Російське вторгнення LIVE: українські війська відновили місто Буча і виявили десятки цивільних тіл

A girl looks out through a window of a van, as Russia's attack on Ukraine continues, in the village of Nova Basan, in Chernihiv region, Ukraine April 1, 2022. Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Незважаючи на те, що російські війська перешкодили доступу Міжнародного Червоного Хреста для надання допомоги громадянам Маріуполя, українській владі вдалося евакуювати щонайменше 3000 осіб у перших гуманітарних коридорах, які були встановлені в місті.

З іншого боку, Збройні сили України звинуватили Росію у видобутку цивільних будівель та інфраструктури, а також інших районів міста Буча Київської області до вигнання українськими військами.

У міру зростання міжнародної облоги Росії, а економіка починає відчувати вплив санкцій, європейські уряди і компанії працювали над спільним підходом цієї п'ятниці до вимоги Кремля про те, щоб вони платили за свій газ в рублях, одночасно пом'якшуючи загрозу швидкого переривання пропозиції.

Далі, хвилина за хвилиною російського вторгнення: (Український час, GMT+3):

Субота, 2 квітня:

19:15:

Тілащонайменше 20 осіб, одягнених у цивільний одяг, були розкидані в суботу на вулиці в Бучі, місті на північному заході Києва, відновленого українськими військами після їх вторгнення російськими військами. Про це повідомив журналіст AFP.

Однез тіл було прив'язано руки за спиною, сказав репортер. Тіла були розкидані на кілька сотень метрів, поки що не відома причина смерті.

Російські війська нещодавно вийшли з декількох локацій під Києвом, провалившись у спробі оточити столицю. Українська влада проголосила, що Буча був «звільнений».

Un voluntario inspecciona el cuerpo de una persona muerta, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en una calle de la ciudad de Bucha, en la región de Kyiv, Ucrania 1 de abril de 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Бойові дії та бомбардування залишили апокаліптичну картину, з величезними отворами в житлових будинках і автомобілями, знищеними в різних частинах міста, повідомляють журналісти AFP.

Шістнадцять з 20 тіл були на або поруч з вуличним тротуаром. Троє були посеред дороги, а один у дворі будинку.

Всі мертві носили цивільний одяг: пальто, пальто, джинси або бігові штани і кросівки або черевики.

Двоє лежали в околицях велосипедів, а ще біля покинутого автомобіля. Деякі були обличчям вниз, а інші - на спині.

Особипомерлих мали восковий вигляд, що могло свідчити про те, що вони були на місці кілька днів.

el cuerpo de un civil muerto, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Nova Basan, en la región de Chernihiv, Ucrania 1 de abril de 2022. Foto tomada el 1 de abril de 2022. REUTERS/

17:35: Глава військової адміністрації Луганської області заявив, що всуботу з регіону евакуйовано 2700 мирних жителів , алеросійські війська обстріляли людей, які евакуювали з міст, які зазнали запеклих боїв .

Домовитися з «орками» неможливо», — зазначив Сергій Гайдай. Кілька українських чиновників назвали російські сили «орками», злим і жахливим військом Дж.Р.Р.Толкієна «Володарем кілець».

«Росіяни навмисно атакують під час евакуації. Снаряди прибули біля місць зустрічі. На щастя, всі вони живі», - сказав він.

17:07: Колишній український боксерВолодимир Кличко, брат київського міського голови Віталій Кличко,подякував Німеччині за «відданість» Україні після зустрічі з кількома членами Уряду в Берліні.

Колишнійчемпіон у важкій вазі заявив, що взяв участь у зустрічах з міністром закордонних справ Німеччини Олафом Шольцом та міністрами закордонних справ, економіки та фінансів, «від імені українського уряду », - заявив він у відео, опублікованому німецькими ЗМІ.

16:35: В Росії заарештували понад 170 осіб за акції протесту проти наступу в Україні. Про це повідомила громадська організація «ОВД-Інфо», що спеціалізується на моніторингу арештів в країні.

Близько 13:00 за Гринвічем «у 15 містах Росії було заарештовано понад 178 осіб», - йдеться в повідомленні громадської організації.

