«Він сказав мені: вони цього заслужили. Я відповів: «Ні, вони все наше життя»: криза 100,000 зникла в Мексиці

Мексика - одна з небагатьох країн, в якій люди вчаться читати землю, щоб знайти свої сім'ї, адже в країні, близькій до 100 000 зниклих без вісті і офіційно не зареєстровані локалізовані, необхідність пошуку «навіть під камінням» перестає використовуватися образно.

Фігура захищає серед чисел імена матерів, батьків, братів, дочок і синів, які залишили порожній стілець. Відвідсутності з'явилися різні групи. Цесправа шукаючих матерів Сонори, де лише в їх ньому перебуває понад 6000 зниклих безвісти осіб, за даними Національної комісії з пошуку.





ЗНИКЛИХТА НЕЛОКАЦІЙНИХ ОСІБ ЗА РОКОМ З 31.03.2006 ПО 31.03.2022

- Сісти на землю! Сісти на землю! , Почув Сесі, який відмовився підкорятися наказу.

Це було близько 11:30 ранку в Пуерто-Пеньяско, Сонора,коли Група матерів для шукачів Сонори разом з американським колективом були перехоплені озброєними людьми, які вказували їм на них зі своїх мікроавтобусів.

Сесі Флорес, мати двох зниклих дітей та президент колективу Шукачі матері Сонори, розповідає, що це сталося 2 листопада 2020 року. Воната її група запланували пошукову бригадуз колективом із США,мета: навчити їх шукати тіла під землею. Тому що вони не знали, як, вони просто шукали поверхню.

Ось чому вони розпочали роботу з 1 листопада, але того дня, після польових робіт, вони нічого не знайшли, тому Сесі вирішила відвезти їх в інше місце, яке вони вже розташовані: Пуерто-Пеньяско, місце, де за три дні було знайдено 54 тіла.

Щоб відвідати конференцію, Сесі попросив підтримати елементи захисту від прокуратури Соноран, яка, в свою чергу, попросила його ім'я та ім'я своїх колег. Опинившисьна місці, прибув захисний елемент, який мав на меті захистити територію під час проведення обшуку.

Información obtenida de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

Через кілька хвилин той самий офіцер вийшов на пенсію, причина, як він сказав: у колеги була плоска шина, він повернеться після того, як закріпив її. Після від'їзду вони продовжували свою діяльність, йдучи в десяту яму, коли група чоловіків з'явилася в двох фургонів, несучи довгі гармати в руках і націлювалася на них.

Таким чином, мати двох зниклих без вісті дітей почала допитувати чоловік, який їй загрожував.

«Він почав мене ставити під сумнів, як це робить влада: «Чому ти шукаєш їх, хто тобі платить, хто вас посилає, хто тебе приносить, навіщо ти прийшов? «» Вони запитали його, чому він «вийняв накип з суспільства».

«Ті, хто тут, заслужили це, він сказав мені, тому я відповів йому, що ніхто з тих, хто там був, не заслуговує того, що ніхто, як би це погано, ні ти, що ти робиш, щоб вбити і поховати людей, яких ви цього заслуговуєте, тому що вони не є Богом, щоб вирішити це».

Сесі сказала йому, що вона шукає двох своїх дітей, невинного і винного, «але я шукаю їх обох, тому що я їх люблю», навіть при цьому чоловік продовжував допитувати, чому вони вивозили тих, кого поховали.

Саме 30 жовтня 2015 року їх перша дитина зникла, в Лос-Мочісі, Сіналоа. Так почалася його подорож, минуло сім років, і Сесі не має сліду свого сина, ніяких вказівок, (наступного 1 квітня стартує триденна бригада, призначена для його пошуку).

Однак лише зникнення Марко Антоніо 4 травня 2019 року у Валле-де-Екіно, Сонора , мати почала з Colectivo. Саме в цей день вбивці взяли Марко Антоніо та його молодшого сина Хесуса Адріана.

У той момент Сесі вийшов шукати їх на горі, як міг, чекаючи, коли вбивають вбивць, які взяли їх, бо це було те, що він хотів: померти. Після днів обшуків він отримав дзвінок 9 травня. Вінбув людиною, яка запевнила його, що збирається подарувати йому день матері подарунок.

Її викликали на гору після розмови зі своїми дітьми; в цей момент вона не знала, у що вірити, вона думала, що це вимагання.

«Я подумав про це, тому що з (зникненням)Алехандро вони забрали все, що у мене не було». О12 годині вечора йому подзвонили. «Мене викликають на гору, де я думаю, що тільки мати, божевільна від болю і мертва, поки жива, могла піти, і коли я приїхала туди, я знайшов свого молодшого сина, він був живий, його сильно побили, дуже боляче, але мій син був живий».

Він обійняв його, забрав додому, увесь шлях запитав про брата. «Він сказав:» Мамо, я думаю, мій брат ніколи не повертається, вони сказали мені не шукати його, тому що ми ніколи не збираємося його знайти».

Ось чому 2 листопада 2020 року перед озброєними людьми, посеред місця, повного підпільних могил, він сказав йому, на кого він націлений: «Якщо ти вб'єш мене, ти просто вбиваєш моє тіло, бо моя душа давно померла». З того дня, коли вони забрали своїх дітей, вона також втратила сім'ю, шлюб, навіть власний будинок, тому що вона вже не була такою.





ЗНИКЛИЙБЕЗВІСТИ, НЕ РОЗТАШОВАНИЙ І РОЗТАШОВАНИЙ ДЕРЖАВОЮ

2 листопада 2020 року, яка погрожувала їй, сказала їй піти шукати в іншому місці, тому що «те, що вона вивезла, змусило людей засмучуватися».

«Як я збираюся прогріти землю міхіто, так все, що я приношу, - це лопати і пікос, я сказав йому» після того, як здавалося годинами, Сесі сказав, що йому вдалося сенсибілізувати хлопця, який збирався за нею. «Вона сказала мені піти і не повертатися, я більше не хочу бачити її навколо».

«Потім я зрозумів звідти, що це напад уряду, а не картелю, тому що картельпіклується про те, що ми робимо, якщо вони вже вбили їх, що їм хвилює те, що ми робимо».

Президент колективу розповів, що після того, що сталося, вона подала скаргу безпосередньо в прокуратуру на людину, яка вийшла на пенсію, тому що її колега завдала удару в шину. «Тому що вони були тими, хто запитував мене про мою інформацію, і озброєні люди прийшли просити мене, звідки вони знали, що я туди їду? єдиними людьми, які мали інформацію, були сторони обвинувачення».

В даний час Сесі живе витіснена з Сонори і має тривожну кнопку. Як і багато інших матерів і родичів, вона заперечувала брак ресурсів, «апатію влади та їх бюрократію».

У неї є інформація про те, хто може нести відповідальність за загрози, які вона отримала з моменту початку обшуку, навіть разом з цим вона звинувачує, що звинувачення не відреагувало на скаргу, але продовжуватиме шукати своїх дітей.

«Я думаю, що я заслуговую дати синові останній поцілунок, останній я тебе люблю, я думаю, що я заслуговую дати йому останнє прощання», ця історія є частиною одного з родичів 98,508 зниклих без вісті та нерозташованих осіб.

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