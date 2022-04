Теплова хвиля в Мексиці: в яких штатах буде переважати температура від 30 до 45 градусів в ці вихідні

Тепловахвиля підтримуватиме гаряче до дуже спекотне вдень середовище на більшій території національної території, повідомила Національна служба погоди цієї суботи вранці.

За даними агентства, теплова хвиля залишить температуру від 30 до 45 градусів у кількох штатах Республіки, однак у перші години неділі в горах Меса дель Норте та Меса Центральний відбудеться холодне середовище через втрату тепла, спричинену переважанням ясне небо.

Тому метеорологічні системи матимуть наступний вплив на територію з 14:00 годин у суботу, 2 квітня до 08:00 годин у неділю, 03 квітня:

La ola de calor dejará temperaturas de entre 30 a 45 grados en varios estados de la República (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Максимальнатемпература повітря від 40 до 45 °C: Міхоакен, Герреро, Морелос, Оахака, Веракрус, Кампече і Юкатан.

Максимальнатемпература повітря від 35 до 40 °C: Сіналоа, Наяріт, Халіско, Коліма, Нуево-Леон, Тамауліпас, Сан-Луїс-Потосі, Ідальго (північ), Керетаро (північ), Гуанахуато, Штат Мехіко (південний захід), Пуебла (північ і південний захід), Чіапас, Табаско і Кінтана-Роо.

Максимальнітемператури від 30 до 35 °C: Баха Каліфорнія Сюр, Сонора, Чихуахуа, Коауїла, Дуранго, Закатекас, Агуаскальєнтес і Мехіко.

Хоча мінімальні температури для ранньої неділі:

Мінімальнітемператури від -10 до -5° С: гірські райони Чихуахуа і Дуранго.

Мінімальнітемператури від -5 до 0° C: гірські райони Сонора, Сакатекас і штату Мексика.

Los sistemas meteorológicos tendrán los efectos en el territorio desde las 14:00 horas del sábado a las 08:00 horas del domingo 03 de abril (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Мінімальнатемпература повітря від 0 до 5 °C: гірські райони Баха Каліфорнія, Коауїла, Нуево-Леон, Сан-Луїс-Потосі, Агуаскальєнтес, Халіско, Мічоакан, Гуанахуато, Ідальго, Пуебла і Тласкала.

Морозина ранню неділю: Нижня Каліфорнія, Сонора, Чихуахуа, Дуранго і Закатекас.

Національна метеорологічна служба також оголосила, що в цей період 40-й холодний фронт простягнеться над північною Мексикою, у взаємодії з каналом низького тиску, що простягається над Меса-дель-Норте і Центральною Меса, з субтропічним струменем струменя.

Агентство вказало, що це спричинить розсіяні дощі та зливи, що супроводжуються електричним струмом на північному сході та сході Республіки, з можливим падінням граду в основному в Коауїлі , Нуево-Леоні , Тамауліпасі та Сан-Луїс-Потосі , а також сильні пориви вітру на сутності Меса-дель-Північ.

Тим часом потрапляння вологи з Тихого океану, Мексиканської затоки і Карибського моря викличе дощі з ізольованими зливами на південному сході країни і півострова Юкатан:

El frente frío número 40 se extenderá sobre el norte de México (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Інтервалидушу: Коауїла, Нуево-Леон, Тамауліпас, Сан-Луїс-Потосі, Пуебла, Веракрус, Табаско і Чіапас.

Ізольованідощі: Ідальго, Тласкала, Кампече і Кінтана-Роо.

Національна служба погоди детально про те, що в цю суботу прогнозують у долині Мексики середньо-хмарне небо вдень, а також тепле до спекотне середовище та з ізольованими дощами в Мехіко та штаті Мексика. Крім південної складової вітер від 10 до 20 кілометрів на годину з поривами 40 км/год.

У столиці країни прогнозується мінімальна температура від 11 до 13° C і максимум від 30 до 32° C ; для столиці штату Мексика очікується мінімальна температура від 3 до 5° C і максимум від 25 до 27° C.

Se pronostica en el Valle de México cielo medio nublado en horas de la tarde (Foto: Twitter/@conagua_clima)

У Мексиканській затоціочікується напівхмарне небо з можливістю злив у Тамауліпасі та Веракрусі, а також ізольованих дощів у Табаскота можливому падінні граду в Тамауліпасі.

Перебуваючи в північному столі: хмарне небо та зливи в Нуево-Леоні та Сан-Луїс-Потосі, а також ізольовані дощі в Коауїлі з електричним струмом. Тепла та тепла атмосфера очікується в Чихуахуа, Дуранго та Закатекасі.

Центральний стіл: мінлива хмарність з душем в Пуеблі та ізольованими дощами в Ідальго та Тласкалі ; вітер з поривами до 50 км/год у Гуанахуато, Керетаро та Пуеблі .