15:15: Дві людини загинули цієї суботи у Кривому Розі, на півдні України, внаслідок вибуху боєприпасів касетної бомби, повідомляють джерела, які цитується агентством Укрінформ .

«Сьогодні у Криворізькому районі загинули батько і син», - заявив мер міста Олександр Вілкул у відео, розміщеному на його акаунті в Facebook, в якому він підкреслив, що це мирні жителі.

ООНзвинуватила Росію у тому, що вона використовувала касетні бомби щонайменше 24 рази проти населених пунктів України з початку війни, про що 30 березня повідомила Верховний комісар з прав людини Мішель Бачелет.

Miembros de los servicios de emergencia llevan los cuerpos de los civiles muertos por los bombardeos rusos para ser trasladados a un depósito de cadáveres en medio de la invasión de Rusia en Ucrania, en Irpin (REUTERS/Zohra Bensemra)

14:40: щонайменше 1325 цивільних осіб загинули від тих пір, як більше п'яти тижнів тому почалося російське вторгнення в Україну, серед яких 120 дітей, вказали в Управлінні ООН з прав людини, в якому уточнили, що це перевірені жертви, але реальна цифра може бути набагато вищою.

Кількістьцивільних осіб, постраждалих в результаті конфлікту підтверджено ООН № 2,017, у тому числі 168 дітей, згідно з даними, що щодня оновлюються офісом під керівництвом Верховного комісара Мішель Бачелет.

Фактична кількість загиблих «може бути значно більшою», оскільки є лише часткова та застаріла інформація про деякі райони найбільших бойових дій, зокрема населені пункти, обложені російськими військами, такими як Маріуполь, Волновака, Ізюм або Ірпінь.

Управління наполягає на тому, що більшість жертв серед мирного населення були вбиті або поранені в результаті використання вибухових речовин, в тому числі снарядів, запущених важкою артилерією, декількома ракетними ракетами, ракетами і повітряним бомбардуванням.

Міжнародне право вважає, що напади, вчинені проти мирного населення та невійськової інфраструктури в конфлікті, можуть становити воєнні злочини.

Una residente de Mariupol en medio de la devastación (REUTERS/Alexander Ermochenko)

14:00: Червоний Хрест намагається евакуювати понад 100 тисяч мирних жителів, які досі перебувають у пастці Маріуполя.

Команди їдуть із Запоріжжя до портового міста, спустошеного бомбардуванням путінських військ. Минулої п'ятниці російські атаки запобігли евакуації.

13:30: неживе тіло українського фотожурналістаМакса Левіна , який зник під час роботи на північ від Києва, виявила поліція цієї п'ятниці, про що сьогодні повідомляє Український інститут ЗМІ.

«За попередньою інформацією, Максима Левіна вбили члени збройних сил Росії», - повідомили вІнституті з посиланням на Генеральну прокуратуру і оголосили, що тіло знайшли в місті Гута Межигірська, на північ від столиці.

12:40: Український уряд очікує, щоекономіка цього року знизиться на 40% через вторгнення Росії , про це заявив заступник міністра економікиДенис Кудін , цитує українські ЗМІ.

Очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) знизиться на 16% в першому кварталі 2022 року, хоча щорічне зниження буде набагато більшим, за даними Кудіна.

Сектори, які найбільше страждають від конфлікту, - це ті, де телеробота неможлива, зокрема послуги, які працюють безпосередньо для споживача, а також транспортний сектор.

12:00: Папа міг поїхати в Україну, місце війни після вторгнення в Росію ,тому що коли його запитали під час польоту, який взяв його Мальта про те, чи брав він до уваги запрошення поїхати до Києва, Френсіс відповів: «Так, це на столі».

І Президент України Володимир Зеленський, і мер Києва Віталій Кличко запросили понтифіка поїхати до цієї країни, щоб показати свою близькість до українського населення за війну, яку папа неодноразово критикував, крім того, що пропонував зробити «все необхідне» для досягнення її кінець.

Франциск і Зеленський виступили по телефону 22 березня, коли український президент запевнив понтифіка, що «він самий чекає гість в країні», втой час як папа сказав йому, що він « молиться і робить все можливе, щоб закінчити війну, спричинену після вторгнення в Росію».

