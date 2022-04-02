Ізольований Хуанкайо: перекрили дороги і обмежили доступ до міста на шостий день страйку

Останні новини про транспортний страйк в Хуанкайо. Столиця Хунінського регіону прокинулася на тлі невизначеності того, що може статися в найближчі кілька годин після втручаннядоріг, що викликали їх часткову ізоляцію, щоб ніхто не міг виїхати або в'їхати на територію, якщо вони знаходяться на транспортному засобі. Ця організована зупинка додала інші групи - такі як фермери - які проводять демонстрації для того, щоб центральний уряд прийшов до них іздатні забезпечити рішення проблем, з якими вони стикаються.

Увипадку з Хуанкайоблокада основних під'їзних шляхів змусила пасажирів, які сіли на злітно-посадкові смуги, прийняти рішення про завантаження своїх речей у щоб спробувати втекти пішки і прибути до іншого найближчого пункту призначення, де вони можуть отримати якусь мобільність, яка доставить їх до кінцевого пункту призначення. Ця зупинка транспорту призвела до того, що харчові продукти та сировина були повністю втрачені, коли вони дрейфують годинами, і хоча поліцейські оточили район, поліпшення не було.

Siguen las protestas en Huancayo y piden la presencia del presidente Pedro Castillo. Foto: Twitter

ОСТАННІНОВИНИ НОСІЇВ ПОЛОГІВ У ХУАНКАЙО

Останні звіти детально описують звіти торговців, які були залякані перевізниками, щоб закрити свій бізнес на невизначений термін, щоб приєднатися до їх демонстрацій. Ці події викликали протистояння між учасниками та членами поліції.

Нап'ятий день страйку в Хуанкайокамери зафіксували насильницькі дії, а супермаркети та банки розграбували. Побоюючись, що з ними щось трапиться, мешканці вирішили залишитися в своїх будинках і не піддавати себе ризику. В результаті цих дій двоє людей були набігли посеред воєн.

Також надійшли повідомлення про дефіцит води та подорожчання продуктів у базовому сімейному кошику . Ця ситуація зачіпає не лише значну частину секторів, які підтримують економіку країни активною, але й вчителів та учнів, які в основному не відвідують школи, які відкрили свої двері у березні в рамках початку 2022 навчального року.

ЩОРОБЛЯТЬ ОРГАНИ ВЛАДИ?

Через соціальні мережі президентства Ради міністрів (ПКМ) населення було повідомлено, що уряд організував поїздку трьох державних міністрів до Хуанкайо, щоб розпочати та посилити діалог з мітингувальниками міста і, таким чином, покласти край паралізаціям.

Роберто Санчес (Мінцетур), Оскар Зеа (Аграрний розвиток) та Алехандро Салас (Культура) - це влада, яка ініціюватиме діалог з перевізники, які просили про це спілкування з кінця 2021 року.

Ministros de Estado viajan a Huancayo para fortalecer diálogo con manifestantes

Передумови

У жовтні 2021 року менеджер Національної спілки транспортерів ПеруЛуїс Маркос Берналь повідомив, що вони провели зустрічі з владою, щоб досягти згоди, яка допомогла б їм вирішити проблеми, які вплинули на належне ведення їх діяльності. У спілкуванні з Exitosa він пояснив, що існує три основні питання, на які вони вимагають уваги:

- Ціна дизельного палива, яка збільшила вартість продажів на 64% від початку пандемії до останніх місяців 2021 року.

- Перевізник припускає підвищену вартість палива на національній території

- Повернення вибіркового до споживання, що ця користь стала забобонами та збільшенням плати.

У діалозі він уточнив, що досягнення зупинки транспорту - це ймовірність, але не бажана річ, оскільки вони були віддані відповідним каналам, в які уряд втручається для добробуту цього сектору.

ЗУПИНКАПЕРЕВІЗНИКІВ ПОЧИНАЄТЬСЯ 4 КВІТНЯ

«Не буде громадського транспорту, туристичного транспорту, таксі, колективних автомобілів, мототаксі та, в деяких регіонах, річкового транспорту. Всі вони воюють, збираються паралізувати свою діяльність. Там, де це можливо, будуть мирні марші, за допомогою яких ми мобілізуватимемо у всіх частинах Перу», - пояснив президент Спілки мультимодальних транспортних гільдій Перу (UGTRANM) Гевані Діес.

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