОЄЇ ГРУПИ

Для французького журналіста Хосе Баррозу його відбір на крок попереду інших виборів. «Безперечно, що сьогодні у Франції це вважається «хорошим» нічиєю, і що Франція явно прихильна закінчити першу в групі», - сказав Баррозу Infobae.

«Для нас, незважаючи на їх чемпіонат Європи, немає сумнівів: мета - це не що інше, як перемога, і ми бачимо Францію як одного з фаворитів. У нас є невеликі проблеми захисту - ми не тверді, як були в 2018 році, але з такими індивідуальностями, з таким надзвичайним Мбаппе, не можна очікувати іншого результату», - сказав журналіст L'Equipe Хосе Баррозу, журналіст L'Equipe.

НОВАВЕРСІЯ ФРАНЦІЇ

На запитання про нову версію команди на чолі з Дідьє Дешампсом, Баррозу дав подробиці про це. «Не багато, найбільша зміна полягає в тому, що він зараз грає з іншою системою 3-4-2-1, з Мбаппе «9» або 3-4 -1-2, а Мбаппе та Бензема є очками та Грізманом «10». У кулуарах Ернандес зараз знаходиться в 11-му, а праворуч є невеликий сумнів між Павардом та більш образливим профілем, як Коман. Тим часом, на захист Кимпембе Псж входить в 11-й, інакше нічого нового, так як в дузі знаходиться Ллоріс, а центральне відсталось з Варане поруч з Кимпембе. Дует флаєра для відновлення складається з Погби та Канте», - додав він.

Нарешті, його запитали, чи вважає за краще він Австралію чи Перу як суперника ЧС-2022, і сказав наступне. «Я не знаю рівня інших команд добре, тому я не можу вам сказати, але Австралія - країна з меншою історією, але чудовою спортивною традицією. Зі свого боку, завжди приємно бачити Перу на чемпіонаті світу», - сказав Хосе Баррозу.

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