El papa Francisco en su vuelo a Malta (REUTERS/Remo Casilli)

11:15: Смертельні випадки, викликані російським нападом на штаб обласної адміністрації в українському місті Миколаїв,склали 35 цієї суботи, за словами місцевого мераВіталія Кіма .

Російськаракета потрапила в дев'ятиповерховий офіційний штаб вранці 29 березня, залишивши численні і постраждалі і величезна діра в структурі будівлі.

Кількість загиблих зростає з тих пір, оскільки багато тіл опинилися в пастці під завалами, а рятувальні операції все ще тривають, повідомляється на сайті новин Kyiv Independent .

10:00: Російські війська роблять «швидкий відхід » з районів навколо столиці Києва та північного українського міста Чернігова, заявив радник президента УкраїниМихайло Подоляк .

«З швидким виведенням росіян з Київської та Чернігівської областей цілком зрозуміло, що Росія пріоритетує інша тактика: відступати на схід і південь», - сказав він у соціальних мережах.

8:45: У прокуратурі ювенальної прокуратури України повідомили, щощонайменше 158 дітей загинули і 254 отримали поранення в результаті нападів, здійсненних Росією з початку її вторгнення в країну , минулого року 24 лютого, до цієї суботи.

Більшість жертв дитини, включаючи загибель та травми, сталися в столиці Київської області з 75 років, далі — Донецьк з 71, Харків (56), Чернігів (49), Херсон( 29), Запоріжжям (22), Зитомиром (15) та Сумами (14).

Прокуратура також повідомила, що з початку вторгнення матеріальної шкоди зазнали 869 навчальних закладів, 83 з яких були повністю знищені.

7:30: Українська владаповідомила, що російська ракетна пожежа по декількох великих містах на півдні країни , оскільки в деяких районах України посилилися бойові дії.

Міждвома і трьома «сильними вибухами» пролунали в Дніпрі протягом суботнього вечора, повідомляє портал «Українська правда » з посиланням на обладміністрацію.

Околиці міста Кривого Рогу обстріляли з ракетних установок. Крім того, загорілася заправка, за словами голови місцевої військової адміністрації Олександра Вілкула.

Un hombre monta una bicicleta cerca de una sucursal bancaria dañada por los ataques rusos en Mariupol

6:30: Повідомляють, що російські війська вийшли з аеропорту імені Антонова в Гостомелі, на околиці Києва , де вони залишалися закріпилися протягом декількох тижнів, повідомляється, що зображені деякими знімками, зробленими супутником і зібраними американським каналом CNN.

Аеропорт, який знаходиться в 28 кілометрах від центру української столиці, був узятий російською армією в перший день вторгнення, 24 лютого, але супутникові знімки, зроблені в четвер Maxar Technologies, показують, що російські військові машини і артилерійські позиції вилучені.

Також минулого четверга чиновник Міністерства оборони США оголосив у заявах, зібраних CNN , що російські військові покинули аеропорт.

5:30: Спецслужби Великобританіїпідтвердили, що пожежа знищила кілька нафтобаз в російському місті Болгороді, недалеко від українського кордону, і що вибухи також були зафіксовані в складі боєприпасів в околицях міста.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії в заяві у своєму офіційному профілі Twitter через день після того, як Росія звинуватила українські війська в нападі на кілька паливних баків у прикордонному місті.

«Ймовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів, швидше за все, додасть додаткового короткочасного напруження вже напруженим російським логістичним ланцюжкам», - пояснило Міністерство оборони Великобританії.

Las heridas que dejan los ataques en los ucranianos

4:30: Китай заявив цієї суботи, що нічого не робить, щоб «обійти» санкції, введені проти Росії , післяпопереджень чиновників ЄС про те, що будь-яка спроба допомогти Москві у війні в Україні може завдати шкоди економічним зв'язкам.

У найчіткішому вказівці на позицію Пекіна з цього питання, чиновник МЗС сказав журналістам: «Ми свідомо нічого не робимо, щоб обійти санкції, введені проти Росії американцями та європейцями».

Але заява, видана після віртуальних переговорів між провідними лідерами ЄС та Китаєм у п'ятницю, приходить, оскільки Пекін зберігає свою позицію щодо відмови засудити вторгнення свого союзника Росії.

