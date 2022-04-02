JB на ATV пародії Уілла Сміта ляпас обличчям до Кріса Року на Оскарі 2022 року

94-евидання церемонії вручення премії «Оскар» обійшло світ. Удар, який Вілл Сміт дав Крісу Року за знущання зі своєю дружиноюДжадою Пінкетт Сміт, яка страждає на хворобу, яка викликає випадання волосся, найбільше говорила про ніч. Пародії на протистояння не змусили себе довго чекати і, звичайно, наша країна не відстала.

Цієїсуботи, 2 квітня, JB на квадроциклі представить власний ескіз через сигнал квадроцикла. Першийтизер транслював шоу Магалі Медіни, де Карлоса Вільчеса бачать, як грає Сміта, американського актора, який має просто піти у відставку з Голлівудської академії. МартінФарфан - Кріс Рок, а Дайаніта - актриса, яка не сприймала жарт коміка добре.

Також беруть участь Габріела Серпа, Вальтер «Качіто» Рамірес, Денні Росалес, Жоао Кастільота Хорхе Бенавідсу своїй ролі Рембо, як незручних учасників гала. Вони відповідатимуть за свідчення та втручання у суперечливу боротьбу голлівудських акторів.

«Моє життя, як ти, кохана. Як ти прекрасна! Вонивже сказали мені, що ви збираєтеся знятися у другій частині Megamente, ха-ха.ха. Як мило! », пожартував перуанець Кріс Рок про вигадане облисіння Даяніта, якому довелося зіткнутися з кількома друзями під час веселого ескізу, щоб не залишити персонажа.

«Це вас турбувало, моя любов?» ,запитав Вільчеса, залишивши на захист дружини через кілька секунд з ляпасом до Мартіна Фарфана. Але справа на цьому не зупинилася, адже гуморист продовжував робити іншим голлівудським «акторам» незручними своїми жартами.

«Скарлетт Серпа (Габріела), я вже дізнався, що ти збираєшся знятися в «Жінка без голови», цей персонаж прибитий до вас», - сказала вона сестрі Клавдіяз Серпи. Негайно Денні Росалес встає зі свого місця, щоб зробити справедливість у свої руки.

ЛИПКИЙЖАРТ КРІСА РОКА

КрісРок вручив нагороду «Найкращий документальний фільм» наОскарах 2022 року , але перш ніж оголосити номінантів, йому знадобилося кілька хвилин, щоб пожартувати з деякими голлівудськими акторами, включаючи Джаду, дружину Уілла Сміта. Вінрозповів актрисі, що з нетерпінням чекає продовження «Джейн Джейн», зробивши очевидне посилання на лису голову.

Порівняння поголеного волосся Демі Мур у фільмі алопеції алопеції 1997 року, умови, з яким Джада Пінкетт стикається вже деякий час. Цезовсім не сподобалося згаданому головному герою «Принца Бель-Ейра», який встав зі свого місця, пішов до Рок і ляпасив його перед усіма.

Знову сівши, Сміт кричав Рок, «Дістань ім'я моєї дружини з вашого проклятого рота», помітно сердиться. З напівпосмішкою і жестом подиву комік вигукнув: «Уілл Сміт просто ляпав мене». Після декількох секунд шоку він додав: «Це була найкраща ніч в історії телебачення».

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo

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