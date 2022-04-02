Я не пропагую відкликання мандата, я взаємодію лише з громадянами: Клаудія Шейнбаум

Глава уряду Мехіко (CDMX) Клаудія Шейнбаум Пардо знову розповіла про скасування мандатної консультації президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ), хоча за її словами, вона не просуває демократичні вправи.

Під час прес-конференції столичний президент зазначив, що публікації через її соціальні мережі шукають взаємодії з громадянами , а не сприяють консультацій 10 квітня.

La mandataria capitalina señaló que las publicaciones a través de sus redes sociales buscan la interacción con la ciudadanía (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Наприкінці встановлення Водного кабінету в мерії Мігеля Ідальго глава місцевої виконавчої влади заявила, що працює з Національним виборчим інститутом (INE) для захисту та передачі пакетів з бюлетенями, оскільки вся підтримка буде надана «як і в будь-якому іншому вибори».

У своїй участі Шейнбаум Пардо засудив, що існує чорна кампанія проти відкликання мандата та президента Лопеса Обрадора.

«Це вправа в участі громадян, і чорні кампанії не допомагають демократії, навпаки, вона заплямовує її, і ми хочемо, щоб вправа була відома і що люди беруть участь, тому історично це означає вправу у відкликанні мандату президента», - сказав він.

Про виборчу реформу , яку просуває федеральний президент, глава уряду CDMX заявив, що вона виступає за , стверджуючи, що деякі виборчі директори «не були неупередженими».

Sobre la reforma electoral que promueve el mandatario federal, la jefa de Gobierno de la CDMX dijo estar a favor (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Після затвердження в Сенаті Республіки думки з проектом указу, щоб чиновники могли сприяти консультації щодо відкликання мандата, президент столиці залишався активним у своїх соціальних мережах, запрошуючи користувачів взяти участь у навчанні, а також у своїй пресі конференцій.

Незабаром після оголошення про затвердження указу Шейнбаум Пардо написав у своїй соціальній мережі: «Тепер ми можемо говорити про те, що нам було заборонено. Взяти участь у навчанні партисипативної демократії 10 квітня».

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