Вашингтон висловив побоювання, що Китай потенційно може направити військову та економічну допомогу Росії або допомогти їй подолати суворі західні санкції, які вражають економіку країни.

3:45: Міністерство оборони США оголосило цієї п'ятниці, що виділить додаткові 300 мільйонів доларів на «допомогу безпеці» посилення оборонного потенціалу України в умовах російського вторгнення.

Окрім1,6 мільярда доларів, які вже здійснив Вашингтон, допомога включає ракетні системи з лазерним керуванням, безпілотники, боєприпаси, прилади нічного бачення, системи тактичного безпечного зв'язку, медичні матеріали та запасні частини.

«Це рішення підкреслює незмінну прихильність Америки суверенітету і територіальної цілісності України на підтримку її героїчних зусиль з відбиття війни Росії», - заявив речник Пентагону Джон Кірбі в заяві.

02:56: Президент УкраїниВолодимир Зеленський розкритикував Європу за«мовчки» на гуманітарну катастрофу в південному місті Маріуполі, спричинену російськими бомбардуваннями та облогою.

За підрахунками, близько 160 тисяч громадян вже більше місяця живуть без базових служб у Маріуполі, порту на Азовському морі, який став головною метою російських військ в Україні завдяки своєму стратегічному становищу між Кримським півостровом та Домбасом.

Вінзаявив, що російським громадянам «не говорять правду» в контексті оголошення Росією про відновлення мобілізації молодих люди для військової служби обов'язкова весна.

«Цьогорічних новобранців можна відправити на війну проти нашої Держави, проти нашого народу. Цегарантована смерть для багатьох дуже маленьких хлопчиків. Іхоча вони не є нашими громадянами, це все ще наш обов'язок як людей, щоб попередити їх», - сказав він.

02: понад6 тисяч людей були евакуйовані цієї п'ятниці через гуманітарні коридори у важкий день, коли Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) підтвердив, що вонине змогли отримати доступ до міста Маріуполь , де вони збиралися допомогти супроводжувати конвой з дванадцятьма автобусами і цивільними автотранспортом.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук привела понад 1400 мирних жителів, які виїхали з Бердянська та Мелітополя — 771 людина з останнього міста — на власному транспорті до Запоріжжя.

Un cráter provocado por un ataque ruso en las afueras de Kiev (Reuters)

01:47: Українська влада попередила, що Росія може використовувати хімічну зброю в країні, «як це було вже в сирійській війні», і заявили, що вони «повинні бути готові», тому медичні установи проходять навчання, щоб мати можливість боротися з таким можливим сценарієм.

«Незважаючи на заборону на застосування хімічної зброї всіма міжнародними інституціями, вони використовували їх в Сирії (росіянами). Ми маємо чітке усвідомлення того, що вони можуть це зробити в нашій країні. Ми повинні бути до цього готові», — зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

01:26: Кілька автобусів з жителями українського міста Маріуполя, обложені та бомбардовані російськими військами, прибули в п'ятницю ввечері в Запоріжжі, українському місті, контрольованому київською армією, повідомляють журналісти агентства AFP на місці.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом було врятовано близько 3700 осіб.

00:24: Армія США скасувала випробування своєїміжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III , яка спочатку мала на меті затримати спробупослабити ядерну напруженість з Росією під час української війни, про що повідомили в п'ятницю ВПС агентству Reuters .

Пентагон вперше оголосив про затримку випробування 2 березня після того, як Росія заявила, що ставить свої ядерні сили у високу бойову готовність. Тоді Вашингтон заявив, що важливо, щоб і США, і Росія «враховували ризик прорахунку та вживають заходів для зменшення цих ризиків».

Volodymyr Zelenskiy se reunió con Roberta Metsola (Reuters)

00:14: Президент ЄвропарламентуРоберта Мецола зустрілася цієї п'ятниці з президентом України Володимиром Зеленським і виступила з промовою перед українським парламентом, в якомувизнала, що європейська інституція «допоможе» Києву вступити до Європейського Союзу.

Мецола опублікувала фотографію у своїх соціальних мережах, на якій вона, здається, потиснула руку Зеленському і додала текст, в якому написано: «Мужність, сила і рішучість. З Зеленським в Києві. Хай живе Україна».

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