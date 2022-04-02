Хуанкайо залишився б без питної води СЬОГОДНІ, тому що протестувальники взяли станцію

Хуанкайо повідомляє, що цієїсуботи обслуговування питної води буде обмежено на всій території місто через репресій, викликаних зупинкою перевізників . Саме так попередив компанія Седам Уанкайо в терміновій заяві.

За даними компанії, група протестантів взяла «Водозбір 24 ″, розташований у додатку Chamicería, блокуючи надходження сирої води для процесу очищення на двох очисних установках у Вілкакото.

«Ми з жалем повідомляємо, що ця ситуація спричинить дефіцит питної води в районах Уанкайо, Ель-Тамбо та Чілька, починаючи з завтра, в суботу, 2 квітня 2022 року», - йдеться у заяві.

«Наша компанія закликає відповідні органи влади та протестувальників врахувати, що вода є цінним і необхідним ресурсом для забезпечення здоров'я людей, тим більше в цьому контексті прихованої пандемії», - продовжує він.

Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.

Це те саме почуття керівника Офісу омбудсмена ХунінаТедді Паніца, який закликав громадянутримуватися від вчинення дій, які завдають шкоди всім округам і прагнути врегулювати конфлікт на основі діалогу, який вони матимуть з владою в найближчі кілька годин.

Як він пояснив, населення прагне зустрітися з керівниками Міністерства транспорту та Міністерства сільського господарства Ніколасом Бустаманте та Оскаром Зеєю, відповідно, які є портфелями, які безпосередньо беруть участь у їхніх вимогах.

«Вже є деякі демонстрації з боку держави, присутність двох міністрів, культури та закордонних справ на даний момент в Джауджі. Крім того, завтра є пропозиція про те, що більше співробітників виконавчої влади прибуде», - сказав він Латині сьогодні ввечері.

СЛОВОЗАМКУ

Президент республіки Педро Кастільосьогодні ввечері говорив про протести в Уанкайо, щона п'ятий день національного страйкувони вийшли з-під контролю. Це призвело до зіткнення Хуанкаїноса та членів Національної поліції Перу в центрі міста, що спричинило руйнування та грабежу будинків та магазинів.

У своєму короткому повідомленні він закликав транспортні спілки до діалогу та спільно знаходити рішення проблем, з якими стикається цей сектор працівників. Він також вказав, що є невідкладні вимоги, які потрібно вирішити, але «їх буде важко вирішити без волі до діалогу і мети поправки».

«Брати транспортери, я зобов'язуюся шукати рішення разом на благо всіх», - написав президент в соціальних мережах.

Вражає те, що президент не розробив своє повідомлення щодо зупинки перевізників. За словами конгресмена перуанської Libre Вальдемара Серрона, сьогодні вдень глава держави дав би деякі заяви з цього питання. Перш за все, тому, що йому довелося дати пояснення щодо фрази, яку він сказав напередодні, в якій Кастільо називає демонстрантів «платними лідерами». Це породило обурення кількох вражаючих носіїв.

УРЯДСТВОРЮЄ ТЕХНІЧНУ ТАБЛИЦЮ

Уряд створив тимчасову робочу групу під назвою «Технічний стіл високого рівня для сприяння вирішенню проблеми вантажних перевезень в країні», яка буде звітувати перед головуванням Ради Міністрів (ПКМ).

Це положення було встановлено Постановою Міністрів 113-2022-PCM, опублікованою у надзвичайному бюлетені правових норм Офіційного вісника «Ель Перуано».

Мета цього технічного круглого столу - проаналізувати та запропонувати рішення проблеми вантажного транспорту в країні; він складається з керівника транспорту, який очолить його, і складається з міністрів торгівлі, економіки, юстиції, культури, енергетики та внутрішніх справ.

Він також матиме функції складання плану роботи, який містить визначення цілей, графік діяльності, виявлення відповідальних суб'єктів та терміни їх виконання; а також виявити, проаналізувати та запропонувати конкретні рішення у короткостроковій та довгостроковій перспективі щодо проблема вантажоперевезень в країні.

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